$1 трлн на падение рынка: топ-5 компаний, против которых сделали ставку на понижение

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

23 июня 2023, 16:39 Читати українською

$1 трлн на падение рынка: топ-5 компаний, против которых сделали ставку на понижение

Инфляция никуда не делась, процентные ставки высокие, центральные банки развитых стран, включая ФРС, решительно настроены их повышать. Как на эти условия реагирует рынок, и падения каких компаний ждут больше всего, рассказал основатель First Kyiv Investment Club Иван Компан.

Инфляция никуда не делась, процентные ставки высокие, центральные банки развитых стран, включая ФРС, решительно настроены их повышать.

Центробанки не сбавляют темп

Главным событием недели в финансовом мире, конечно, если не учитывать проведение конференции в Лондоне о сборе денег на восстановление Украины, стало выступление главы ФРС перед комитетами Конгресса и Сената США.

Джером Пауэлл не стал никого успокаивать: еще раз подчеркнул, что инфляция не преодолена, рост цен, хотя и замедлился, но далек от целевых показателей, а значит, нет другого выхода, как повышать ставку и дальше. Конечно, так считает не только он, но и другие руководители центрального банка США. Полный консенсус! Вот и конец сказочке о «развороте»: стоимость денег продолжит расти и понемногу замедлять экономику. Готовимся ощутить на себе последствия…

Но куда там американским проблемам, по сравнению с британскими. Пока руководители правительства Его Величества отбивали атаки украинских реформаторов, которые просто не могли вернуться домой с лондонской конференции без селфи с «влиятельными и знаменитыми», руководство Банка Англии хваталось за голову и искало способы спасения собственной экономики и финансовой системы.

Данные об инфляции в мае, обнародованные на этой неделе, оказались совсем неутешительными: розничные цены в Соединенном королевстве выросли на 8,7%, что на целых 0,3% выше, чем ожидалось, и очень далеки от целевого показателя в 2%; базовая инфляция составила 7,1%, что выше, чем в предыдущем месяце, и является рекордом, начиная с далекого марта 1992 года.

Способ спасения оказался достаточно радикальным: Банк Англии повысил ставку сразу же на 50 б.п. — до уровня 5%. Это уже тринадцатое подряд повышение, но думаю, что далеко не последнее. От таких новостей доходность трехмесячных облигаций прыгнула свыше 5%, но, в отличие от Лиз Трасс, Риши Сунак в отставку не ушел. Понемногу ко всему привыкаешь…

Центральные банки других развитых стран тоже не отставали: швейцарцы повысили на 25 б.п., норвежцы — на 50 б.п. — больше, чем ожидалось, а турки — на целых 650 б.п. — чего вообще не ждали. Турецкий гамбит, когда президент жертвовал экономической логикой ради сохранения власти, дал свои результаты — выборы выиграны — и теперь уже нет никакого смысла подвергать сомнению классические финансово-экономические законы, придумывая турецкое колесо.

Рынок ждет разворота

Акции большинства компаний «великолепной восьмерки» продолжали расти, или, по крайней мере, не сильно падали. Конечно, вера в AI творит чудеса и даже заставила некоторых уважаемых банкиров из Волл-стрит заговорить о том, что искусственный интеллект поможет решить все существующие проблемы в экономике и убережет рынки от падения. Но, как оказалось, верят в это далеко не все и активно делают ставки на падение рынка в ближайшее время.

Количество ставок на падение рынка акций превысило $1 трлн — по данным исследовательской компании S3 Partners. Топ-5 кандидатов, на падение которых рассчитывают хедж-фонды, — это Tesla, Apple, Microsoft, Nvidia и Amazon, которые обеспечили рост всего рынка в первом полугодии. Совокупный размер ставок на понижение против этих пяти компаний составляет около $100 млрд.

Читайте также: Куда инвестировать $100 тыс: 5 вариантов портфелей — от рисковых до консервативных

С таким позиционированием трудно не согласиться, ведь сумасшедший рост цен на акции технологических компаний, особенно связанных с AI, уже давно имеет признаки мании и вряд ли может быть оправдан какими-то фундаментальными факторами. Но многие боятся упустить возможность и спешат купить любой ценой, толкая рынок вверх, что, в свою очередь, заставляет игроков на понижение тоже выкупать короткие позиции, только увеличивая спрос и загоняя цены еще выше.

На сегодняшний день потери тех, кто играет на понижение, составляют $101 млрд, что еще раз доказывает тот факт, что рынки далеко не всегда рациональные, и продолжаться подобное может достаточно долго. Но не вечно…

Автор:
Компан Иван
Финансист, основатель First Kyiv Investment Club Компан Иван
First Kyiv Investment Club
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами