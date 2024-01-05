ФРС покончила с повышениями ставки: почему инвесторы не в восторге

Первая неделя года на фондовом рынке отметилась падением индексов. Инвесторам, похоже, нужно перевести дух перед тем, как начинать новый круг погони за большими деньгами. Но оправдаются ли их надежды — об этом рассказал основатель First Kyiv Investment Club Иван Компан.

Американская экономика демонстрирует устойчивость, но…

Начало года на рынках принесло больше разочарований, чем радостей, даже несмотря на то, что традиционно январь является хорошим месяцем для рынка акций. До конца января еще, конечно, далеко, но первые четыре дня все индексы, кроме Dow Jones, да и то частично, краснеют, хотя в то же время американская экономика продолжает демонстрировать устойчивость и выносливость.

Американские компании продолжают активно нанимать новых сотрудников, а темпы роста зарплат снижаются, что согласуется с прогнозом устойчивого экономического роста и снижения инфляции. В частном секторе экономики количество рабочих мест в декабре возросло на 164 тысячи, лучший показатель, начиная с августа, а первичные заявки по безработице упали до 202 тысяч, что является самым низким уровнем с октября.

Отчет о состоянии рынка труда, который должен стать главным событием недели, уже не первый раз шокировал инвесторов: количество новых рабочих мест в декабре достигло 216 тысяч, что существенно выше прогноза в 170 тысяч и результатов ноября на уровне 173 тысяч. Уровень безработицы остается неизменным, в 3.7%, что ниже ожидаемых 3.8%. Вроде бы для экономики все выглядит неплохо, но…

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ФРС держит интригу

Как всегда, в любом деле есть нюансы. Один из них — планы ФРС на следующий год.

Протоколы последнего заседания центрального банка, обнародованные в среду, продемонстрировали, что его руководство согласно с тем, что с повышениями ставки покончено, но никакой серьезной дискуссии о том, когда и какими темпами начинать движение в сторону снижения, тоже пока не происходит.

Следовательно, ожидания рынка и планы ФРС — первые ждут снижения, вторые не спешат — продолжают существенно отличаться. К тому же декабрьский отчет о состоянии рынка труда точно не добавляет ФРС аргументов о возможном снижении ставки в ближайшее время, скорее наоборот. Так что, интрига сохраняется, и инвесторы от нее точно не в восторге.

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АІ испортил привлекательность Apple

Настоящим разочарованием недели стал Apple, а вернее то, каким его будущее видят аналитики. Уже в прошлом году фактические результаты компании не радовали — все уменьшалось, от выручки до чистой прибыли, в то время как цена на акции за год выросла на более чем 50%.

Но ни одна сказка не идет вечно, особенно в финансовом мире. В начале недели Barclays выразил «растущую обеспокоенность» (какое знакомое словосочетание!) по поводу продаж iPhone и отсутствия альтернативных источников дохода, сопоставимых по объемам, а уже в четверг его поддержал Piper Sandler, сославшись на неблагоприятную макроэкономическую ситуацию в Китае, как причину снижения спроса на iPhone.

Оба гиганта Wall Street снизили свои рекомендации по привлекательности акций Apple и ухудшили прогноз цены. На сегодняшний день, как свидетельствуют данные Bloomberg, доля аналитиков, рекомендующих покупать акции Apple, находится на трехлетнем минимуме.

И собственно этому объяснение — в истории с искусственным интеллектом, которая двигала рынки в прошлом году, компания далеко не в лидерах и существенно отстает от Google и Microsoft. А «телефоны у нас у всех уже есть!», — как точно сказал один инвестор.