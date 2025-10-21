Как более выгодно накопить на пенсию — разместить на депозит или вложить в НПФ

Средняя пенсия в Украине составляет чуть больше 6 400 грн, а чиновники иногда признаются, что современная молодежь вообще может не рассчитывать на будущие выплаты — слишком сложная демографическая ситуация и тенденции поступлений в Пенсионный фонд. На этом фоне выходом из ситуации может показаться НПФ — их участники самостоятельно откладывают столько денег, сколько считают нужным, а фонды инвестируют эти накопления, приумножают их, а затем из этих средств выплачивают пенсии. Звучит неплохо, но что действительно более выгодно: доверить свои средства НПФ или самостоятельно разместить их на депозите? Ответ на этот вопрос искал «Минфин».

У какого количества украинцев есть счета в НПФ

Негосударственные пенсионные фонды все еще не стали популярными в Украине. Формально, у них достаточно большое количество участников — почти 888 тыс. человек. Учитывая, что до полномасштабного вторжения население Украины составляло около 41 млн — счета в фондах есть только у около 2,2% украинцев.

Но «живых» еще меньше. Дело в том, что многие участники, хотя и имеют счета в НПФ, но никогда не перечисляли на них деньги, или размещали символические суммы. В первую очередь это происходит в случаях, когда счет для своих сотрудников открывает компания. Например, самый большой по количеству участников НПФ в Украине — «Магистраль» — создан для железнодорожников. В нем более 326 тыс. участников, но стоимость активов всего около 86 млн грн. То есть на каждого участника приходится около 260 грн.

Такой формальный подход некоторых компаний портит и общую статистику, по которой в среднем на одного участника фондов приходится чуть меньше 7 тыс. грн.

Несмотря на это, рынок НФП показывает положительную динамику. Общая стоимость активов фондов, по результатам первого полугодия этого года, находится на историческом максимуме — 6,181 млрд грн, что на 15,8% больше, чем год назад. Этот рост обеспечен как инвестиционной прибылью, так и новыми отчислениями участников.

Количество участников НПФ тоже растет, но не столь стремительными темпами — примерно на 0,1%, по сравнению с показателями прошлого года. Столь незначительный рост объясняется множеством неактивных участников. Поэтому, если некоторые фонды активно привлекают новых клиентов, их прирост все равно теряется на общем фоне.

Куда инвестируют НПФ

Согласно данным Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовым рынкам, активы НПФ распределены следующим образом:

48,9% — ОВГЗ;

42,9% — депозиты;

4,9% — корпоративные облигации;

1% — акции;

0,7% — банковские металлы;

0,6% — дебиторская задолженность;

0,5% — недвижимость;

0,2% — другие инвестиции;

Сразу бросается в глаза, что основные инструменты, которые используют НПФ, — государственные облигации и банковские вклады, доступные каждому украинцу. При этом фонды взимают комиссию за обслуживание.

Но, благодаря профессиональному управлению, даже эти инструменты могут приносить более высокую доходность, чем человек, далекий от финансов. Эксперты могут обеспечить лучшее соотношение гривневых и валютных инструментов, своевременно докупить или продать облигации. Но это в теории, поэтому посмотрим, каковы результаты НПФ на самом деле.

Какие НПФ анализировал «Минфин»

Чтобы понять, какую реальную доходность могут получить участники НПФ, редакция проанализировала показатели 5 фондов с наибольшими активами. Мы решили смотреть именно на этот показатель, поскольку количество участников не отражает реальное состояние фонда, ведь большинство из них могут быть неактивными.

Именно чистые активы, на наш взгляд, демонстрируют, что у фонда есть участники «с деньгами». К тому же, если кто-нибудь будет искать НПФ для открытия счета, то, скорее всего, будет обращать внимание именно на крупнейшие фонды.

Абсолютный лидер по активам — корпоративный НПФ Нацбанка, в котором собрано около 2,57 млрд грн. То есть более трети всех активов таких фондов. Но он создан для сотрудников регулятора, а человек «с улицы» открыть в нем счет не может. Потому его показатели мы не учитываем. Также в число крупнейших входит корпоративный НПФ Укрэксимбанк с активами 422 млн грн. Если же говорить об открытых фондах, то есть доступных для каждого, то пятерка самых крупных будет выглядеть следующим образом:

ОТП Пенсия — 766 млн грн,

ПриватФонд — 627 млн грн,

Династия — 374 млн грн,

Эмерит-Украина — 343 млн грн,

Фармацевтический — 278 млн грн.

Следует уточнить, что, несмотря на название, Фармацевтический — это не корпоративный фонд, и на его сайте указано, что участниками могут стать любые физлица, независимо от места работы.

Читайте также: Что лучше: купить квартиру в столице или положить деньги на депозит

Какую доходность обеспечивают НПФ

Размещение средств в пенсионных фондах — это всегда долгосрочная инвестиция, призванная обеспечить доходы в будущем. Поэтому «Минфин» решил проанализировать показатели доходности этих фондов за последние 10 лет. Мы брали годовую доходность по состоянию на сентябрь каждый год. Соответствующие данные можно найти на сайте АЦПО.

Доходность НПФ, %

ФОНД 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Средняя ОТП Пенсия 18,68 13,26 9,4 14,81 20,45 8,36 3,18 16,04 16,39 14,39 13,5 ПриватФонд 17,41 10,68 10,52 12,06 15,15 9,52 10,36 14,12 14,76 14,8 12,94 Династия 31,88 16,29 12,23 13,78 17,19 6,99 8,29 20,24 19,5 14,42 16,08 Эмерит-Украина 18,63 14,43 11,72 14,16 16,09 6,3 7,43 18,72 18,19 13,91 13,96 Фармацевтический 31,07 14,63 11 13,42 12,9 7,3 -3,46 12,36 14,93 11,81 12,6

Как видим из таблицы, за последние 10 лет все указанные НПФ были прибыльными. Теперь представим, что 10 лет назад вы бы вложили в каждый из этих фондов по 10 тыс. грн. Благодаря сложному проценту сейчас на вашем счету были бы соответствующие суммы:

Династия — 43 715 грн,

Эмерит-Украина — 36 685 грн,

ОТП Пенсия — 35 126 грн,

ПриватФонд — 33 676 грн,

Фармацевтический — 31 940 грн.

Теперь проверим, какую доходность мы могли бы получить, если бы 10 лет назад разместили 10 тыс. грн на депозите. Данные о средних ставках по банковским вкладам за этот период можно найти на сайте «Минфина». Здесь следует уточнить, что мы не учитываем налогообложение доходов из депозитов, поскольку, с одной стороны, человек, очевидно, выбирал бы не среднюю ставку, а искал бы более высокую, а когда упростился доступ к ОВГЗ, мог бы перейти в этот инструмент — доходность по нему выше и не облагается налогом.

Средняя доходность по годовым банковским депозитам

Депозит 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Средняя Гривна 18,33 15,03 14,45 15,75 8,7 8,36 10,39 14,65 13,04 13,83 13,25 Доллар 6,15 4,07 3,46 3,16 1,25 0,82 0,95 1,2 1,4 1,29 2,37

Снова считаем сложный процент и получается, что, если бы мы 10 лет держали 10 тыс. грн в банке, то сейчас имели бы 34 555 грн. То есть эта сумма примерно соизмерима с результатом у НПФ — больше, чем у Фармацевтического и ПриватФонда, и меньше, по сравнению с ОТП Пенсией, Династией и Эмерит-Украина. Существенно опередил заработки по банковскому вкладу только фонд Династия.

Теперь сравним доходность НПФ с валютным депозитом. Предположим, что 10 лет назад вы купили доллары на 10 тыс. грн. Официальный курс тогда был 21,53 грн/$, соответственно, вы бы получили $464. Далее в течение 10 лет на депозите они превратились бы в $586. Теперь снова откупаем гривну по курсу 41,32 грн/$ и в результате получаем 24 213 грн. Таким образом, результаты всех пяти крупнейших НПФ уверенно опережают валютные сбережения.

В целом, как показали наши расчеты, самостоятельные сбережения вполне могут являться альтернативой НПФ, особенно после того, как упростилась покупка ОВГЗ. В то же время, счета в фондах тоже имеют свои преимущества — ограниченный доступ защищает средства от расходов, участники НПФ привыкают регулярно откладывать средства. Выбирать вариант сбережений на пенсию следует, учитывая собственный характер и готовность к самостоятельной ответственности за управление деньгами.