Гигантский штраф или дробление: как накажут Google за монополию

После обвала рынки немного отыграли потери и к концу прошлой недели закрылись в небольшом минусе. За неделю индекс S&P 500 потерял 0,05%, Dow — 0,6%, а индекс Nasdaq — 0,2%. События на мировых финансовых рынках затмили другие события, которые, впрочем, тоже могут стать знаковыми.

Одним из таких событий, без сомнения, является решение суда, которым компания Google была признана монополистом на рынке так называемого «общего интернет-поиска» и интернет-рекламы. Последний раз крупную IT-компанию (Microsoft) признавали монополистом более 20 лет назад.

Антимонопольное дело против Google было инициировано Министерством юстиции США в 2020 году. Истцу понадобилось три года, чтобы собрать доказательства вины, сам процесс длился почти год. Результат — обвинительный приговор, вынесенный окружным судом США по округу Колумбия.

Суд констатировал довольно очевидный факт, что Google уже более 10 лет является лидером рынка так называемого общего поиска в интернете (этот сегмент не включает специализированный поиск на отдельных сайтах и в соцсетях). В 2020 году в среднем около 90% общих поисковых запросов проходили через него, по сравнению с 6% у ближайшего конкурента — поисковика Bing от Microsoft.

Менее заметный, но очень важный элемент тотального доминирования Google над конкурентами — так называемые «эксклюзивные контракты дистрибуции по умолчанию». Компания заключила их с крупными поставщиками программного обеспечения и смартфонов, такими как Apple, Motorola, Samsung, Verizon, T-mobile и AT&T.

Это означает, во-первых, что на новых устройствах производителем могут быть предустановлены только поисковые программы и приложения с поиском Google. Во-вторых, этот поиск уже должен быть включен в них как основной «по умолчанию».

Последнее — очень важное преимущество: как показали исследования Google, многие люди склонны пользоваться привычными программами и приложениями, но не склонны тратить время, копаясь в их настройках. Поэтому минимум 50% пользователей новых устройств сразу же становятся пользователями поиска Google, отметили в суде.

Такое сотрудничество выгодно и партнерам Google, который отстегивает им процент от стоимости поисковой рекламы, показанной через партнерские устройства и программы. В 2021 году эти выплаты достигли $26 млрд — в четыре раза больше, чем все остальные расходы Google, связанные с обеспечением работы поиска, отмечено в решении суда.

Конечно, Google будет оспаривать решение суда через апелляцию. Но возможное наказание неизвестно не только по этой причине. Судья Амит Мехта, который ведет это дело, разделил его на две части: в первой, собственно, устанавливалась вина, во второй будет определено наказание.

«Я подозреваю, что мы увидим окончательное решение по средству правовой защиты к концу 2024 года с неизбежными апелляциями в Апелляционный суд США в округе Колумбия, что станет первым шагом. Это займет большую часть 2025 года», — комментирует дальнейшее развитие событий Билл Ковачич, американский правовед, экс-комиссар Федеральной торговой комиссии и ее бывший председатель.

Он уточнил, что наказание может быть назначено до рассмотрения апелляции, даже если невозможно реализовать до окончательного вынесения решения по этому делу.

У Мехты есть ряд вариантов действий, которые он мог бы применить. Например, распорядиться о разделении Google на более мелкие части, запретить проблемное поведение, к примеру: многомиллиардные соглашения о невыполнении обязательств, или просто наложить крупные штрафы, пишет Courthouse News Service.

«Если Мехта решит, что разделение необходимо, он может отделить поиск Google от остальных продуктов технологической компании, включая Android, YouTube, Gmail, Google Drive, Google Pixel, Google Chrome и многое другое, что нанесло бы серьезный удар по Google и материнской компании Alphabet. Менее опасный путь включал бы разрыв стандартных сделок Google по поисковой системе с Apple, Mozilla и Android», — заключает издание.

Отмена соглашений могла бы сделать правила пользования Интернетом в США более похожими на европейские, где в некоторых странах пользователям предоставляется «экран выбора», на котором перечислены все доступные поисковые системы, когда пользователь открывает интернет-браузер.

Наконец, Мехта может просто присудить Google выплатить крупные штрафы за его антиконкурентное поведение.

«Без американского прецедента неясно, какую сумму может быть приказано выплатить Google, но технологический гигант был оштрафован Европейским союзом в общей сложности на 13,6 млрд долларов за три отдельных нарушения антимонопольного законодательства», — пишет Courthouse News Service.

Взлеты и падения недели на американском рынке

Падение глобальных рынков не помешало на прошлой неделе росту акций отдельных компаний. «Минфин» отобрал акции, которые на прошлой неделе показали самый большой рост или падение.

Акции Shopify, Inc. (SHOP) резко выросли в минувшую среду после публикации результатов за второй квартал, которые превзошли ожидания аналитиков. Компания также дала сильный прогноз на текущий квартал.

В частности, SHOP в третьем квартале ожидает роста выручки на 20−25%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пишет Investopedia. Это выше консенсус-прогноза аналитиков, которые ожидали увеличения этого показателя на 21%.

Shopify — канадская компания — ведущий конструктор сайтов электронной коммерции, который предлагает все инструменты, необходимые для запуска и ведения интернет-магазина. Стремительный рост доходов стал возможен благодаря внедрению новых функций на базе ИИ.

В конце июня Shopify сделала доступными для пользователей свои инструменты на базе искусственного интеллекта. Теперь клиенты компании могут использовать инструмент редактирования на своих смартфонах для улучшения изображений в рекламных материалах, в том числе в электронных письмах.

Shopify также расширила доступ к своему чат-боту Sidekick, который помогает продавцам с запросами, в том числе с информацией о поведении клиентов.

По словам президента Shopify Харли Финкельштейна, компания выпустила более 150 обновлений.

В прошлом месяце компания заявила, что будет инвестировать в маркетинг после того, как прогнозировала самый медленный квартальный рост выручки за последние два года, в результате чего ее акции упали до шестимесячного минимума, а рыночная стоимость за день сократилась на 25,25 млрд канадских долларов.

«Инвестиции SHOP в исследования и разработки превосходят инвестиции аналогичных компаний, а их кульминацией является непревзойденный набор функций и возможностей, которые позволяют компании оставаться на переднем крае», — отмечают аналитики J.P.Morgan, добавляя, что компания охватывает лишь 11% от общего объема рынка услуг стоимостью $60 млрд.

Конкурирующие компании электронной коммерции, включая Amazon, Etsy и Wayfair, в своих отчетах о доходах отметили, что потребители продолжают осторожно относиться к своим расходам и в некоторых случаях «переходят на более дешевые бренды» в поисках выгодных предложений.

Акции Axon Enterprise, Inc. (АXОN), которая поставляет электрошокеры, камеры слежения и облачные цифровые системы сбора доказательств для правоохранительных органов, также взлетели на отличном отчете о прибыли за второй квартал.

Тем не менее лучшей новостью стала успешная работа нового сервиса компании Draft One на основе искусственного интеллекта. Draft One, запущенный в апреле, пишет первый черновик полицейского отчета на основе записей камер наблюдения Axon. Компания утверждает, что продукт с поддержкой искусственного интеллекта экономит более 50% времени на написание отчетов.

«Реакция наших клиентов на Draft One лучше, чем я когда-либо видел, лучше, чем мы могли себе представить», — говорит генеральный директор Axon Патрик Смит. По его словам, Draft One принес более $100 млн дохода.

Инвесторы скупили акции компании Fortinet, Inc. (FTNT), которая занимается кибербезопасностью, после публикации отличного квартального отчета, пишет Barron’s.

В отчете за второй квартал 2024 года компания сообщила о росте выручки до $1,43 млрд, или на 11%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Выручка оказалась немного лучше прогнозируемых аналитиками $1,4 млрд. Это сигнализирует о том, что корпоративные клиенты снова платят Fortinet за программное обеспечение из-за роста угроз кибербезопасности.

Высокие показатели квартала и улучшенный прогноз на год обусловлены возвращением покупательской активности малого и среднего бизнеса к допандемийным уровням. С 2021 года клиенты откладывали покупки и продление сервисных контрактов, а пик отложенных платежей пришелся на 2023 год. Финансовый директор Fortinet Кит Дженсен отмечает тем не менее, что текущие высокие процентные ставки влияют на решения клиентов, и ожидает полного «возвращения к норме» в 2025 году.

Сильный отчет Fortinet не слишком воодушевил аналитиков, пишет Barron’s. Они рекомендуют инвесторам подождать и посмотреть, как ситуация будет развиваться дальше. Аналитик Mizuho после выхода квартальных данных немного повысил целевую цену акций Fortinet — с $66 до $68, аналитик RBC Capital — c $68 до $72, таргеты улучшили также Jefferies, Citi и BMO Capital.

Консенсус-прогноз Уолл-стрит по цене бумаг Fortinet теперь составляет $72,1, что подразумевает рост на 3% относительно нынешнего уровня. С начала года они подорожали на 19,5%.

Согласно данным FactSet, 61% аналитиков, наблюдающих за акциями компании, рекомендуют держать их в портфеле. 39% экспертов предлагают покупать бумаги Fortinet. Советов продавать нет. Волатильность в акциях, в целом, связана с ожиданием большей ясности относительно цикла расходов клиентов, отмечает Barron’s.

Топ-5 главных экономических событий недели

Предстоящее снижение ставок ФРС останется главным вопросом, который будет обсуждаться инвесторами во всем мире. Подсказки может дать свежая порция данных по инфляции в США, которая выйдет в эту среду, 14 августа. Об этом и других ключевых событиях, которые будут делать погоду на мировых рынках в ближайшие 5 рабочих дней, пишет Investing.

Экономическая статистика США

Во вторник, 13 августа, Бюро статистики труда США (BLS) опубликует индекс цен производителей за июль. Экономисты в среднем прогнозируют рост на 2,2% в годовом выражении, что на 0,4 процентного пункта меньше, чем в июне, пишет MarketWatch.

В среду, 14 августа, BLS обнародует данные об июльской инфляции в США. Данные, которые показывают умеренное замедление роста цен, могут развеять опасения, что ФРС ввергла экономику в штопор, сохраняя ставки высокими слишком долго. Но слабый отчет может усилить опасения по поводу рецессии, потенциально вызвав новую волатильность рынка.

Консенсус-прогноз предполагает рост CPI на 2,9%, а Core CPI (инфляция без учета цен на продукты питания и энергоносители) — на 3,2% в годовом выражении.

Инвесторы также получат возможность услышать выступления нескольких должностных лиц ФРС, включая президента ФРС Атланты Рафаэля Бостика, президента ФРС Филадельфии Патрика Харкера и президента ФРС Чикаго Остана Гулсби.

Комментарии трех представителей Федрезерва в прошлый четверг показали их возросшую уверенность в том, что инфляция замедляется достаточно, чтобы начать снижение ставок.

Сезон отчетности на финишной прямой

Сезон отчетности американских компаний подходит к концу, большинство компаний уже отчитались о своих квартальных финансовых результатах.

На этой неделе отчитаются еще несколько известных компаний, в том числе ритейлеры Home Depot (HD) и Walmart (WMT).

Инвесторы будут внимательно следить за тем, что скажут розничные торговцы об устойчивости потребительских расходов. Они — основной фактор роста экономики, особенно с учетом недавних признаков слабости экономических данных.

Кроме того, инвесторы будут следить за отчетами о прибылях и убытках Cisco Systems (CSCO) и Fox Corporation (FOX).

Статистика Европы и Великобритании

В среду, 14 августа, Евростат опубликует предварительную оценку ВВП еврозоны за второй квартал и данные о промышленном производстве за июнь.

Великобритания опубликует ряд экономических данных, которые определят перспективы денежно-кредитной политики на ближайшие несколько месяцев.

Во вторник, 13 августа, выйдут данные по росту заработной платы, а на следующий день — по инфляции за июль. Индекс потребительских цен в стране оставался на уровне целевого показателя Банка Англии в 2% в течение последних двух месяцев, но теперь рынок ожидает ускорения инфляции.

В четверг, 15 августа, Великобритания обнародует данные по ВВП. По прогнозам, по итогам июня экономика не покажет роста, а по результатам второго квартала вырастет на 0,6%.

31 июля Банк Англии впервые с 2020 года снизил процентные ставки. В настоящее время рынки оценивают вероятность снижения ставки еще на четверть процентного пункта на сентябрьском заседании примерно в 33%.

Экономический календарь Японии и Китая

В четверг, 15 августа, в Японии выйдут данные по ВВП за второй квартал. По данным опроса экономистов, проведенного компанией Quick, экономика страны выросла на 2,2% в годовом выражении в апреле-июне.

Китай обнародует данные о ценах на жилье, промышленном производстве, инвестициях в основные фонды и розничных продажах.

Проблемы в экономике Поднебесной уже дали о себе знать. Зарубежные фирмы вывели рекордные 15 млрд из Китая во втором квартале 2024 года.

Об этом сообщает Bloomberg, со ссылкой на данные Государственного управления валютного контроля. Прямые иностранные инвестиции в Китай в течение первого полугодия 2024 года были самыми низкими с начала пандемии в 2020 году.

Если падение продлится до конца года, это будет первый годовой чистый отток капитала по меньшей мере с 1990 года, когда начинается сбор сопоставимых данных.

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Цены на нефть

Цены на нефть на прошлой неделе продемонстрировали рост после заявлений представителей ФРС о возможном снижении ставок уже в сентябре. За прошлую неделю нефть марки Brent выросла на более чем 3,5%, а фьючерсы на американскую сырую нефть — на 4%.

Опасения по поводу перспективы рецессии утихли, что укрепило перспективы спроса. На время геополитическая напряженность на Ближнем Востоке усилила опасения относительно потенциального конфликта, который может снизить добычу в регионе и сократить мировые поставки сырой нефти.

Тегеран в воскресенье подтвердил свою решимость наказать Израиль за убийство политического лидера ХАМАС. На этой новости Brent поднялась выше $80 за баррель, а West Texas Intermediate превысила $77, пишет Bloomberg.