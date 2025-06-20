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20 июня 2025, 18:05 Читати українською

И хочется, и колется: почему умные инвесторы не спешат вкладываться в акции

Инвесторов беспокоит война, аппетит к акциям снижается, а госдолг США растет: какие еще главные события произошли на уходящей неделе, рассказал основатель First Kyiv Investment Club Иван Компан. «Минфин» выбрал главное.

Инвесторов беспокоит война, аппетит к акциям снижается, а госдолг США растет: какие еще главные события произошли на уходящей неделе, рассказал основатель First Kyiv Investment Club Иван Компан.

Главная новость недели

Нет, не Трамп! Все его странные решения уже не удивляют, как в начале, а, скорее, напоминают мучительную рутину, которая все глубже засасывает нас в водоворот геополитических проблем.

И если вы непобедимый оптимист, то остается только верить, что в конце шоу Президент США, как искусный иллюзионист, возьмет свою шляпу и достанет оттуда быстрое и эффективное решение всех проблем в мире.

Так вот, по моему мнению, главная новость недели — это то, что долг США в ночь с четверга на пятницу перевалил за $37 триллионов и продолжает быстро расти, превращаясь в снежный шар, который становится все больше и больше, угрожая снести на своем пути те остатки стабильности и комфорта, которые когда-то даровал нам американский доллар и инвестиции в гособлигации США.

И что ни говорите, а в таких условиях, когда долг и стоимость его обслуживания быстро растут, было чрезвычайно интересно узнать, чем закончится очередное двухдневное заседание монетарного комитета ФРС, которое началось в прошлый вторник.

ФРС не удивил

Ставка осталась там, где и была, — на уровне 4,25−4,50%, уже четвертое заседание подряд, а что касается прогноза, то члены Комитета по монетарной политике считают, что к концу года она будет снижена до 3,9%.

Как видите, с марта, когда был обнародован предварительный прогноз, ничего не изменилось.

Что касается других предсказаний, то ожидается, что рост ВВП замедлится до 1,4%, предыдущий прогноз был 1,7%, базовая инфляция ожидается на уровне 3,1%, выше мартовского прогноза в 2,8%, а безработица на уровне 4,5%, тоже выше мартовских 4,4%.

В общих чертах такой прогноз, когда экономический рост замедляется, а инфляция растет, напоминает определение стагфляции. Риторика ФРС — «будем ждать новых данных, тщательно будем анализировать, а уже потом принимать решения» — осталась неизменной и может свидетельствовать о том, что руководство центрального банка не очень знает, что делать дальше.

Неудивительно, что, даже не дождавшись объявления итогов заседания, Трамп назвал Пауэлла «дураком, который сидит в ФРС и не хочет снижать ставки» и в шутку предложил собственную кандидатуру на должность руководителя центрального банка. Вряд ли это последний оскорбительный комментарий в сторону Главы ФРС, и по законам жанра политической комедии, которая теперь в Вашингтоне является «важнейшей из всех искусств», мы еще не раз услышим от Трампа о бестолковости Пауэлла.

Чего боятся инвесторы

Но это будет немного погодя, потому что сейчас президент США очень занят решением вопроса — на чью сторону встать в войне Ирана с Израилем?

В целом пока как-то не похоже, чтобы до сегодняшнего дня инвесторов сильно беспокоили боевые действия на Ближнем Востоке, что, собственно, не так сложно объяснить.

Главная проблема для инвесторов, которая может возникнуть из-за войны Израиля и Ирана, — это закрытие Ормузского пролива и повышение цен на нефть. А дорогая нефть — это новый скачок инфляции и дополнительный аргумент для Пауэлла держать учетную ставку высокой.

Чего действительно опасаются инвесторы, так это вступление США в войну на стороне Израиля. И, собственно, это и был главный вопрос, ответ на который Трамп пообещал дать до пятницы.

Но, как известно, «обещана цесарка — и то дураку радость» — вот и Трамп решил не торопиться и позволил сам себе еще две недели провести в раздумьях, стоит ли США воевать с Ираном, или нет.

Злые языки даже поговаривали, что Трамп просто надеется, что за «две-три недели» все как-то само по себе решится и ему не придется раздражать своих друзей-диктаторов излишней решительностью. Но вряд ли это правда, скорее, просто попытка недоброжелателей опозорить волевого и решительного лидера перед всем миром на радость Байдену и Обаме.

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Тарифы остаются на повестке дня

Проблема тарифов по-прежнему остается нерешенной, разве что на этой неделе, во время встречи G7, США удалось подписать соглашение с Великобританией. Но вряд ли это можно назвать прорывом, потому что с британцами изначально особых проблем не возникало.

Все остальные — как союзники, так и противники — не спешат соглашаться на условия Трампа, чем, видимо, сильно раздражают его величество, как и те сотни тысяч обычных граждан США, митингующих по всей Америке под лозунгами «Нет королевству!».

Как будет дальше с неуступчивыми торговыми партнерами — это большой вопрос, ведь 9 июля, когда истекает срок приостановки введения в действие новых тарифов, уже на носу, а сдвигов в переговорах практически нет — того и смотри, что кое-кому снова придется одевать костюм цыпленка и давать заднюю, объявляя о новых отсрочках и рассказывая небылицы.

Несмотря на то, что мир становится с каждым днем все более опасным, основные индексы упорно держатся на уровнях, недалеких от исторических максимумов. Но, похоже, такой спрос на акции — это лишь свидетельство неразборчивой жадности некоторых розничных инвесторов, в то время как «умные деньги», институциональные инвесторы, не спешат инвестировать в рискованные активы.

По данным Charles Schwab, текущие объемы инвестиций в акции разными фондами меньше исторических средних значений. Результаты свеженького, обнародованного в прошлый вторник опроса, который Bank of America проводил среди управляющих инвестиционными фондами, тоже демонстрирует резкое падение аппетита к риску: доля инвестиций в акции существенно ниже исторических средних значений.

Итак, имеем непростую ситуацию со многими неизвестными, самая опасная из которых — Трамп и его идеи, придающие неопределенности, которая, в свою очередь, не дает инвесторам забывать о возможном падении, которое может быть ой каким болезненным, учитывая нынешние высокие цены, которые продолжают расти и дальше, удивляя и раздражая инвесторов.

Вот поэтому и не скажешь лучше Tom Lee, руководителя исследовательского департамента Fundstrat и известного оптимиста: «Это ралли остается одним из самых ненавистных для инвесторов». Ибо и хочется, и колется!

Автор:
Компан Иван
Финансист, основатель First Kyiv Investment Club Компан Иван
First Kyiv Investment Club
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