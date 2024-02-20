Газ стремительно дешевеет: можно ли на этом заработать

Цены на газ на американских и европейских биржах стабильно снижаются. Инвестиционный эксперт Никита Гуппал разобрал основные причины, от которых зависит цена на голубое топливо, что может стать катализатором роста и как заработать на этом.

От чего зависит цена на газ: 3 ключевых фактора

Спрос и предложение

Основным фактором, влияющим на цены, является соотношение спроса и предложения. Холодные зимы увеличивают спрос на отопление, повышая цены. Аналогично на цены влияет жаркое лето: увеличение использования кондиционеров и систем охлаждения повышает спрос на природный газ как один из основных источников производства электроэнергии, особенно в странах, где значительная часть электростанций работает на газе.

Предложение в свою очередь зависит от объемов добычи природного газа и его доступности на рынке.

Изменения в экспорте/импорте

Торговля природным газом, в частности из-за роста объемов сжиженного природного газа (СПГ), также оказывает существенное влияние на цены. К примеру, увеличение экспорта из США может снизить цены в Европе (как это и произошло после рекордного роста цен в 2022 г.), тогда как ограничение на импорт или рост спроса в Азии может их повысить.

Политические факторы

Политическая стабильность в ключевых регионах производства и транзита газа может оказывать существенное влияние на цены. Например, геополитические напряжения или санкции против крупнейших производителей газа, таких как Россия, могут вызвать рост цен.

Различия между европейскими и американскими рынками натурального газа

Источники поставки

Европа в значительной степени зависит от импорта природного газа, основные поставщики которого включали Россию, Норвегию, и в последние годы растущие объемы сжиженного природного газа (СПГ) из разных стран, включая США.

Соединенные Штаты, напротив, являются одним из крупнейших производителей природного газа в мире благодаря разработке сланцевых месторождений. Это обеспечивает высокий уровень внутреннего снабжения и возможность экспорта, в частности СПГ.

Ограничения на поставку российского газа в Европу заставили европейцев искать альтернативные источники поставок. Основными бенефициарами этой ситуации стали Соединенные Штаты и Норвегия.

5 ноября 2023 года президент США Джо Байден объявил о временной приостановке новых заявок на экспорт СПГ до завершения выборов. Это решение поддержали и экологи. Министерство энергетики (DOE) осуществит оценку проектов, ожидающих разрешения экспорта СПГ в Европу и Азию, анализируя их экономическое и экологическое влияние.

Ценообразование

Цены на газ в Европе формируются на основе долгосрочных контрактов, часто связанных с ценами на нефть, а также на спотовых рынках через газовые хабы, такие как TTF в Нидерландах.

В США цены на газ обычно определяются на основе рыночной конъюнктуры с ключевой ролью газового хаба Henry Hub, где формируются референтные цены для фьючерсов на природный газ.

Регулировка и инфраструктура

Европейский газовый рынок характеризуется высокой степенью регулирования и усилиями по интеграции рынков между странами-членами ЕС для обеспечения энергетической безопасности.

Американский рынок имеет высокоразвитую инфраструктуру для добычи, транспортировки и хранения газа, что способствует эффективному внутреннему распределению и экспорту газа.

Воздействие на международные рынки

Рост американского экспорта СПГ оказывает влияние на глобальные рынки, в частности, увеличивая поставки в Европу и предоставляя альтернативу российскому газу.

Европа, в свою очередь, стремится диверсифицировать свои источники энергии и снизить зависимость от одного поставщика, что также включает увеличение импорта СПГ, в том числе из США.

Относительно фьючерсов можно отметить, что мы сейчас на минимумах, которые наблюдали в середине 2023 г. (на февраль 2024 г.).

Европейский регион находится в комфортном положении уже вторую зиму подряд. Запасы Е С составили более 80% от полного объема по состоянию на февраль 2024 г., что является вторым наивысшим уровнем для этого времени с момента отслеживания таких данных в 2011 г. (по данным Financial Times и Gas Infrastructure Europe).

В контексте общепринятых оптимистичных прогнозов об отсутствии рецессии в США и возможной «мягкой посадки», логичным было бы ожидать роста цен на энергоносители, в частности природного газа. Однако цены на газ продолжают обновлять минимальные значения. Это наблюдение вызывает вопрос о том, действительно ли состояние экономики настолько положительное, как об этом заявляют. Хотя и не исключено, что основными причинами остается теплая зима и заполненные хранилища.

Что может стать катализатором роста

1. Возобновление или ускорение экономического роста, особенно у крупных потребителей энергии, может увеличить спрос на газ для промышленности и производства. Это может оказать положительное влияние на цены. Однако для этого, возможно, придется подождать, пока центральные банки начнут снижать процентные ставки.

2. Увеличение конкуренции за газ между странами, особенно при росте спроса в Азии (хотя там оживление тоже не наблюдается), может повысить цены на глобальном рынке.

3. Резкое похолодание или аномально жаркое лето.

Итак, хотя сейчас мы можем наблюдать минимальные цены на газ, существует несколько факторов, которые могут способствовать их росту в будущем.

Как заработать на этом

Считаете, что цена газа (американского) будет продолжать падать и готовы рисковать? Существует ETF с тройным кредитным плечом на шорте американского газа. Тикер KOLD показал рост на 65% с начала года и за год на 158% (на февраль 2024 г.).

Если вы думаете, что цены скоро возрастут и готовы брать на себя аналогично максимальным рискам, существует тройной ETF на рост. Тикер Boil. Падение с начала года составляет -46,89% и за год -87,59%, что может быть привлекательным для любителей покупать «на дне».

Для тех, кто выбирает меньшие риски, можно рассмотреть ETF на рост без кредитного плеча — тикер UNG.

Если рассматривать отдельные европейские компании, которые могут являться бенефициарами роста, то одним из лучших вариантов является Equinor ASA — норвежская компания, занимающаяся добычей и продажей газа, а также нефтяным бизнесом, и торгующаяся на бирже. Equinor также сделала значительные инвестиции в возобновляемые источники энергии. По состоянию на 2021 г., Equinor управляла примерно 21 тыс. работников и была в рейтинге крупнейших публичных компаний мира на 169 по версии Forbes Global 2000 в 2020 гг.

Также стоит рассмотреть американских лидеров в сфере СПГ, можно выделить следующие компании (цены и капитализация на 14.02.24):

Компания Тикер Ключевые особенности Текущая цена Рыночная капитализация Важные детали Cheniere Energy LNG Лидер по производству и экспорту СПГ в США. $157,48 $37,52 млрд Первая компания, начавшая экспорт СПГ из нижних 48 штатов; имеет большие объекты в Луизиане и Техасе. Chevron CVX Одна из 10 крупнейших мировых компаний-производителей СПГ рассматривает возможность расширения. $150,60 $283,44 млрд Владеет долей в Gorgon LNG в Австралии и других объектах; рассматривает возможности расширения. ExxonMobil XOM Среди 10 крупнейших мировых производителей СПГ. $101,34 $405,03 млрд Глобальный лидер по инвестициям по всему миру; стремится увеличить свою глобальную мощность до 27 МТПА. Shell SHEL Мировой лидер в сфере СПГ с интегрированным бизнесом, включающий поставки газа, экспорт/импорт СПГ. $63,42 $205,71 млрд Управление проектами поставок СПГ в 10 странах; Лидер разработки LNG Canada. TotalEnergies TTE Строит ведущий мировой бизнес в сфере СПГ. $64,43 $151,52 млрд Предоставляет приоритет СПГ в своем энергетическом миксе; 2-я в мировом рейтинге производителей СПГ в начале 2023 года.

Occidental Petroleum (NYSE:OXY)

Berkshire Hathaway, фонд Уоррена Баффета, в последнее время активно скупает Occidental Petroleum (NYSE:OXY) в свой инвестиционный портфель. Компания является одним из ведущих производителей природного газа в США со значительным присутствием в Пермском бассейне, Скалистых горах и на шельфе Мексиканского залива. В 2019 г. Occidental приобрела Anadarko Petroleum Corp.

Эта сделка на сумму $55 млрд предоставила Occidental Petroleum доступ к активам Anadarko в Пермском бассейне, укрепив ее статус как ведущего производителя нефти с суточным производством более 12 млн баррелей. Кроме того, Occidental получила контроль над нефтяным месторождением Caesar Tonga, которое по прогнозам будет функционировать в течение 30 лет.

Инвестирование в экспортирующие и добывающие СПГ компании может быть перспективным, с учетом роста мировой торговли СПГ и стремления Европы и Азии диверсифицировать источники энергии, а также уменьшить зависимость от угля и российского газа. Это указывает на потенциальные возможности для компаний в этом секторе.

Однако сейчас может быть не лучшее время для инвестирования, учитывая заполненные хранилища и теплую зиму. Хотя цены на компании, связанные с добычей и экспортом, выглядят довольно неплохо, как и цены на ETF, связанные с газом и сейчас находятся на своих локальных минимумах.

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Решение США о приостановлении новых заявок на экспорт СПГ требует от инвесторов осторожности из-за потенциальных регуляторных изменений и беспокойства по экологическому влиянию. Инвесторам следует тщательно оценивать устойчивость компаний к регуляторным изменениям и их способность адаптироваться к возрастающим экологическим стандартам. Инвестиции в компании, которые показывают обязательства по инновациям и экологической ответственности, могут предлагать дополнительную стоимость в долгосрочной перспективе.