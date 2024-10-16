Акции роста: как их найти и читать отчетность компаний, на примере Meta и Apple

Что такое акции роста, на какие стоит обратить внимание, и почему прибыль не всегда является приоритетом, рассказала инвестиционный эксперт Дарина Совенко.

Акции роста — один из самых привлекательных активов в арсенале инвестора. Уже более 10 лет акции Apple, Amazon и Tesla превосходят акции стоимости и доминируют в рыночных индексах. В 2023 году, после мощного обновления, акции роста выросли почти на 37% и стали в центре внимания инвесторов. Это было вторым, по величине, превышением результатов за 25 лет, уступая лишь огромной прибыли, достигнутой во время пандемического ралли в 2020 году.

Что такое акции роста

Акции роста — это бумаги компаний, которые увеличивают свои доходы быстрее среднего показателя на рынке. В отличие от консервативных инвестиций, эти компании обычно реинвестируют свою прибыль в бизнес для дальнейшего расширения, а не выплачивают дивиденды акционерам. Эта стратегия отличает их и способствует их росту.

Таким компаниям и их акциям присущи:

Высокие темпы роста доходов . Эти компании быстро развиваются, чем и завоевывают рыночную долю в результате выхода на новые рынки или запуска инновационных продуктов.

. Эти компании быстро развиваются, чем и завоевывают рыночную долю в результате выхода на новые рынки или запуска инновационных продуктов. Высокий коэффициент P/E. Этот показатель отражает высокие ожидания инвесторов по поводу будущего роста. Однако это также увеличивает риск ценовых корректировок.

Этот показатель отражает высокие ожидания инвесторов по поводу будущего роста. Однако это также увеличивает риск ценовых корректировок. Инновационность и конкурентоспособность . Компании роста часто являются лидерами на рынке благодаря постоянному развитию и инвестициям в исследование новых бизнес-моделей.

. Компании роста часто являются лидерами на рынке благодаря постоянному развитию и инвестициям в исследование новых бизнес-моделей. Сильная рыночная позиция . У компаний есть конкурентное преимущество благодаря уникальным продуктам, сильному бренду и высоким барьерам для входа в их отрасль.

. У компаний есть конкурентное преимущество благодаря уникальным продуктам, сильному бренду и высоким барьерам для входа в их отрасль. Волатильность . Эти акции более нестабильны в цене, что зависит от изменений в доходах, рыночного настроения или перспектив.

. Эти акции более нестабильны в цене, что зависит от изменений в доходах, рыночного настроения или перспектив. Низкие или отсутствующие дивиденды. Вместо выплаты дивидендов, акции роста, как правило, реинвестируют доходы в расширение, сосредотачиваясь на долгосрочном росте, а не на выплатах акционерам.

Как анализировать акции роста

Анализ акций роста предполагает учет многих факторов, которые помогают оценить потенциальную прибыль. Важно провести глубокий анализ исторических результатов компании. Наблюдается ли стабильное улучшение прибыли? Анализ прошедших финансовых показателей позволяет понять, чего ожидать в будущем. Один квартал с высокой прибылью может быть признаком роста или случайностью, поэтому необходимо определить, является ли это реальным трендом.

Низкая или отрицательная прибыль не всегда означает, что инвестиции невыгодные. Многие молодые компании вкладывают свои доходы в расширение, даже если это приводит к краткосрочным потерям. Например, Amazon годами реинвестировала большую часть своей прибыли для построения глобальной империи.

Финансовые показатели для определения акций роста

После анализа исторической прибыльности инвестору необходимо обратиться к финансовым показателям, чтобы определить акции роста. Вот несколько важных индикаторов:

Показатель Описание Формула Оптимальное значение для акций роста EPS Измеряет рост прибыли на акцию EPS = (Чистая прибыль — Преф. дивиденды) / Акции Позитивный и растущий EPS указывает на потенциал роста ROE Эффективность в генерации прибыли из акционерного капитала ROE = Чистая прибыль / Акционерный капитал ROE > 15% является идеальным для акций роста P/E Сравнивает цену с прибылью, отражая ожидания инвесторов по росту P/E = Цена акции / Прибыль на акцию P/E > 20 типичен для акций роста, но высокий P/E может быть признаком риска

Прибыль на акцию (EPS)

Стабильный рост EPS часто свидетельствует об успешной деятельности компании. Иногда компании повышают EPS благодаря бухгалтерским уловкам: они могут заранее признавать доходы или использовать разовую прибыль от продажи активов. Это улучшает показатели на короткий период, но не говорит о подлинном росте.

Обратный выкуп акций — это еще одна стратегия, которой компания уменьшает количество акций в обращении, что делает EPS выше, даже если доход не вырос. Это может произвести обманчивое впечатление роста без реального увеличения прибыли.

Рентабельность собственного капитала (ROE)

Это ключевая метрика для инвесторов, оценивающих акции роста. Она показывает, насколько эффективно компания превращает инвестиции в прибыль, и отражает качество управления ресурсами. Высокий ROE свидетельствует о способности компании эффективно генерировать прибыль из вложенного капитала.

Компании с показателем ROE более 15% часто считаются успешными, например, Jensen. Однако, если высокий ROE достигается большими долгами, это может привести к временному росту прибыльности, но увеличивает риски в условиях экономического кризиса или повышения процентных ставок. Именно поэтому опытные инвесторы обращают внимание не только на сам показатель ROE, но и оценивают устойчивость его основы во избежание финансовых манипуляций.

Соотношение цены к прибыли (P/E)

Коэффициент P/E является одним из наиболее полезных инструментов для инвесторов, ориентированных на акции роста. Как правило, более высокий коэффициент P/E означает, что инвесторы ожидают быстрого роста компании. Но это также указывает на готовность инвесторов принимать большие риски для потенциальной награды.

Важно также сравнивать коэффициент P/E компании с ее конкурентами в той же отрасли, ведь у разных секторов есть собственные шаблоны роста. У технологических компаний, как правило, более высокие P/E, чем у традиционных отраслей, где рост более медленный, но стабильный. Знание среднего P/E в отрасли помогает оценить, является ли акция недооцененной или переоцененной.

Почему прибыль не всегда является приоритетом

Компании роста часто неприбыльные на ранних этапах, поэтому инвесторы не фокусируются исключительно на этом критерии при оценке их акций. Бизнесы направляют ресурсы на расширение, запуск новых продуктов и выход на новые рынки. Это позволило Amazon доминировать в своей отрасли, сосредоточившись на росте, а не на прибыльности.

Из-за агрессивного цикла роста такие компании обычно не выплачивают дивидендов, реинвестируя средства в бизнес. Основная прибыль от акций роста базируется на их стоимости как актива. Однако есть исключения: некоторые быстрорастущие компании, как Microsoft, объединяют потенциал долгосрочного роста с выплатой дивидендов, предоставляемых с 2003 года.

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Акции роста Meta

В 2023 году акции Meta Platforms (META) выросли более чем на 140%. Это произошло благодаря сосредоточению на рекламе с использованием искусственного интеллекта (ИИ), вернувшись к основным бизнес-приоритетам.

В 2024 году Meta внедрила важные обновления, в частности, новые инструменты на базе ИИ для упрощения создания контента в Instagram и Facebook, а также функции смешанной реальности для Meta Quest. Расширенные настройки конфиденциальности предоставили пользователям больше контроля над своими данными, а упрощенные инструменты электронной коммерции облегчили процесс продаж для создателей контента и брендов. Основной фокус компании остается на ИИ, конфиденциальности и метавселенной.

Стоимость акции Meta по состоянию на октябрь 2024 года

EPS: $5,16

В Q2 2024 года EPS Meta Platforms вырос на 73,15% — до $5,16, главным образом из-за увеличения пользователей на Facebook, Instagram и WhatsApp. За 12 месяцев до июня 2024 года EPS вырос на 127,71% — до $19,56. В 2023 году годовой EPS увеличился на 73,11% — до $14,87 благодаря росту доходов на 22% и увеличению показов рекламы на 10%.

Показатель P/E: ~29

Последний P/E Meta Platforms остается несколько ниже медианного P/E в 30,6x за последние 5 лет, с пиком 32,5x в декабре 2019 года. Средний P/E за 2019−2023 гг. составил около 25,6x. Это отражает осторожный оптимизм по поводу будущего Meta, которая инвестирует в рекламные технологии ИИ и балансирует с затратами на проекты Reality Labs и Metaverse.

ROE: ~34

Meta Platforms сообщила о ROE на уровне 34,16% за квартал, который закончился 30.06.2024 г. Он демонстрирует существенное улучшение, по сравнению со средним ROE 21,4% за 2023 год, который уже отражал рост на 11,79% от предыдущих уровней.

Duolingo — рост не только в знаниях

Duolingo (DUOL) пережила волатильный 2023 год, когда цена акций выросла на 213%, но в 2024 году упала на 26%. Несмотря на эти колебания, компания продолжает развивать свой бизнес онлайн-образования, позиционируя себя как акцию с высоким потенциалом роста.

Duolingo расширяет свои программы, добавляя математику и музыку, а также запустила Duolingo Max — премиум-продукт в пяти курсах, доступный в 27 странах. Хотя полное финансовое влияние от Max не будет ощутимо до 2025 года, JPMorgan прогнозирует, что оно может принести $44,3 млн дохода до 2024 года, с последующим ростом до $134,2 млн в 2025 году.

Стоимость акции Duolingo по состоянию на октябрь 2024 года

EPS: $0,56

В Q2 2024 года EPS вырос на 522,22% — до $0,56, что резко контрастирует с показателями прошлого года. В 2023 году EPS упал на 125,83%, по сравнению с 2022 годом, но недавний рост свидетельствует о восстановлении благодаря увеличению доходов после внедрения AI-функций.

ROE: ~13,1

В 2023 году ROE составил -3,47, что означало падение на 74,14% по сравнению с 2022 годом. Это обусловлено ростом количества пользователей, увеличением платных подписок и улучшением обучающих возможностей благодаря ИИ.

Коэффициент P/E: ~201

Этот высокий коэффициент P/E сигнализирует о больших ожиданиях инвесторов относительно будущего роста компании. Хотя акция оценивается на уровне совершенства, это также сопровождается значительным риском, если эти ожидания не оправдаются.

Apple

Apple Inc. (AAPL) претерпела значительные изменения в бизнес-модели за последние несколько лет — сервисы, вроде iCloud, Apple Pay, TV+ и App Store, стали важными источниками дохода. В Q3 2024 года эти сервисы показали рост продаж на 14% и валовую прибыль в 74%, обеспечивая Apple стабильный и предполагаемый поток дохода. Несмотря на эту трансформацию, аппаратные продукты остаются в центре успеха Apple, ведь физические продукты составили 72% от общего дохода в третьем квартале, а продажи iPhone — 46%.

Стоимость акции Apple по состоянию на октябрь 2024 года





EPS: $1,4

EPS составил примерно $1,4 за квартал, который закончился в июне 2024 года, по сравнению с ожидаемым значением $1,35. В мае 2024 года Apple объявила об обратном выкупе акций на сумму $110 млрд, что является крупнейшим в корпоративной истории. Учитывая наличие масштабных программ выкупа, регулярные выкупы акций Apple со средним объемом около $100 миллиардов в год значительно повышают стоимость для акционеров путем уменьшения количества акций в обращении и увеличения прибыли на акцию.

ROE: ~147

За Q2 2024 года этот показатель ROE демонстрирует высокую эффективность в генерировании прибыли из акционерного капитала. В 2023 году средний ROE Apple составлял 161,87%, что отражает незначительное снижение на 2,74%, по сравнению с 2022 годом. Это незначительное уменьшение ROE с 2022 по 2023 год, вероятно, связано с увеличением инвестиций или операционных расходов, но в целом ROE остается чрезвычайно высоким, что является ярким свидетельством финансовой прочности Apple.

Показатель P/E: ~53

Текущий коэффициент P/E Apple 35,36 на 68% выше его десятилетнего среднего показателя 21,02. Инвесторы все еще готовы платить гораздо больше за каждый доллар прибыли Apple, чем обычно в прошлом. Последний раз коэффициент P/E Apple достигал таких высоких показателей в декабре 2020 года, когда цена акций составляла $131,97 при EPS $3,74.

Быстрорастущие компании могут предложить огромный потенциал роста в долгосрочной перспективе, но они требуют пристального внимания по фундаментальным показателям бизнеса, сильному руководству и устойчивым инновациям. Также будьте готовы к ценовым колебаниям — по крайней мере, в краткосрочной перспективе, поскольку эти акции обычно испытывают большие колебания на основе отчетов о прибыли, рыночных настроениях или запуска новых продуктов.