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16 июня 2023, 14:55 Читати українською

Жадность победила страх: чем за это будут платить инвесторы

Свежие данные об инфляции, динамике розничных продаж и взятая ФРС пауза в повышении ставок добавили стимулы bull market. Инвесторы полны оптимизма и продолжают сметать акции компаний, связанных с искусственным интеллектом. Чем придется платить за такую ​​безмятежность, рассказал основатель First Kyiv Investment Club Иван Компан.

Объявление данных об инфляции, динамике розничных продаж и решениях ФРС добавили стимулов bull market.

Инфляция замедляется

В мае розничные цены выросли на 4%, в годовом исчислении, что лучше, чем ожидалось, 4.1%, и значительно меньше, чем 4.9% в апреле. Базовая инфляция, не считая цен на продукты питания и топливо, уменьшилась до 5.3%, точь-в-точь в соответствии с прогнозом.

Инфляция на уровне производителей снизилась до 1.1%, что ниже прогноза в 1.5% и является наименьшим значением с декабря 2020 года.

Похоже, что действия ФРС дают определенные результаты, но главный вопрос — как долго ФРС продолжит удерживать ставку на текущем высоком уровне — остается открытым.

Удалось ли ФРС напугать инвесторов

Как и ожидалось, ФРС ставку не повысил. Но повысил прогноз того, какой она должна быть на конец года. В марте говорили о 5.1%, а сейчас — 5.6%. И интересно, что ни один из членов монетарного комитета ФРС не прогнозирует, что ставка должна быть снижена до конца года.

Выступая на пресс-конференции, Пауэлл сказал, что «речь идет о паре лет», необходимых для понижения и, как всегда, все будет зависеть от данных. В целом, ФРС пытался быть умеренно «hawkish», но вот удалось ли ему испугать инвесторов?

Если речь идет о тех, кто торгует акциями, то точно нет. Что касается рынка облигаций, то там доверия к центральному банку немного больше. Интересно, что участники заседания ФРС несколько повысили прогноз роста ВВП в 2023 году с 0.4% до 1.0%, но уменьшили, соответственно, в 2024 и 2025 годах. Утешает лишь то, что динамика ВВП все же ожидается положительной, так что теория «мягкой посадки» пока жива.

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ЕЦБ продолжает курс повышения

Европейский центральный банк (ЕЦБ), немного отстающий в своих действиях по сравнению с ФРС, на очередном заседании, в четверг, повысил ставку на 25 бп, до 4%, что является самым высоким уровнем с 2008 года.

Более того, выступая на итоговой пресс-конференции, Президент ЕЦБ Кристин Лагард заявила, что в июле на следующем заседании, вероятнее всего, произойдет еще одно повышение, поскольку прогнозы предстоящей инфляции пока не очень утешительны — цены в еврозоне продолжат расти.

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Рынки полны оптимизма

Несмотря на все «пугания» со стороны центрального банка, S&P 500 продолжает расти и уже отвоевал все, что потерял с апреля прошлого года. Так вроде бы и не было целого года повышения ставки, которое стало едва ли не самым стремительным за всю историю ФРС.

Инвесторы полны оптимизма, вера в искусственный интеллект полностью омрачает разум, толкая покупать акции компаний, хоть как-то связанных с ИТ, любой ценой, и полностью вытесняя из сознания любые упоминания о возможной рецессии.

Очень похоже, что происходило в 2000−02 годах, когда все только и говорили, что о «доткомах» и «телекомах», а потом понадобилось много лет, пока рынок смог восстановиться.

Логично будет думать, что впереди нас ждет нечто похожее — вряд ли подобное стремительное повышение ставки может пройти бесследно для экономики, а значит, и для финансовых рынков.

Автор:
Компан Иван
Финансист, основатель First Kyiv Investment Club Компан Иван
First Kyiv Investment Club
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