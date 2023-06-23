$1 трлн на падение рынка: топ-5 компаний, против которых сделали ставку на понижение

Инфляция никуда не делась, процентные ставки высокие, центральные банки развитых стран, включая ФРС, решительно настроены их повышать. Как на эти условия реагирует рынок, и падения каких компаний ждут больше всего, рассказал основатель First Kyiv Investment Club Иван Компан.

Центробанки не сбавляют темп

Главным событием недели в финансовом мире, конечно, если не учитывать проведение конференции в Лондоне о сборе денег на восстановление Украины, стало выступление главы ФРС перед комитетами Конгресса и Сената США.

Джером Пауэлл не стал никого успокаивать: еще раз подчеркнул, что инфляция не преодолена, рост цен, хотя и замедлился, но далек от целевых показателей, а значит, нет другого выхода, как повышать ставку и дальше. Конечно, так считает не только он, но и другие руководители центрального банка США. Полный консенсус! Вот и конец сказочке о «развороте»: стоимость денег продолжит расти и понемногу замедлять экономику. Готовимся ощутить на себе последствия…

Но куда там американским проблемам, по сравнению с британскими. Пока руководители правительства Его Величества отбивали атаки украинских реформаторов, которые просто не могли вернуться домой с лондонской конференции без селфи с «влиятельными и знаменитыми», руководство Банка Англии хваталось за голову и искало способы спасения собственной экономики и финансовой системы.

Данные об инфляции в мае, обнародованные на этой неделе, оказались совсем неутешительными: розничные цены в Соединенном королевстве выросли на 8,7%, что на целых 0,3% выше, чем ожидалось, и очень далеки от целевого показателя в 2%; базовая инфляция составила 7,1%, что выше, чем в предыдущем месяце, и является рекордом, начиная с далекого марта 1992 года.

Способ спасения оказался достаточно радикальным: Банк Англии повысил ставку сразу же на 50 б.п. — до уровня 5%. Это уже тринадцатое подряд повышение, но думаю, что далеко не последнее. От таких новостей доходность трехмесячных облигаций прыгнула свыше 5%, но, в отличие от Лиз Трасс, Риши Сунак в отставку не ушел. Понемногу ко всему привыкаешь…

Центральные банки других развитых стран тоже не отставали: швейцарцы повысили на 25 б.п., норвежцы — на 50 б.п. — больше, чем ожидалось, а турки — на целых 650 б.п. — чего вообще не ждали. Турецкий гамбит, когда президент жертвовал экономической логикой ради сохранения власти, дал свои результаты — выборы выиграны — и теперь уже нет никакого смысла подвергать сомнению классические финансово-экономические законы, придумывая турецкое колесо.

Рынок ждет разворота

Акции большинства компаний «великолепной восьмерки» продолжали расти, или, по крайней мере, не сильно падали. Конечно, вера в AI творит чудеса и даже заставила некоторых уважаемых банкиров из Волл-стрит заговорить о том, что искусственный интеллект поможет решить все существующие проблемы в экономике и убережет рынки от падения. Но, как оказалось, верят в это далеко не все и активно делают ставки на падение рынка в ближайшее время.

Количество ставок на падение рынка акций превысило $1 трлн — по данным исследовательской компании S3 Partners. Топ-5 кандидатов, на падение которых рассчитывают хедж-фонды, — это Tesla, Apple, Microsoft, Nvidia и Amazon, которые обеспечили рост всего рынка в первом полугодии. Совокупный размер ставок на понижение против этих пяти компаний составляет около $100 млрд.

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С таким позиционированием трудно не согласиться, ведь сумасшедший рост цен на акции технологических компаний, особенно связанных с AI, уже давно имеет признаки мании и вряд ли может быть оправдан какими-то фундаментальными факторами. Но многие боятся упустить возможность и спешат купить любой ценой, толкая рынок вверх, что, в свою очередь, заставляет игроков на понижение тоже выкупать короткие позиции, только увеличивая спрос и загоняя цены еще выше.

На сегодняшний день потери тех, кто играет на понижение, составляют $101 млрд, что еще раз доказывает тот факт, что рынки далеко не всегда рациональные, и продолжаться подобное может достаточно долго. Но не вечно…