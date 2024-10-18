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18 октября 2024, 15:02 Читати українською

Инвесторы ждут отчетов техгигантов, почему ИИ снова заставляет их нервничать

Золото сияет, рынки растут, а оптимизм побеждает, считает основатель First Kyiv Investment Club Иван Компан. Какие события влияли на фондовые рынки на этой неделе, и на какие следует обратить внимание на следующей неделе?

Интересная неделя.

Интересная неделя. Вроде бы ничего судьбоносного и не случилось, но из разных маленьких кусочков складывается довольно оптимистическая мозаика. Сезон корпоративных результатов набирает обороты, и пока все складывается достаточно хорошо.

Большие банки, которые всегда считались хорошими индикаторами происходящего в экономике, отчитались достаточно приличными результатами.

Да, спрос на кредиты до сих пор невысокий, но объемы транзакций растут, американский потребитель охотно тратит деньги и похоже, что не сильно переживает о возможном замедлении экономики.

Объемы различных инвестиционных сделок по привлечению средств по слиянию и поглощению (M&A) тоже растут, Wall Street возвращает утраченные позиции, следовательно, жизнь продолжается.

И как же не вспомнить еще об одном рекордсмене — золоте! С начала года сияние желтого металла стало ярче на 32%! Не чудо ли?! На этой неделе цена золота установила еще несколько исторических рекордов и очень вероятно, что продолжит расти и дальше.

В конце концов, в активной покупке золота центральными банками есть смысл — зависимость от доллара уменьшается, и риски, связанные с возможными бюджетными проблемами в США, где долг уже составляет 120% ВВП, а значит, ценами на гособлигации, тоже снижаются. Да и движение центробанков в сторону снижения процентных ставок тоже придает золоту более яркого блеска.

ИИ снова заставляет инвесторов понервничать

Среди технологических гигантов первым объявил результаты Netfliх. Сказать нечего — результаты отличные по всем параметрам: количество подписчиков, выручка, прибыль растут, и даже превышают ожидания.

Прогноз на будущее тоже уверенно хороший, и закономерно, что цена на акции растет.

Теперь ждем продолжения от других гигантов на следующей неделе. Но, если уж речь зашла о технологических компаниях, то кульминацией сезона результатов, которая будет иметь огромное значение для будущего рынков, будет конец ноября, когда будет отчитываться Nvidia, ведь будущее рынков в значительной степени зависит от успехов в развитии технологии искусственного интеллекта (ИИ), который в последнее время является одним из главных катализаторов роста цен на акции.

А новости с ИИ-фронтов на этой неделе были противоречивыми.

Сначала провальные результаты ASML Holding N.V., крупнейшего производителя оборудования для производства микросхем, натолкнули на мысль, что влияние ИИ преувеличено, спрос не такой уж большой и разговоров больше, чем дела, что посеяло немного паники среди инвесторов.

Но не прошло и двух дней, как отличные результаты TSMC, тайваньского производителя микропроцессоров, одного из крупнейших в мире, развеяли уныние. К тому же руководство TSMC публично всех заверило, что спрос на процессоры «ого-го какой» и в последующие годы будет только расти.

От сердца отлегло, особенно поклонникам Nvidia, которые в то же время загнали цену на уровень исторических рекордов, почти уравняв капитализацию компании с капитализацией Apple.

А еще несколько лет назад кто бы мог про такое подумать?

Читайте также:Акции роста: как их найти и читать отчетность компаний, на примере Meta и Apple

Китай пытается реанимировать экономику

Китай отчаянно пытается исправить ситуацию в экономике. В минувшие выходные Министр финансов КНР выступил с публичным заявлением о запланированном властями пакете фискальных мер по поддержке экономики.

Хорошая инициатива, но декларативность и нехватка деталей и конкретных цифр в речи министра не дали инвесторам порадоваться по-настоящему — значительного роста, когда рынки открылись в понедельник, не произошло. Да и ситуация в экономике Поднебесной действительно не очень радует.

По данным Bloomberg, в третьем квартале ВВП КНР вырос на 4,6%, что меньше, чем во втором квартале (4.7%), и является самым плохим показателем с марта 2023 года. Да и до официального целевого показателя в 5% тоже далековато.

Но компартия, правительство и центральный банк не сдаются и продолжают принимать меры, чтобы вернуться к росту. Уверен, что в ближайшие месяцы услышим о новых инициативах, и надеюсь, там будет больше конкретики.

А пока, в пятницу, Народный банк Китая объявил о пакете мер в поддержку фондового рынка, что заставило индексы «мощно», как любят говорить властные мужи, зазеленеть.

Что в итоге

В итоге все хорошо — неделя хороших новостей и всепобедного оптимизма.

И теперь, главное — не расслабиться, что является непростой задачей в такой идиллической атмосфере, и не словить ворон, а их у богов финансовых рынков всегда скрыто немало, особенно для слишком доверчивых инвесторов.

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