Холодильники, стиралки и даже двери: как производители внедряют ИИ в привычные устройства

Бум ИИ-технологий набирает обороты. Все больше компаний пытаются использовать его в предметах повседневного потребления. Сколько на этом фоне в сектор готовы вкладывать техногиганты, и как могут заработать частные инвесторы, разбирался «Минфин».

Компания Foxconn — известная нам в первую очередь, как подрядчик Apple и десятков других компаний. Каждый, кто внимательно следит за технологическим сектором, знает, что на рынке смартфонов возникла турбулентность из-за экономических проблем в Китае. Продажи iPhone в КНР падают несколько месяцев подряд, что сказывается и на цене акций «яблочной» компании, которые за последний месяц подешевели на 0,7%.

Логично было бы предположить, что проблемы ключевого заказчика должны отразиться и на его подрядчике, который эти iPhone собирает. Однако на самом деле ситуация прямо противоположная — Foxconn считает невероятные заработки. Доход Foxconn в четвертом квартале прошлого года установил исторический рекорд, достигнув $63,9 млрд, что означает годовой рост на 15%.

При этом Foxconn признает, что на рынке «интеллектуальной потребительской электроники», куда входят iPhone и другие смартфоны, наблюдали «небольшое снижение». Тогда на чем компания зарабатывает? Дело в том, что стремительный рост демонстрируют облачные и сетевые продукты, которые также собирает Foxconn. В частности, это серверы ИИ, разработанные Nvidia.

Естественно, хорошие новости привели к росту цены акций Foxconn, которые в понедельник прибавили 2,9%, а за год компания подорожала на 75%. Однако значительно большее значение отчет подрядчика имел для всего рынка полупроводников. Ведь он продемонстрировал больший потребительский интерес к ИИ и, соответственно, к компаниям, которые делают «железо» для него.

На фоне отчета Foxconn акции Nvidia взлетели за день на 3,4% (за год — на 204%). Ключевой конкурент компании — AMD — продемонстрировал в понедельник рост на 3%, а тайваньский производитель чипов — TSMC — на 5%. Подорожали за день и американские производители микросхем — Qualcomm и Broadcom — каждый более чем на 1%.

Суперкомпьютер теперь в сумке

Одним из самых громких анонсов на CES 2025 стал портативный суперкомпьютер, разработанный Nvidia. Как заявляют в компании, он в тысячу раз мощнее обычного ноутбука.

Новое устройство под названием Project Digits предназначено для разработчиков, студентов и исследователей данных, работающих с искусственным интеллектом. В частности, устройство позволяет запускать модели ИИ, которые ранее требовали подключения к массивным центрам обработки данных, рассказал генеральный директор Nvidia Дженсен Хуанг во время выставки.

Устройство работает на базе суперчипа Nvidia GB10 Grace Blackwell, оснащено процессором Nvidia Grace, 128 гигабайтами памяти и 4 терабайтами SSD.

Как будет выглядеть новое устройство, в компании еще не сообщили, но уверяют, что оно будет без проблем вмещаться не только на рабочем столе, но даже в сумке.

«Этот проект позволяет исследователям робототехники, компьютерного зрения и автономных систем экспериментировать, настраивать и масштабировать решения быстрее, чем когда-либо», — говорит руководитель компании по производству беспилотных автомобилей Waabi Ракель Уртасун.

В Nvidia могут надеяться, что их новый продукт обеспечит еще более быстрое внедрение ИИ, а значит, и спрос на комплектующие компании.

По словам представителей компании, с помощью суперкомпьютера разработчики смогут запускать большие языковые модели с 200 млрд параметров, что позволит вывести инновации в области искусственного интеллекта на новый уровень. Технология станет доступна в мае, цены стартуют от 3 000 долларов США.

Следующим этапом развития И И Хуан считает «физический ИИ» — термин, который, по его словам, означает, что автономные машины могут воспринимать, понимать и выполнять сложные действия в реальном мире.

« Физический И И совершит революцию в производственной и логистической отраслях стоимостью 50 триллионов долларов США. Все, что двигается, — от автомобилей и грузовиков до заводов и складов — будет роботизировано и воплощено в ИИ», — сказал Хуан. Внедрение функций автоматического вождения в новые автомобили Nvidia будет производиться благодаря партнерству с Toyota.

Другой способ, которым Nvidia делает ставку на «физический ИИ», — это собственные фундаментальные модели. Nvidia анонсировала платформу глобальных фундаментальных моделей, разработанную для робототехники под названием Cosmos.

Инвестиции на сотни миллиардов

Развитие ИИ требует растущих инвестиций в вычислительные мощности, что повышает спрос на специализированные центры обработки данных. Ключевые технологические компании пытаются его обеспечить.

Так, Microsoft планирует в этом году инвестировать около $80 млрд в разработку центров обработки данных для обучения моделей ИИ, его развертывания и облачные сервисы.

В свою очередь, Amazon уже инвестировал $8 млрд в Anthropic — американский ИИ-стартап, основанный бывшими сотрудниками OpenAI. Компания занимается разработкой собственного чат-бота.

Исполнительный директор Google DeepMind в прошлом году заявил о планах инвестировать в ИИ более $100 млрд. Правда, он не уточнил, за какой период планируется израсходовать эти средства. Известно, что во втором квартале прошлого года поисковый гигант направил более $13 млрд на строительство центров обработки данных и финансирования других мероприятий в сфере ИИ.

Перспективы ИИ оказывают существенное влияние и на рынок стартапов. В прошлом году только в США венчурные капиталисты вложили в развивающиеся ИИ компании $97 млрд. Это составляет почти половину всех средств, собранных американскими стартапами.

В то же время часть экспертов убеждены, что бум ИИ-технологий не принесет настоящей пользы для экономики. Глава отдела исследований акций Goldman Sachs Джим Ковелло считает, что искусственный интеллект сосредоточен на технологиях, не способных по-настоящему автоматизировать сложные задачи.

Также профессор Массачусетского технологического института Дарон Ацемоглу считает, что в течение следующих десяти лет искусственный интеллект будет влиять на менее 5% всех задач. По мнению эксперта, в течение следующего десятилетия ИИ повысит производительность труда в США лишь на 0,5% и обеспечит рост ВВП на 0,9% — более чем скромный результат, по сравнению с объемом инвестиций.

Где мы еще увидим ИИ

Все более растущее значение ИИ демонстрирует технологическая конференция CES 2025, которая на днях проходит в Лас-Вегасе. Ряд компаний уже представили свои новые флагманские продукты, которые будут интегрировать искусственный интеллект.

Так, компания TCL продемонстрировала новые дисплеи для смартфонов Nxtpaper 3.0, которые благодаря использованию ИИ настраивают разные режимы цвета, яркости и контрастности, снижают напряжение на глаза и делают пользование более комфортным.

Roborock представила новый робот-пылесос, который будет иметь сверху механическую руку. Предполагается, что благодаря ей он сможет перекладывать одежду, игрушки и другие небольшие вещи, которые будут попадаться у него на пути и мешать уборке.

Kidde запускает новую коллекцию умных детекторов дыма. Как обещает производитель, датчики обеспечивают на 25% более быстрое и в три раза более точное обнаружение дыма, а усовершенствованная технология сигнализации уменьшает ошибочные срабатывания, часто возникающие при приготовлении пищи. Кроме того, детекторы будут подключены к смартфонам, пересылая на них всю важную информацию.

«Умные» двери представила на CES 2025 компания Schlage. Предполагается, что замок будет срабатывать и они будут открываться, когда человек подходит к ним. Для максимального комфорта пользователей система будет рассчитывать их скорость и траекторию движения, чтобы открыть дверь в максимально удобный момент.

Одним из лидеров внедрения ИИ в бытовую технику планирует стать Samsung. В частности, корейская компания обещает более активно применять его в холодильниках, стиральных машинах и работах-пылесосах.

Например, в холодильниках будет совершенствоваться система распознавания продуктов с помощью внутренней камеры. Это позволит формировать списки будущих покупок, напоминать о сроке годности и т. д.

Samsung улучшает систему голосовых помощников, которые будут все больше интегрироваться с бытовой техникой. Например, можно будет дать команду стиральной машине или пылесосу, а система будет различать голоса всех членов семьи и заранее подстраиваться под их потребности и привычки.

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Ряд компаний обещают внедрить новые технологии на основе ИИ в телевизоры. В частности, Samsung представил на CES 2025 систему HDR Remastering, которая улучшает качество изображения старых фильмов и программ. В свою очередь, LG добавляет в телевизоры продвинутый сервис рекомендаций контента, систему поиска, чат-бот.

Интегрирует своего помощника Gemini AI в телевизоры и Google. Предполагается, что, в отличие от предыдущего голосового ассистента, он сможет отвечать на более сложные вопросы.