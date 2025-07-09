Правительство готовится дополнительно разместить облигаций на 185 млрд грн: ждать ли взлета их доходности

Кабмин принял изменения в госбюджет, призванные увеличить расходы на оборону. Среди основных источников финансирования — новые выпуски ОВГЗ. Предполагается, что допэмиссия почти в два раза превысит весь портфель облигаций у физических лиц. «Минфин» вместе с экспертами разбирался, возникнут ли у правительства сложности с поиском покупателей для такого количества бумаг, и может ли это повлиять на доходность по ним.

Куда направят деньги

В конце июня Кабмин объявил об увеличении государственных расходов на 448,8 млрд. грн. В основном средства будут направлены на военные нужды. Как объяснил министр финансов Сергей Марченко, это реакция на обращение Сил обороны, которые провели пересчет необходимого финансирования.

Как отмечает Марченко, дополнительные затраты обусловлены эволюцией технологий, изменениями в поставках вооружения от ключевых партнеров и обострением боевых действий.

Предполагается, что львиная доля средств будет выделена Минобороны — 310,8 млрд грн. Далее следуют МВД (84,1 млрд), ГУР и Минстратегпром (по 4,5 млрд). Существенно меньше суммы будут выделены СБУ, УГО и Госспецсвязи.

Кроме сектора обороны, 20 млрд грн направят в резервный фонд для непредвиденных и неотложных расходов, и еще 16,5 млрд — на нужды Минцифры, Минобразования и Минздрава.

Профинансировать эти расходы Кабмин планирует из нескольких источников. В частности, на 147,5 млрд грн ожидается увеличение доходов бюджета — благодаря НДФЛ, налогу на прибыль, средствам НБУ, дивидендам, акцизам и т. д. Еще на 51,3 млрд планируется уменьшить другие расходы, и на 65,1 млрд сократить платежи по погашению долга.

Нас же в данном контексте больше всего интересует привлечение 184,9 млрд грн через внутренние заимствования, ведь дополнительный выпуск облигаций на такую сумму повлияет на всю финансовую систему.

185 млрд — это мало или много

Для того, чтобы понять объем дополнительного привлечения средств, сравним его с ключевыми показателями рынка ОВГЗ.

Номинальная стоимость всех находящихся в обращении ОВГЗ составляет почти 1,847 трлн грн. Таким образом, дополнительный выпуск составляет около 10% от общей массы облигаций в обращении.

Бюджет на текущий год предполагает выпустить ОВГЗ в 579 млрд грн. То есть нынешняя «допечатка» составляет почти треть от запланированного на весь год объема выпуска облигаций.

На руках у физических лиц находится облигаций на 95,3 млрд грн, а это лишь чуть больше половины от дополнительного выпуска ценных бумаг.

Кто купит столько ОВГЗ

Несмотря на то, что дополнительно на рынок в этом году будет выведено большое количество облигаций, эксперты, с которыми пообщался «Минфин», считают, что проблем с поиском покупателей не возникнет.

По словам старшего финансового аналитика группы ICU Тараса Котовича, в прошлом году Министерство финансов привлекло через ОВГЗ на 236 млрд грн больше, чем погасило. В то же время по бюджету этого года, хотя и планировалось выпустить ценные бумаги на 579 млрд грн, но почти все они должны были пойти на погашение предыдущих выпусков. «Чистый» прирост привлеченных средств составляет всего 17 млрд грн.

На практике это означает, что инвесторы, получив выплаты по облигациям, направляют эти же средства на покупку новых ОВГЗ. Поэтому Министерству финансов не нужно особо напрягаться, убеждая их вкладываться в ОВГЗ, в значительной степени средства ходят «по кругу».

Кроме этого, по словам Котовича, сейчас на рынке не хватает краткосрочных инструментов, поэтому для быстрого привлечения средств чиновники могут предложить именно их.

По убеждению руководителя проектов и программ инвестиционного направления Ощадбанка Сергея Ляшенко, основными покупателями новых выпусков ОВГЗ могут стать банки. Они уже опережают любую другую категорию инвесторов по объему облигаций в портфелях. Банки инвестировали в них почти 853 млрд грн — 46% от общей суммы в обращении.

Дело в том, что до 60% обязательных резервов банки могут держать в так называемых бенчмарках-ОВГЗ (выпуски, которые банки могут добавлять в резервы, определяет НБУ). В настоящее время статус бенчмарк-облигаций есть у 17 выпусков ценных бумаг.

Как отмечает Ляшенко, эти бумаги очень востребованы банками, а потому, при необходимости, соответствующий статус может быть предоставлен и новым выпускам. «Также Министерство финансов может „пролоббировать“ у НБУ увеличение объема обязательных резервов, которые могут покрываться такими бумагами, что обеспечит дополнительный спрос на них», — объясняет Ляшенко.

Банки смогут инвестировать в облигации благодаря большому объему средств клиентов на счетах. Сейчас их 2,862 трлн грн, а в начале года было 2,822 трлн, то есть эта сумма выросла на 40 млрд грн.

Помогут Минфину разместить облигации и граждане, спрос которых на ОВГЗ стремительно идет вверх. В настоящее время их портфель государственных ценных бумаг составляет 95,3 млрд грн, что почти на 17 млрд грн больше, чем в начале года.

Если мы предположим, что во второй половине года интерес граждан к облигациям будет расти теми же темпами, то они будут выкуплены до десятой части дополнительных размещений бумаг.

Ожидать ли роста доходности

По мнению экспертов, Министерство финансов сможет без особого труда найти покупателей на облигации и без повышения их доходности. Потому рассчитывать на это не стоит.

Ключевым фактором, который в этом году будет влиять на проценты по ОВГЗ, будет инфляция и, соответственно, учетная ставка НБУ.

В начале года цены продемонстрировали достаточно быстрый рост. По итогам мая, годовая инфляция составила 15,9% в годовом измерении. По сравнению с предыдущим месяцем, она даже ощутимо ускорилась — тогда было 15,1%. В то же время в НБУ убеждены, что уже летом инфляция начнет снижаться, а к концу года составит 8,7%, вернувшись к однозначному показателю.

На этом фоне по результатам последних заседаний регулятор оставил учетную ставку без изменений на уровне 15,5%. Но, по мнению специалистов, когда начнет фиксироваться снижение роста цен, учетная ставка также пойдет вниз.

«Мы ожидаем, что НБУ перейдет осенью к циклу смягчения монетарной политики, поэтому будет снижать учетную ставку, и это будет иметь прямое влияние на ставки по ОВГЗ. Минфин будет стремиться снижать ставки вслед за изменением учетной ставки», — говорит Тарас Котович.

Он предполагает, что, в случае необходимости, министерство может снижать доходность облигаций более медленно, чем это будет делать НБУ, что будет делать ценные бумаги более привлекательными. Однако надеяться на повышение ставок по ОВГЗ от нынешнего уровня не стоит.

По результатам аукциона по размещению ОВГЗ, состоявшегося 1 июля, доходность гривневых бумаг с погашением в сентябре следующего года составила 16,35%, в марте 2027 года — 17,1%, а самая высокая доходность по облигациям с погашением в ноябре 2028 года — 17,8%.

На вторичном рынке можно купить ОВГЗ с доходностью до 18% — таковы ставки по бумагам с погашением в 2028 году. По бумагам, погашенным ориентировочно через год, можно рассчитывать на 15−16%, в зависимости от продавца и конкретного выпуска бумаги.

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Решая, стоит ли покупать долгосрочные облигации, нужно учитывать свои инфляционные ожидания. Если вы считаете, что рост цен будет ускоряться, то с ОВГЗ следует подождать, пока ставка повысится. А тем, кто разделяет мнение Нацбанка об усмирении инфляции, стоит зафиксировать доходность.