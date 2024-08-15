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15 августа 2024, 16:42 Читати українською

Индекс S&P держится близко к историческому максимуму. Чего ожидать к концу года

Прогнозы насчет индекса S&P 500 колеблются от радостных надежд на чудо искусственного интеллекта до разговоров о кризисе на фондовом рынке и прочих активов. Но это не отменяет факта стремительного роста индекса. Какова реальная ситуация и чего ожидать в ближайшем будущем, рассказал инвестиционный эксперт Филипп Олейник.

Прогнозы насчет индекса S&P 500 колеблются от радостных надежд на чудо искусственного интеллекта до разговоров о кризисе на фондовом рынке и прочих активов.

Стремительный рост S&P 500

Индекс S&P 500 — один из главных ориентиров по акциям США, который охватывает около 75% капитализации фондового рынка. Владельцы активов стремятся превзойти этот индекс, чтобы получить дополнительный доход, и поэтому прогнозы по S&P 500 всегда актуальны для трейдеров и инвесторов.

Ожидания по индексу варьируются от роста акций в новой технологической эпохе искусственного интеллекта до прогнозов рецессии, что предсказывают обвал и кризис в рисковых активах, как вот акции, недвижимость и криптовалюта.

За первое полугодие 2024 года S&P 500 вырос на 15,1%, чем побил исторические максимумы. Основными драйверами роста стали компании «Великолепной семёрки» (Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, Meta, NVIDIA, Tesla), которые сейчас занимают около 30% капитализации индекса, что является рекордом в XXI веке.

Почему рост акций — не такая уж и позитивная новость?

Рост акций оправдан прибылью компаний, но не полностью. Прибыль выросла, но не так значительно, как стоимость акций. Совокупная прибыль компаний достигла пика в конце 2021 года и пока не превзошла этот уровень. Соотношение капитализации S&P 500 к чистой прибыли (P/E) сейчас на уровне 29, что почти в два раза выше медианного значения 15.

Важным фактором является текущая рыночная ситуация с домохозяйствами США, которые владеют акциями на рекордных уровнях, — 34,7% от их финансовых активов. Подобное наблюдалось в 2000 и 1969 годах (31% и 29,5% соответственно), что часто ассоциируется с вершинами фондового рынка перед падением.

Помимо прочего, в США рекордное количество банкротств, которое выше, чем те же случаи COVID-19. Совокупный индекс опережающих экономических индикаторов снижается уже почти 2 года, что указывает на высокую вероятность рецессии.

Подбивая итоги сложившихся ситуаций можно выделить главные факты:

1. Экономика США не в порядке и движется в рецессию.

2. Акции США находятся в эйфории, прибыли растут не так быстро, как ожидания инвесторов в будущей феноменальной прибыли.

Какой целевой уровень по S&P 500 к концу года?

Сразу важно обозначить, что не стоит принимать инвестиционные решения на основании чей-то аналитики. Всегда проводите собственное исследование рынка и помните главное — никто, кроме вас, не ответственный за ваши деньги.

На статистике отображены ожидания инвестиционных банков в начале 2024 года на конец 2024 года. S&P 500 сейчас выше всех этих значений и был на уровне 5 660 пунктов.

Мои личные ожидания заключаются в том, что мы, скорее, у вершины, чем у дна. На это указывает несколько факторов:

  • уровень процентных ставок, который начнет снижаться в сентябре 2024 года, согласно с данными Fed Pivot от Elliot Wave;
  • сокращение инвертированной кривой доходности государственных облигаций США;
  • выход из инверсии этой кривой является 100% кризисным индикатором за последние 100 лет.

Если «рисовать» целевые уровни по индексу, то я бы рекомендовал обратиться к графику SPX/M2SL — это индекс S&P 500 в соотношении к денежной массе М2. Сейчас это одни из самых высоких уровней этого индикатора, почти на уровне максимума доткомов. Сильные «зоны» сопротивления так наблюдаются при стоимости индекса 5 700−5 800. А исторический максимум — в зоне 6 400 по индексу S&P 500.

Я считаю, что 5 700 мы можем увидеть. Но также существует вероятность того, что предыдущий пик в размере 5 680 вполне мог быть абсолютным максимумом перед началом рецессии, и значение выше вряд ли будет.

Уровень, куда S&P 500 «должен» скорректироваться, исходя из исторических данных, — примерно 3 500−3 600. Это зона, где началась инверсия кривой доходности гособлигаций США, поскольку индекс всегда возвращается к уровню, откуда инверсия началась.

Черный понедельник в Японии и экстремальный страх в США

5 августа 2024 года Японский фондовый индекс Nikkei 225 показал свой второй худший день за всю свою историю. Индекс провалился почти на 13%. Американские индексы также отреагировали активным падением, однако интереснее всего показал себя индекс волатильности (страха) VIX, который достиг уровней 65+, и его наблюдали только во время кризисов 2008 и 2020 годов.

Затем последовало скорое восстановление, однако остался неприятный осадок. Именно этот эпизод показал, насколько резко может начаться кризис, и если инвесторы не готовились к плохому сценарию заранее, не планировали подстраховки на случай резкого краха — то есть большая вероятность серьезной потери капитала.

Защитные активы — необходимость для каждого инвестора

Впереди рынок ждут месяцы август, сентябрь и октябрь. Август — относительно сезонно-нейтральный месяц, когда можем ожидать новый небольшой буллран с вершиной на последней неделе августа. Сентябрь и октябрь — сезонно-слабые месяцы для американских акций. И динамика именно с начала осени 2024 года может определить дальнейший тренд на 6−9 месяцев вперед для американского индекса.

Будьте крайне осторожны, если в вашем портфеле чрезмерная концентрация американских акций, технологического сектора или акций «роста». Сейчас эти активы крайне переоценены и в портфеле стоит собирать ценные бумаги из разных секторов, стран и «факторов». Вы также можете рассмотреть для себя другие классы активов, такие как облигации или товарные активы.

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В моменты высокой эмоциональности, что как раз происходит в кризисы, важно сохранять приверженность своей инвестиционной стратегии, просчитывать заранее, что и когда вы собираетесь купить. И, конечно же, быть уверенным в собственных силах при не самом лучшем раскладе, например, если акции потеряют 40−50% от своей текущей стоимости.

Автор:
Олейник Филипп
Инвестиционный эксперт Олейник Филипп
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