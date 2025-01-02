Что будет с фондовым рынком в 2025 году: прогноз 16 крупнейших компаний

Ралли ключевых фондовых рынков мира будет продолжаться и в следующем году — в один голос прочат эксперты крупнейших банков и инвесткомпаний. На чем основан этот оптимизм и какие факторы могут все изменить, разбирался «Минфин».

Прошлый год оказался очень успешным для американского фондового рынка. За 12 месяцев ключевой индекс S&P 500 вырос на 26,4%, при том, что его средняя доходность с момента создания составляет 9,9%. Рекордными нынешние показатели назвать все же нельзя, во многих годах рост был более существенным. Например, в 2021 году он прибавил более 28%, а в 2019 — 31%. Самый же существенный рост в истории индекс продемонстрировал в 1933 году, когда прибавил 46%.

Впрочем, нынешний рост рынка диссонирует с пессимистическими ожиданиями годичной давности, когда многие эксперты прогнозировали рецессию американской экономики. В то же время на этот год предсказания специалистов в основном радужные.

Что будет влиять на рынки

Снижение налогов и оживление потребления

Главное ожидание рынков от нового президента США — это снижение налогов. В ходе избирательной кампании он обещал, что корпоративный налог с нынешних 21% станет 15%. При этом при своем первом пребывании на должности Трамп уже радикально снижал этот налог — тогда он был 35%. Аналитики Goldman Sachs убеждены, что такое решение повысит прибыль компаний из индекса S&P 500 примерно на 4%.

Кроме того, Трамп намерен отменить налогообложение части заработной платы, из которой финансируется социальное обеспечение и медицинская помощь, а также сверхурочной работы и чаевых. Предполагается, что эти изменения помогут повысить потребление и, соответственно, позволят больше зарабатывать корпорациям. Помимо этого, как показывает опыт вертолетных денег во время пандемии коронавируса, дополнительные доходы американцы часто вкладывают в фондовый рынок.

«Пробизнесовый подход Трампа может снова разжечь дух заработка, подтолкнуть капиталовложения и другие формы инвестиций», — убежден руководитель отдела экономической и рыночной стратегии ClearBridge Investments Джеффри Шульце.

Рост экономики США и мира

Практически все ключевые мировые аналитические центры ожидают, что в следующем году экономика США продолжит расти. По оценкам Организации экономического сотрудничества и развития, американский ВВП прибавит 2,4%. Goldman Sachs Research в своем отчете ставит планку в 2,5%. Консенсус-прогноз Bloomberg несколько более консервативный, но так же положительный — плюс 1,9%.

«Экономика США находится в хорошем состоянии. Опасения по поводу рецессии уменьшились, инфляция возвращается до 2%, а рынок труда восстановил баланс, но остается сильным», — отмечает главный экономист Goldman Sachs Research Дэвид Мерикл.

Еще более высокие темпы роста, скорее всего, будет демонстрировать мировая экономика. По прогнозу МВФ, она прибавит 3,2% — примерно столько же, сколько и в 2024 году. В свою очередь, аналитики Goldman Sachs считают, что глобальный ВВП вырастет на 2,7%.

«Большинство центробанков находятся в процессе активного снижения процентных ставок до более нормального уровня, а глобальные рынки труда нормализовались», — объясняет причины вероятного роста эксперт компании Ян Хациус.

Снижение цен на энергоносители

С победой Трампа эксперты связывают снижение цен на энергоносители. Предполагается, что он упростит регулирование добычи нефти и газа в США. Кроме того, он воспользуется хорошими отношениями с руководством Саудовской Аравии, чтобы та отказалась от политики ограничения добычи нефти и начала ее наращивать — в том числе для вытеснения с глобального рынка россии и Ирана.

Дополнительным фактором давления на энергетический рынок будет отсутствие единства государств-членов ОПЕК+, которые уже устали от ограничений добычи на фоне его рождения «независимыми» странами. Существенно вырасти глобальному спросу на энергоносители не будут давать экономические трудности Китая.

По оценкам JP Morgan, профицит добычи нефти на мировом рынке в следующем году составит 1,3 миллиона баррелей в день, а средняя цена нефти марки Brent будет на уровне $73. Для сравнения: в 2024 году ее средняя стоимость составляла $80.

Goldman Sachs прогнозирует несколько более высокую среднюю цену Brent — $76 за баррель. Основным фактором, который может не допустить существенного снижения стоимости, является геополитическая напряженность и угроза новых войн, в частности, между Ираном и Израилем.

Какие остаются риски

Новые торговые пошлины

Помимо оптимистических факторов, Трамп несет глобальным рынкам и угрозы. Самая первая из них — повышение пошлин на ввоз товаров в США. Во время предвыборной кампании новоизбранный президент планировал дополнительно ввести от 10% до 20% сборов на все импортные товары. Еще более высокие ставки предусматривались для продукции из КНР, а также для китайских товаров, производимых в Мексике. Недавно Трамп заявлял уже о 25% пошлины на товары из Канады и Мексики.

Эксперты ожидают, что на практике планы реализуются в смягченном виде. «Мы не уверены, сколько в этих заявлениях политики, сколько переговоров и сколько разговоров», — говорит главный экономист S&P Global Ratings Пол Грюнвальд.

«Вы должны серьезно относиться к пошлинам новоизбранного президента, но не буквально», — добавляет президент Wells Fargo Investment Institute Даррелл Кронк, отмечая, что за пошлины будут платить потребители, а не другие государства. Поэтому устанавливать их на слишком высоком уровне новая администрация вряд ли решится.

Читайте также: Трамп победил: почему растут акции частных тюрем и когда США увеличат помощь Украине

Медвежья позиция ФРС

Хотя в декабре ФРС в очередной раз снизила ключевую ставку на 25 б.п. — до 4,25−4,5%, особенно мягкую политику в следующем году, похоже, регулятор не слишком настроен. Согласно собственному прогнозу, ФРС в 2025 году снизит ставку дважды, а не трижды, как планировалось ранее. Некоторые эксперты даже предсказывают, что в следующем году будет только одно снижение.

Всему виной ожидаемое ускорение инфляции в США до 2,5% — это не тот уровень, при котором есть смысл повышать ключевую ставку, а вот ее снижение может замедлиться.

Более высокая ставка ФРС будет означать более дорогие кредиты для бизнеса, более высокую доходность по облигациям и меньшие поступления средств на фондовый рынок.

Прогнозы экспертов

«Минфин» собрал прогнозы шестнадцати ключевых мировых банков, инвестиционных и аналитических компаний по поводу возможного изменения индекса S&P 500 на конец 2025 года. Как оказалось, все ключевые аналитики ожидают роста рынка. Однако темпы роста будут умеренными.

По консенсус-прогнозу, ключевой индекс через 12 месяцев будет составлять 6663 пункта — что на 11,5% больше, чем на момент написания статьи. Самый оптимистический прогноз обнародовали аналитики компании по управлению инвестициями Oppenheimer Asset Management, которые считают, что за год S&P 500 прибавит 18,8%. Самые пессимистические — специалисты банка UBS с ожиданием роста на 7,1%.

Прогноз изменения индекса S&P 500

Компания Ожидаемый показатель к концу 2025 года Изменение с 2024 года, % Oppenheimer Asset Management 7100 18,8 Deutsche Bank 7000 17,2 Yardeni Research 7000 17,2 Société Générale 6750 13,0 BMO Capital Markets 6700 12,2 Bank of America 6666 11,6 Evercore ISI 6600 10,5 UBS 6600 10,5 Wells Fargo 6600 10,5 Barclays 6600 10,5 RBC Capital Markets 6600 10,5 Goldman Sachs 6500 8,8 Citi 6500 8,8 Morgan Stanley 6500 8,8 JPMorgan 6500 8,8 UBS 6400 7,1

Какие секторы будут расти наиболее быстро

По мнению специалистов глобальной группы по управлению активами Janus Henderson, лучше всего в течение нового года будут расти акции компаний из секторов здравоохранения, промышленности и энергетики. Секторы потребительских и коммунальных услуг будут отставать.

«Хотя новая президентская администрация принесет определенную неопределенность, сильные перспективы доходов в секторе здравоохранения и научные достижения по более низким оценкам, чем на широком рынке, являются убедительными», — считают в компании.

Так же за производителями медицинского оборудования и биотехнологий следят брокеры Citi Wealth. Кроме того, они советуют обратить внимание на производителей чипов и военных технологий, а также на секторы ядерной энергетики и криптовалютного сектора.

По прогнозу Goldman Sachs, темпы роста технологических гигантов из так называемой «Большой семерки» (Apple, Amazon, Alphabet, Meta, Microsoft, Nvidia и Tesla) будут опережать широкий индекс, но ориентировочно лишь на 6 п.п., что станет самым низким показателем за последние годы.

Существенных проблем в следующем году может ожидать «зеленая» энергетика, которая, вероятно, столкнется со снижением государственной поддержки, а также продавцы товаров массового потребления, которые зависят от поставки дешевых товаров из-за рубежа.

Что будет происходить в других странах

В то время как американская экономика растет, ВВП Германии в 2024 году, по предварительным оценкам, упал на 0,2%. По прогнозу местного центробанка, в следующем году экономика страны вырастет на скромные 0,2% и только отыграет нынешнее падение. При этом еще несколько месяцев назад прогнозировался рост примерно на 1%. Причина пессимистических настроений — в рисках из-за американских пошлин и сложной ситуации немецкого автопрома, который проигрывает конкуренцию китайскому.

Несмотря на сложную экономическую ситуацию, фондовый рынок Германии в 2024 году демонстрировал неплохие показатели (рост на 18%). В следующем году эксперты ожидают дальнейшего роста. По оценкам DZ Bank, ключевой местный индекс к концу следующего года достигнет 21 500 пунктов, что будет означать рост примерно на 8%.

«Ожидания прибыли ключевых компаний высокие, несмотря на неоднозначные экономические перспективы», — подчеркивает руководитель отдела инвестиционной стратегии и частных клиентов DZ Bank Сорен Хеттлер.

Японский индекс Nikkei 225 в 2024 году вырос на 17,9% и, что немаловажно, побил свой исторический рекорд, который держался с 1989 года. По оценкам местной банковской корпорации Sumitomo Mitsui, в 2025 году индекс вполне может вырасти еще на 14%. Более скромные ожидания консенсус-прогноза, который провел Reuters. За ним к концу следующего года Nikkei 225 прибавит 7,5%.

Читайте также: Почему инвестиции в Японию привлекают Баффета и стоит ли повторять его стратегию

Рост местного рынка происходит благодаря корпоративным реформам в стране, а также низким ставкам центробанка. К тому же рост демонстрирует экономика Японии.

Стоит ли доверять прогнозам

Прогнозы аналитиков можно использовать, как вспомогательный инструмент в инвестициях, но не безоговорочно доверять им. Например, на 2024 год эксперты делали значительно более низкие прогнозы, чем оказались реальные показатели.

По консенсус-прогнозу 14 компаний, S&P 500 в 2024 году должен был вырасти лишь на 5,4%, а эксперты нескольких учреждений вообще прочили падение. Поэтому в конце концов за средства каждому приходится отвечать самостоятельно.