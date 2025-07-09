Кабмин принял изменения в госбюджет, призванные увеличить расходы на оборону. Среди основных источников финансирования — новые выпуски ОВГЗ. Предполагается, что допэмиссия почти в два раза превысит весь портфель облигаций у физических лиц. «Минфин» вместе с экспертами разбирался, возникнут ли у правительства сложности с поиском покупателей для такого количества бумаг, и может ли это повлиять на доходность по ним.
Правительство готовится дополнительно разместить облигаций на 185 млрд грн: ждать ли взлета их доходности
Куда направят деньги
В конце июня Кабмин объявил об увеличении государственных расходов на 448,8 млрд. грн. В основном средства будут направлены на военные нужды. Как объяснил министр финансов Сергей Марченко, это реакция на обращение Сил обороны, которые провели пересчет необходимого финансирования.
Как отмечает Марченко, дополнительные затраты обусловлены эволюцией технологий, изменениями в поставках вооружения от ключевых партнеров и обострением боевых действий.
Предполагается, что львиная доля средств будет выделена Минобороны — 310,8 млрд грн. Далее следуют МВД (84,1 млрд), ГУР и Минстратегпром (по 4,5 млрд). Существенно меньше суммы будут выделены СБУ, УГО и Госспецсвязи.
Кроме сектора обороны, 20 млрд грн направят в резервный фонд для непредвиденных и неотложных расходов, и еще 16,5 млрд — на нужды Минцифры, Минобразования и Минздрава.
Профинансировать эти расходы Кабмин планирует из нескольких источников. В частности, на 147,5 млрд грн ожидается увеличение доходов бюджета — благодаря НДФЛ, налогу на прибыль, средствам НБУ, дивидендам, акцизам
Нас же в данном контексте больше всего интересует привлечение 184,9 млрд грн через внутренние заимствования, ведь дополнительный выпуск облигаций на такую сумму повлияет на всю финансовую систему.
185 млрд — это мало или много
Для того, чтобы понять объем дополнительного привлечения средств, сравним его с ключевыми показателями рынка ОВГЗ.
Номинальная стоимость всех находящихся в обращении ОВГЗ составляет почти 1,847 трлн грн. Таким образом, дополнительный выпуск составляет около 10% от общей массы облигаций в обращении.
Бюджет на текущий год предполагает выпустить ОВГЗ в 579 млрд грн. То есть нынешняя «допечатка» составляет почти треть от запланированного на весь год объема выпуска облигаций.
На руках у физических лиц находится облигаций на 95,3 млрд грн, а это лишь чуть больше половины от дополнительного выпуска ценных бумаг.
Кто купит столько ОВГЗ
Несмотря на то, что дополнительно на рынок в этом году будет выведено большое количество облигаций, эксперты, с которыми пообщался «Минфин», считают, что проблем с поиском покупателей не возникнет.
По словам старшего финансового аналитика группы ICU Тараса Котовича, в прошлом году Министерство финансов привлекло через ОВГЗ на 236 млрд грн больше, чем погасило. В то же время по бюджету этого года, хотя и планировалось выпустить ценные бумаги на 579 млрд грн, но почти все они должны были пойти на погашение предыдущих выпусков. «Чистый» прирост привлеченных средств составляет всего 17 млрд грн.
На практике это означает, что инвесторы, получив выплаты по облигациям, направляют эти же средства на покупку новых ОВГЗ. Поэтому Министерству финансов не нужно особо напрягаться, убеждая их вкладываться в ОВГЗ, в значительной степени средства ходят «по кругу».
Кроме этого, по словам Котовича, сейчас на рынке не хватает краткосрочных инструментов, поэтому для быстрого привлечения средств чиновники могут предложить именно их.
По убеждению руководителя проектов и программ инвестиционного направления Ощадбанка Сергея Ляшенко, основными покупателями новых выпусков ОВГЗ могут стать банки. Они уже опережают любую другую категорию инвесторов по объему облигаций в портфелях. Банки инвестировали в них почти 853 млрд грн — 46% от общей суммы в обращении.
Дело в том, что до 60% обязательных резервов банки могут держать в так называемых бенчмарках-ОВГЗ (выпуски, которые банки могут добавлять в резервы, определяет НБУ). В настоящее время статус бенчмарк-облигаций есть у 17 выпусков ценных бумаг.
Как отмечает Ляшенко, эти бумаги очень востребованы банками, а потому, при необходимости, соответствующий статус может быть предоставлен и новым выпускам. «Также Министерство финансов может „пролоббировать“ у НБУ увеличение объема обязательных резервов, которые могут покрываться такими бумагами, что обеспечит дополнительный спрос на них», — объясняет Ляшенко.
Банки смогут инвестировать в облигации благодаря большому объему средств клиентов на счетах. Сейчас их 2,862 трлн грн, а в начале года было 2,822 трлн, то есть эта сумма выросла на 40 млрд грн.
Помогут Минфину разместить облигации и граждане, спрос которых на ОВГЗ стремительно идет вверх. В настоящее время их портфель государственных ценных бумаг составляет 95,3 млрд грн, что почти на 17 млрд грн больше, чем в начале года.
Если мы предположим, что во второй половине года интерес граждан к облигациям будет расти теми же темпами, то они будут выкуплены до десятой части дополнительных размещений бумаг.
Ожидать ли роста доходности
По мнению экспертов, Министерство финансов сможет без особого труда найти покупателей на облигации и без повышения их доходности. Потому рассчитывать на это не стоит.
Ключевым фактором, который в этом году будет влиять на проценты по ОВГЗ, будет инфляция и, соответственно, учетная ставка НБУ.
В начале года цены продемонстрировали достаточно быстрый рост. По итогам мая, годовая инфляция составила 15,9% в годовом измерении. По сравнению с предыдущим месяцем, она даже ощутимо ускорилась — тогда было 15,1%. В то же время в НБУ убеждены, что уже летом инфляция начнет снижаться, а к концу года составит 8,7%, вернувшись к однозначному показателю.
На этом фоне по результатам последних заседаний регулятор оставил учетную ставку без изменений на уровне 15,5%. Но, по мнению специалистов, когда начнет фиксироваться снижение роста цен, учетная ставка также пойдет вниз.
«Мы ожидаем, что НБУ перейдет осенью к циклу смягчения монетарной политики, поэтому будет снижать учетную ставку, и это будет иметь прямое влияние на ставки по ОВГЗ. Минфин будет стремиться снижать ставки вслед за изменением учетной ставки», — говорит Тарас Котович.
Он предполагает, что, в случае необходимости, министерство может снижать доходность облигаций более медленно, чем это будет делать НБУ, что будет делать ценные бумаги более привлекательными. Однако надеяться на повышение ставок по ОВГЗ от нынешнего уровня не стоит.
По результатам аукциона по размещению ОВГЗ, состоявшегося 1 июля, доходность гривневых бумаг с погашением в сентябре следующего года составила 16,35%, в марте 2027 года — 17,1%, а самая высокая доходность по облигациям с погашением в ноябре 2028 года — 17,8%.
На вторичном рынке можно купить ОВГЗ с доходностью до 18% — таковы ставки по бумагам с погашением в 2028 году. По бумагам, погашенным ориентировочно через год, можно рассчитывать на 15−16%, в зависимости от продавца и конкретного выпуска бумаги.
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Решая, стоит ли покупать долгосрочные облигации, нужно учитывать свои инфляционные ожидания. Если вы считаете, что рост цен будет ускоряться, то с ОВГЗ следует подождать, пока ставка повысится. А тем, кто разделяет мнение Нацбанка об усмирении инфляции, стоит зафиксировать доходность.
Комментарии - 11
«„і на 65,1 млрд скоротити платежі з погашення боргу“ ось що мене цікавить як власника ОВДП, по якому саме внутрішньому боргу збираються скоротити платежі?»
Ну, ти ж напевно купляв овдп або через банки, або через українського брокера типу «Універ», ну і от тобі блокується рахунок, на підставі скажімо ЗУ «Про легалізацію та відмивання…», а потім твій кейс відкладається ними на поличку, ти йдеш в захід без своїх коштів (виплат по овдп), це ж елементарна схема, котру деякі банки вибірково вже роблять (якщо почнеш читати відгуки на тому ж Мінфін).
Просто блокують тобі рахунок, а потім годують тебе тим, що кажуть «ми все переказали на той рахунок куди ви вказали — просто проблема не на нашому боці» або «ведеться перевірка і поки рахунок заблоковано, ми не маємо права переказувати кудись ваші кошти» і все, так можна з будь-якими сумами робити, а потім тобі треба йти в суд і доводити що ти не лось в цій ситуації) і більшість не підуть, нбу буде посилатися на твої особисті відносини з банком/брокером, а банк/брокер будуть посилатися на законність своїх дій «згідно чинного законодавства», коло замикається, кошти твої тобі «як власнику ОВДП» не повертають, ну і таким чином «на 65,1 млрд скорочуються платежі з погашення боргу», і виходить що якби банк по закону все робить, держава всі свої зобов`язання перед тобою виконала, але ти терорист, бо хліб купляєш в магазині, значить карту ми тобі заблокуємо)
Купуйте частіше овдп :)
«начальник відділу по цінним паперам і запевняв що це лише чутки і все буде виплачуватись в срок і ще жодного разу держава не відміняла виплату.»
1. Уяви, що ти купуєш машину, тобі продавець буде казати, що машина тричі бита, пробіг скручений, а ще перефарбовували 5 разів? Відповідь дай собі сам, це аналогія до «запевнень» начальників відділів банків.
2. Так, в тому що я тобі описав, держава все виплачує) Ти не зрозумів, держава виплатила тобі купони, АЛЕ, куди тобі їх виплати? На твій рахунок в банку, а рахунок в банку заблокований, причини вище я описував вже. Тому я ж сказав, держава і банк все це законно робити можуть) Просто скажуть «на підставі ЗУ про легалізацію і відмивання.» і все, і що далі? Ну виплатила тобі держава купон по овдп на заблокований рахунок, ти їх ні зняти, ні переказати не можеш, ти їх навіть не бачиш, далі що? Я про це казав.
«чи дефолт по ним буде» — може, бо країна в стані війни, якщо іноземним тримачам облігацій зовнішнього боргу не платять, як думаєш, що влада може захотіти зробити з своїм старим добрий українцем?)) але гарна новина в тому, що нормальні країни дефолт по внутрішнім зобов`язанням не оголошують, ну, як правило, але це Україна, тут діє «телефонне право».
«чи обміняють на інші облігації.» — можуть, як той же Bookseller розповідав про себе, що мав 10к баксів в приматбанку, потім націоналізація і повернули по фіксованому (заниженому), а не ринковому курсу, на руки він ~5к отримав по суті.
1) Відмова платити за ВВП-варантами 665 млн дол
2) Аукціони з обміну ОВДП
3) Може ще якась реструктуризація ОЗДП буде
По першим двом пунктам вже більше половини від 65,1 млн набралося, протягом 6 місяців
Ти уявляєш обурення тримачів варантів і євробондів, якщо їм перестануть платити? а європейські суди не купиш як українські і по телефону там все не «порєшаєш», тому це буде мати наслідки для нашої держави при такому розкладі.
«Мінфін + НБУ викручують руки банкам купувати овдп»
так і є, при цьому в новинах ніхто ніде зайвий раз не згадає, що щомісяця сальдо між залученими від овдп коштами і виплатами по відсотках за овдп — знижується, в статті ось згадується, що «Натомість за цьогорічним бюджетом, хоча й планувалося випустити цінних паперів на 579 млрд грн, але майже всі вони мали піти на погашення попередніх випусків. „Чистий“ приріст залучених коштів становить лише 17 млрд грн.» По моєму, м`яко кажучи, відчутна різниця, між 579 лярдів і 17 лярдів))
Банкам цікавіші деп.сертифікати, там відсотки вище, але як і сказано в статті «Річ у тім, що до 60% обов’язкових резервів банки можуть тримати в так званих бенчмарк-ОВДП (випуски, які банки можуть додавати до резервів, визначає НБУ)», тобто в кращих традиціях України, банки купують овдп, а не деп.сертифікати «добровільно-примусово» з подачі нбу)
«шанси що Європа дасть кошти досить високі, бо воювати вони не хочуть, а окупитися можуть»
Європа все менше дивиться в бік штатів, розуміючи що американці за океаном і в них там своя атмосфера. Тому і були новини про те, що ЄС буде озброюватися і виділяти мільярди євро на свою оборонку. ЄС цілком може перетворитися з суто торгового блоку, на повноцінний оборонно-торговий блок, з власним захистом, бо це Європа створила штати, як зараз штати створили Китай.
«нехай Україна воює а те що в Україні вже економічна демографічна і політична криза то це викликає аж глибоке занепокоєння»
Абсолютно вірно, саме такої думки притримується пан орбан (угорщина) та пан фіцо (словаччина), вони ж не дають пакети санкцій вводити в дію, їх цікавлять власні прибутки, нехай і ціною життів людей сусідньої країни.
Бо в світі 21 сторіччя, зараз всі торгувати і розвивати економіки хочуть, це дорослі ігри, а не для аборигенів, це пукін дурачок вважає, що зараз можна захопити територію як в 5−10 сторіччі і правити нею, а в реалі що? В реалі купа санкцій, сіра зона, міграція населення, розруха і додаткові санкції на завойовника, короче кажучи, сенсу сильно не має. Де факто кацапстан зараз набагато більше втрачає, ніж набуває, навіть з урахуванням окупованих територій України. Наші ж кpeтини не краще, вони побачили ажіотаж людей в 22гому році, і виникла умовна схема: скажемо, що будемо воювати, бабло від партнирів будемо пилити, а наші холопи самі будуть йти в окоп за три копійки, як було на початку повномасштабки. Але прогадали, і потім одразу з`явилася бусифікація, але і тут прогадали, бо виявляється людину не можна змусити воювати і вона піде в СЗЧ. Об`єктивно, якби в Україні було менше корупції у владі, то армія була б контрактна (а значить як мінімум мотивована), мали б артилерію, дрони і авіацію, бо без арти, дронів і авіації - ми будемо смоктати бебру, кацапів номінально було втричі більше ніж нас, тому ми не закриємо фронт кількістю людей.
але тут виникає вже інша проблематика у влади, вони ж не можуть не красти, бо інакше не вміють, тендери з prozzoro самі за себе кажуть) тому це замкнене коло, з авіацією, далекобійними ракетами (артилерією) та дронами — ми могли б вибити кацапів і з Луганська і з Донецька і з Криму ще в 22му, АЛЕ, виявилося, що влада 8 років незрозуміло чим займалася і не готувалася до сценарію повномасштабного вторгнення. А зараз вже кацапи там засіли як кліщі, тепер нам складніше відбити це все буде. Бо шо? Правильно! Раніше треба було думати. А тепер ми маємо втрату територій, відтік платників податків, слабку економіку, залежність від партнерів, інфляцію і незрозумілий неринковий курс, а ще кадровий голод і бонусом до цього террор з боку силовиків і влади, білий чоловік від 18 до 60 — потенційна жертва, і ніхто не згадає про військових без ніг на інвалідній колясці, котрим приходить «підтримка від держави» в розмірі 800 грн, тому, в Україні, на жаль, внутрішній ворог не набагато слабше за зовнішнього, і влада де факто своєю шаленою корупцією (ліжка з доларами, овочерізки по мільйону і тд) робить все можливо і неможливе, щоб вбити побільше українців і прсорати побільше територій. Всі ж напевно в курсі і бачили, як гуманітарку перепродавали, а те що не вдавалося продати — кидали просто неба і там цілі склади десь в полях гнили? Ці відео назавжди залишаться в інеті) Тому і маємо таку *** зараз)