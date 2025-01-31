ФРС против Белого дома: почему Пауэлл не уступил давлению Трампа

Давно уже рынок не видел таких насыщенных событиями недель. Было все и на любой вкус: заявления влиятельных политиков, решения центральных банков, корпоративные отчеты гигантов, вдобавок еще и трагедия в воздухе над Вашингтоном и неожиданный прорыв китайцев в области ИИ. О том, благодаря чему рынки продолжают держаться, рассказал основатель First Kyiv Investment Club Иван Компан.

О «китайском чуде», увидевшем свет в минувшее воскресенье, написали уже немало и вряд ли я смогу добавить что-то новое. Версий много, как и было с коронавирусом, от деликатесных летучих мышей на рынке до тайных лабораторий, но факт остается фактом — китайский ИИ существует и демонстрирует хорошие результаты.

Создали его за несколько миллионов или несколько миллиардов? Неизвестно. Применяли ли запрещенные микропроцессоры Nvidia, завезенные контрабандой через Сингапур или обошлись разрешенными? Неизвестно. Действительно ли он так хорош как говорят? Пожалуй, да, ведь ни один из титанов индустрии ИИ не решился публично критиковать характеристики китайской разработки.

Как видите, китайцы гав не ловили — конкуренция на рынке ИИ обостряется и рано или поздно мы это ощутим по колебаниям цен на рынке акций. На самом деле, уже изрядно почувствовали в понедельник, когда гиганты индустрии за один день потеряли триллионы долларов капитализации. Только потери Nvidia почти на $600 миллиардов чего стоят?!

Новые порядки Трампа

Пока китайцы удивляли конкурентов, новый властитель «свободного мира» тоже времени не терял, пытаясь доказать всем вокруг, кто в Белом доме хозяин. «Мы собираемся требовать от этих, казалось бы, враждебных стран, что они не будут ни создавать новую валюту БРИКС, ни поддерживать любую другую валюту вместо могучего доллара США или столкнутся со 100% тарифами», — заявил Президент США. А в четверг вечером повторил свои угрозы ввести 25% тариф на импорт из Мексики и Канады с 1 февраля. Хотя стальной уверенности в голосе не прозвучало: «Можем ввести, а можем и нет». О китайских тарифах сказал, что еще думает. Непросто управлять миром…

Центральные банки мира как сговорились, один за другим претворяя в жизнь мечты Президента США о снижении ставок. Европейский центральный банк снизил ставку в четверг, Банк Канады сделал это в среду, а Банк Англии, вероятно, снизит на следующей неделе.

Единственный не порадовавший президента центральный банк — это ФРС США! Его глава Джером Пауэлл продолжает демонстрировать железную выдержку и характер, не заигрывая перед всесильным Дональдом Трампом. На своем завершившемся в среду очередном заседании ФРС США принял решение не снижать ставку, все оставить как есть и не рисковать возвращением инфляции ради демонстрации лояльности.

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«Мы видим, что все находится там, где должно быть, как с точки зрения (монетарной) политики, так и экономики, и поэтому мы чувствуем, что нам не нужно спешить вносить какие-либо коррективы», — заявил Пауэлл журналистам. Прекрасный пример профессиональной стойкости! Следовательно, в результате доллар может укрепиться и еще больше усложнить торговые цели Трампа. Интересно посмотреть, как оно пойдет дальше и как Трамп начнет нападать на Пауэлла. А это очень возможно!

Как дела у техногигантов

Технологические гиганты — Apple, Microsoft, Meta и Tesla — объявили квартальные результаты. Microsoft превысил прогнозы, но после оглашения результатов цена акций упала примерно на 5% из-за того, что фактический рост облачного бизнеса Azure оказался ближе к нижнему диапазону ожиданий.

Акции Meta, напротив, выросли примерно на 4% после того, как прогнозы были превышены, а Марк Цукерберг заявил, что компания планирует инвестировать «сотни миллиардов долларов» в инфраструктуру искусственного интеллекта в долгосрочной перспективе.

Результаты Apple оказались лучше прогнозируемых, хотя есть проблемы с продажами смартфонов в Китае. В итоге, акции выросли — помог оптимистичный прогноз по будущим объемам продаж iPhone.

Tesla не оправдала ожиданий, что в последнее время случается довольно часто, но все исправил Маск, пообещав, что 2025 станет «лучшим в истории компании». Акции Tesla сразу же выросли, что и не удивительно — как не поверить олигарху, что чуть не получил офис в Белом доме. Обещать и продавать он действительно умеет.

Неделя, которая началась с удара «под дых» от китайского искусственного интеллекта, завершается на положительной ноте. Индексы растут, инвесторы полны оптимизма и за неделю глобальные инвестиционные фонды акций получили в свои карманы дополнительные $15,2 миллиарда, что является крупнейшим недельным вливанием с конца декабря 2024 года. Рынки продолжают лететь вперед, дорожать и все больше отрываться от среднего значения и фундаментальных показателей. Немного пугающе, но кто же обращает внимание на такие мелочи, когда сосед зарабатывает, а вы рискуете остаться в стороне?!

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