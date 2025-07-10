Гривневые ОВГЗ или покупка валюты: считаем доходность с разным горизонтом вложений

«Минфин» уже писал о том, что растущие расходы бюджета на оборону будут покрыты за счет дополнительных выпусков ОВГЗ. Для потенциальных инвесторов в гособлигации-физлиц важно знать ответы на два главных вопроса: будет ли их доходность перекрывать инфляцию, и при каком курсе доллара и евро вложения в гривневые ОВГЗ все еще будут приносить доход. Об этом и поговорим более подробно.

Из потенциальных покупателей наших гривневых ОВГЗ можно выделить:

Иностранцев, но сейчас они малоактивные в условиях войны, и в основном пока только выходят из этого актива.

Банки и бизнес. Финучреждения покупают бумаги как себе в портфель для покрытия резервов, так и для торговли на рынке, а компании рассматривают госбумаги, как ликвидный залог по своим кредитам и как инструмент заработка на свободных ресурсах.

Население. Именно оно как раз — наиболее реальная группа инвесторов, у которых есть «живые» деньги. Напомню, что только в банках у граждан и ФОПов находится эквивалент более 1,4 трлн гривен.

НБУ. В начале войны он уже выкупал ОВГЗ себе в портфель для покрытия дефицита бюджета. В 2022 году регулятор купил у Минфина облигаций на 400 млрд гривен, чем по факту провел эмиссию на эту сумму. Эта операция обернулась существенной девальвацией гривны — почти на 30%.

В итоге по состоянию на 8.07.2025 имеем портфель выпущенных облигаций в общей сумме 1,847 трлн гривен в эквиваленте.

ОВГЗ, которые находятся в обращении по номинальной-амортизационной стоимости

То есть покупателями новых объемов облигаций будут банки, бизнес и население.

Немного статистики: по данным Депозитария НБУ, за январь — июнь 2025 года правительство привлекло от размещения ОВГЗ на аукционах 194,8 млрд грн, $647,8 млн и 393,8 млн евро. На погашение по внутренним долговым государственным ценным бумагам за этот период направлено 190,8 млрд грн, $952,8 млн и 475,7 млн евро.

То есть пока ситуация с «ролловером» ранее купленных и погашенных облигаций с размещением ресурсов в новые выпуски приемлема для Минфина по гривневым бумагам, но уже «отрицательная» по доллару (минус $305 млн) и евро (минус 81,9 млн евро).

Напомню, что, по данным Нацбанка, с начала полномасштабного вторжения до 30 июня 2025 года правительство на первичных аукционах привлекло:

1,247 трлн грн,

$8,99 млрд,

2,9 млрд евро.

На погашение по ОВГЗ направлено:

866 млрд грн,

$9,6 млрд,

2,6 млрд евро.

То есть отдали уже в валюте больше, чем привлекли, — на $0,61 млрд. Правда, пока по евро сохранили плюс 300 млн евро и в гривне привлекли на 381 млрд грн больше, чем выплатили.

Небольшой минус по долларовым бумагам за период войны и по бумагам в евро в 2025 году с лихвой покрывается поступлениями валюты от наших западных партнеров. Но объем западной финансовой помощи в 2026 году может существенно снизиться. А значит, Минфину, чтобы успешно размещать новые выпуски ОВГЗ, придется делать ставку именно на гривневые облигации и на внутренний рынок.

Эти инструменты будут интересны инвестору, если доходность гривневых ОВГЗ:

как минимум перекрывает уровень инфляции в Украине. Официальная инфляция в годовом выражении на 1 июля составила 14,3% против 15,9% месяцем ранее.

выше для инвестора, чем доходность операций по покупке валюты и дальнейшего роста курса доллара и евро из-за девальвации гривны.

Перед Вами данные по последним уровням доходности ОВГЗ на первичном рынке по состоянию на 9.07.2025 года:

Пока последние размещения ОВГЗ в гривне под 16,35 — 17,80% годовых перекрывают официальную инфляцию, даже с учетом того, что на вторичном рынке (где и покупают облигации граждане) доходность ниже на 0,3−1% годовых, чем на первичке.

А вот на вопросе, что более выгодно — купить гривневые облигации или валюту (особенно после роста евро к уровням порядка 50 гривен), придется остановится более подробно.

ОВГЗ или покупка валюты: считаем доходность

Стоит напомнить несколько важных моментов для подобного расчета:

доход от вложений в ОВГЗ не облагается налогом;

доходность облигаций на вторичном рынке, как правило, на 0,3−1% годовых ниже, чем на первичке.

Нацбанк пока официально привязывает гривну к доллару, а не к евро. Поэтому, при относительно жестком коридоре по доллару в пределах 41−42 гривен на межбанке, по евро мы сейчас наблюдаем значительные колебания курса в пределах 46−50 гривен за счет синергии девальвации гривны на внутреннем рынке относительно доллара и одновременно роста евро относительно доллара на мировых площадках.

Именно поэтому сейчас имеем следующую картину по официальному курсу доллара и евро относительно гривны:

Динамика официального курса гривны к доллару США и евро

наличный рынок в последнее время своими ценниками не особо отличается от межбанка. Еще год-два назад курс продажи наличного рынка обычно на 0,3−0,6 гривны, а в отдельные моменты и на 2−3 гривны был выше безналичного курса.

для расчетов чистой доходности облигации необходимо брать разницу между ценой ее покупки (она может быть выше или ниже номинала в 1 000 гривен) и суммой, которую инвестору выплатит государство при погашении данной бумаги.

Итак, для удобства в подсчете, что более выгодно покупать — валюту или гривневые ОВГЗ, возьмем периоды полгода, около 1 года и около 2 лет (данные по доходности отдельных выпусков облигаций для населения взяты в «Дії»). А курсы покупки наличного доллара и евро на сегодняшний день взяты с порталов «Минфин» и Finance.

Итак, по состоянию на вечер 8 июня доллар граждане могли сдать в обменники в среднем по 41,4 гривен, а купить себе — по 41,9 гривен. Евро сдать по 48,80 гривен, а купить — по 49,5 гривен. Номинал каждой из облигаций равен 1 000 гривен, а ее стоимость в «Дії» указана с учетом всех затрат покупателя облигаций и «зашитой» в стоимость комиссии банков и финкомпаний — продавцов облигаций.

Вложения на 6 месяцев

Облигации до 04 февраля 2026 года «Токмак» (в «Дії» в настоящий момент нет доступных для покупки облигаций ровно на полгода, эти — на неполных 7 месяцев) размещаются Сенс банком с доходностью для инвестора в 15% годовых. Продаются по цене 1 067 грн (по курсу 41,40 гривен это $25,77, или 21,86 евро при курсе 48,80 гривен). Выплачивается доход 1 150,90 гривен. Чистый доход инвестора равен 1 150,9−1 067 = 83,9 гривен.

Тогда, с очень небольшой долей погрешности, связанной с «неровным» сроком до погашения облигации, мы имеем:

Стоимость через условных полгода «Токмак» с чистой доходностью (разница между ценой покупки облигации и ценой, по которой ее закрыло государство при погашении):

1 000+83,9 = 1 083,9 гривен

Или это максимальный курс продажи вам доллара через полгода:

1 083,9/25,77 = 42,06 гривен за доллар

Или максимальный курс продажи вам евро через полгода, чтобы выйти «в ноль»:

1 083,9/21,86 = 49,58 гривен за евро.

При нынешних существенных скачках евро и относительном коридоре по доллару в пределах 41−42 гривен такая доходность в сочетании с расчетными курсами не дает инвестору ощутимого выигрыша от вложения в гривневые ОВГЗ. А с учетом постепенной девальвации гривны, подобное вложение особого результата не принесет. То есть покупка валюты и покупка облигаций в данном случае для инвестора приблизительно одинаковые.

Вложения на 1 год:

Облигации до 24.06.2026 года «Соледар» (нет в «Дії» ровно на 1 год, т. е. эти — на 11,5 месяцев) размещаются сразу 5 продавцами: Кинто, Укргазбанк, Bоnd.UA, ICU и Сенс банком с доходностью для инвестора 16,4% годовых. Продаются по цене 1 000,16 грн (по курсу 41,40 гривен это $24,15, или 20,49 евро по курсу 48,80 гривен), выплачивается доход 1 151 гривна. Чистый доход инвестора — 151 гривна.

Стоимость через условный год «Соледар» с чистой доходностью (разница между ценой покупки облигации и ценой, по которой ее закрыло государство при погашении):

1 000+151 = 1 151 гривна

Или это максимальный курс продажи вам доллара через год:

1 151/24,15 = 47,66 гривен за доллар

Или максимальный курс продажи вам евро через год, чтобы выйти «в ноль»:

1 151/20,49 = 56,17 гривен за евро.

Прогнозное значение курса доллара в середине 2026 года — около 45−46 гривен. Соответственно, такая доходность для инвестора закрывается получаемым доходом в виде расчетного курса в 47,66 гривен. Если курс будет ниже этого уровня, инвестор выходит в явный плюс. Прогнозируемый курс в 45−46 гривен в этот период ниже полученного расчетного. То есть эти облигации при пересчете через доллар привлекательные для инвестора.

Если же говорить о пересчете через евро, то тут включается фактор поведения пары евро/доллар на внешних рынках. По прогнозу аналитиков, евро к доллару в течение года может вырасти до 1,2 доллара с нынешнего коридора 1,168−1,18 доллара за евро.

То есть при прогнозном курсе в 45−46 гривен за доллар и соотношении евро/доллар в 1,2 доллара за евро, евро может вырасти до уровней 54−55,2 гривен. У нас расчетная цифра курса находится в пределах 56,17 гривен за евро. То есть данная покупка облигаций этой серии через евро будет для инвестора также выгодной.

Вложения на 2 года:

Облигации до 09.06.2027 года «Ливадия» (нет в «Дії» ровно на 2 года, эти — на 23,5 месяцев) размещаются 4 продавцами: Кинто, Bоnd.UA, ICU и Сенс банком с доходностью для инвестора от 17,2% до 17,5% годовых. Для расчета будем брать максимальную доходность для инвестора, то есть 17,5% годовых. Продается по цене 1 003,35 грн (по курсу 41,40 гривен это $24,24, или 20,56 евро по курсу 48,80 гривен), выплачивается доход 1 324 гривны. Чистый доход инвестора = 320,65 гривен.

Стоимость через условные 2 года «Ливадия» с чистой доходностью (разница между ценой покупки облигации и ценой, по которой ее закрыло государство при погашении):

1 000+320,65 = 1 320,65 гривен

Или это максимальный курс продажи вам доллара через 2 года:

1 320,65/24,24 = 54,48 гривен за доллар

Или максимальный курс продажи евро через 2 года, чтобы выйти «в ноль»:

1 320,65/20,56 = 64,23 гривен за евро.

По прогнозу Министерства экономики, среднегодовой курс доллара ожидается следующим:

2026 год — 44,7 гривен (44,8 гривен в декабре);

2027 год — 45,2 гривен (45,3 гривен в декабре);

2028 год — 45,6 гривен (45,8 гривен в декабре).

Мы в своих расчетах по «Ливадии» выходим на расчетный курс для инвестора в 54,48 гривны за доллар при прогнозном курсе Минэкономики в 2027 году на уровне 45,3 гривен в декабре. То есть инвестор в облигации в ощутимом выигрыше, если работает через доллар.

Теперь по евро: если принять на 2027 год прогноз по паре евро/доллар на уровне около 1,2 доллара за евро, то при вводных данных Минэкономики на 2027 год по доллару в пределах 45,3 гривен за доллар, евро в Украине выходит на уровень 45,3*1,2= 54,36 гривны.

Мы по облигациям «Ливадия» через евро выходим на расчетный уровень в 64,23 гривны, а через доллар — на уровень в 54,48 гривен. То есть получаем ощутимый потенциальный выигрыш в пределах 10 гривен на евро и около 9 гривен на долларе. То есть данная покупка облигаций этой серии как через доллар, так и через евро будет для инвестора выгодной.

Что нужно учитывать инвестору при покупке ОВГЗ

В Украине фиксируются существенные скачки курса евро относительно гривны. Это связано с высокой волатильностью курса доллара в мире и одновременной девальвацией гривны. Все это делает принципиальным, при оценке эффективности приобретения гривневых ОВГЗ, к чему инвестор «привязывается» в своих валютных перерасчетах — к доллару или к евро.

Я бы рекомендовал «привязываться» инвестору в гривневые ОВГЗ к той валюте, к которой «привязал» гривну Нацбанк. То есть на данный момент — к доллару. Пока регулятор через политику «курсовой гибкости» держит определенный коридор по доллару это снижает для инвестора влияние международных скачков пары евро/доллар.

Наиболее интересные для покупки на вторичном рынке гривневые облигации сроком на год-два, которые пока перекрывают своей доходностью как уровень официальной инфляции, так прогнозные значения девальвации гривны на 2026−2028 год.

Гривневые ОВГЗ остаются достаточно надежным средством заработка для инвестора в условиях войны. Но с учетом повышенных мировых валютных рисков по паре евро/доллар, внутренних украинских рисков из-за войны и роста дефицита бюджета с отсутствием четкого понимания по объемам финансовой помощи Украине со стороны международных партнеров, я бы пока размещался на период не более 1 года, максимум 1,5 года.

И обязательно диверсифицировал бы свои сбережения как в гривне, так и в валюте. Сейчас мировые и внутриукраинские риски только растут. И поэтому подобный инвестиционный портфель я бы пересматривал не менее 1 раза в квартал, а то и чаще, так как ситуация быстро меняется.

Пока у Нацбанка есть достаточный запас прочности в виде выросших на 1 июля 2025 года золотовалютных резервов в пределах $45,1 млрд, что в условиях жестких валютных ограничений позволяет ему держать ситуацию на валютном рынке под своим полным контролем. Но военная, экономическая и геополитическая ситуация остаются очень сложными. Это, несомненно, будет и дальше давить на курс гривны и на поведение всех участников валютного и фондового рынков Украины.