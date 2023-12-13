ФРС сохранила базовую ставку. Как отреагировал рынок

Федеральная резервная система (ФРС) сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на уровне 5,25−5,5% годовых. Об этом говорится в сообщении Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC).

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Решение ФРС

Решение было принято членами FOMC единогласно и совпало с ожиданиями большинства аналитиков и экономистов.

Ставка находится на максимальном уровне за 22 года. При этом ФРС не меняет ее третье заседание подряд.

«Последние данные свидетельствуют о том, что рост экономической активности замедлился по сравнению с высокими темпами в третьем квартале. Прирост числа рабочих мест стал более умеренным по сравнению с началом года, но остается сильным, а уровень безработицы остается низким. Инфляция ослабла за последний год, но остается высокой», — говорится в сообщении.

«Банковская система США надежна и устойчива. Ужесточение кредитных и финансовых условий для домохозяйств и бизнеса, вероятно, будет сказываться на экономической активности, темпах трудоустройства и инфляции. Потенциальный масштаб этих последствий по-прежнему не ясен», — отмечается в документе.

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Комитет продолжает очень внимательно следить за инфляционными рисками.

«Комитет стремится к достижению максимальной занятости и инфляции на уровне 2% в долгосрочной перспективе, — отмечается в сообщении. — Для достижения этих целей мы решили сохранить целевой диапазон ставки по федеральным кредитным средствам на уровне 5,25−5,5% годовых».

Комитет продолжит оценивать дополнительные данные и их влияние на денежно-кредитную политику.

«Принимая решения относительно будущих темпов ужесточения политики, который может потребоваться для постепенного возврата инфляции к 2%, ФРС будет учитывать кумулятивный эффект ужесточения ДКП, экономические и финансовые события, а также тот факт, что изменения ставки влияют на экономическую активность и инфляцию с задержкой», — отмечается в пресс-релизе.

Федрезерв продолжит сокращение объема активов (гособлигаций и ипотечных бумаг) на своем балансе согласно объявленному ранее плану.

«Мы твердо привержены тому, чтобы вернуть инфляцию к 2%-у целевому уровню», — говорится в заявлении ФРС.

Оценивая целесообразность денежно-кредитной политики, FOMC продолжит отслеживать влияние поступающей информации на экономический прогноз.

«Комитет готов скорректировать свой подход к денежно-кредитной политике при необходимости, если возникнут риски, способные помешать достижению целей FOMC. Комитет будет принимать во внимание широкий круг информации, включая данные об условиях на рынке труда, инфляционном давлении и инфляционных ожиданиях, а также о событиях на финансовых рынках и международных событиях», — говорится в документе.

Реакция рынка

Рынок акций США значительно усилил подъем после публикации итогов декабрьского заседания ФРС. Фондовые индексы Dow Jones Industrial Average, S&P 500 и Nasdaq Composite прибавляют по 0,6%, в то время как ранее их прирост составлял менее 0,1%.

Евро торгуется сейчас около $1,086 по сравнению с $1,079 до обнародования решения по ставке. Курс японской нацвалюты составляет 143,74 иены/$1 против 145,1 иены.