Ikea создает маркетплейс для б/у-шной мебели и собирается опередить eBay

Ikea выходит на рынок секонд-хенда, чтобы конкурировать с eBay. Розничный торговец мебелью бросает вызов «олигополии» цифровых объявлений с помощью платформы одноранговых продаж для своей продукции, пишет FT. «Минфин» выбрал главное. Ikea конкурирует с такими компаниями, как eBay, Craigslist и Gumtree, предлагая пиринговую торговую площадку — Ikea Preowned — на которой покупатели могут продавать друг другу подержанную мебель.

По словам Джеспера Бродина, генерального директора Ingka, основного оператора магазинов Ikea Preowned, новая платформа купли-продажи подержанной мебели будет тестироваться в Мадриде и Осло до конца года, чтобы затем развернуть ее по всему миру.

Почему Ikea решила идти в цифру и чем не подошли готовые решения

«Это была мечта, которая находилась в процессе воплощения уже некоторое время», — сказал Бродин Financial Times, добавив, что Ikea уже готова к тому, чтобы развиваться в цифровом направлении.

Ikea собиралась запустить онлайн-торговлю по всему миру в течение трех лет в 2020 году, но пандемия COVID-19 заставила сократить этот процесс до шести недель.

«Для нас это был вопрос выживания», — сказал Бродин. «Мы были на 100 процентов закрыты. Цифровая трансформация спасла нас».

«Очень часто на существующих платформах есть монополия или олигополия», — говорит Бродин об eBay или других цифровых сервисах объявлений, таких как Gumtree в Великобритании и Finn в Норвегии.

У Finn в одном только Осло выставлено 8700 товаров из Ikea. Ранние предложения на Ikea Preowned включают крупные товары, такие как диваны по цене до €600 и шкафы по €450, а также более мелкие товары, такие как держатель для туалетной бумаги за €4.

Ikea ранее также тестировала продажу своей новой мебели на сторонних платформах, таких как Tmall Alibaba в Китае, но платформа Preowned знаменует собой ее первый выход на рынки секонд-хенда. Это также соответствует желанию ритейлера стать «циркулярным и климатически позитивным» к 2030 году.

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Какой будет новая платформа

Теперь Ikea хочет запустить платформу, которая была бы «местом, куда можно обратиться за домашней мебелью», в которой рынок был бы «одной из самых важных частей». Другие части могли бы включать услуги, финансы и планирование дома, а также шопинг.

Новая торговая площадка является частью трансформации Ikea за последние несколько лет: компания переходит от формата торговли в загородных торговых центрах, где покупатели должны самостоятельно забирать и собирать мебель, к бизнесу, предлагающему онлайн-продажи, магазины в центре города и такие услуги, как сборка мебели.



У Ikea была небольшая услуга, в рамках которой она могла купить у клиентов подержанную мебель и перепродать ее в магазине. Но новая платформа более амбициозна и нацелена на рынок секонд-хенда для клиентов, продающих напрямую друг другу — область, где, по оценкам Бродина, у Ikea более высокая доля рынка, чем в продажах новой мебели.

На новой платформе, клиенты вносят данные о своем продукте, добавляют собственные фотографии и цену продажи, а база данных Ikea, работающая на основе искусственного интеллекта, дополняет эти данные собственными рекламными изображениями и размерами изделия.

Покупатель забирает мебель напрямую у продавца, который имеет возможность получить деньги или ваучер от Ikea с 15-процентным бонусом. Размещение объявлений бесплатно, но Бродин говорит, что Ikea, в конечном итоге, может взимать «символическую, скромную плату».