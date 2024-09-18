ФРС готовится снизить ставку: как отреагируют биткоин и рынок акций

Сегодня в 21:00 по киевскому времени Федеральная Резервная Система США объявит свое решение по ключевой процентной ставке. Переход к политике смягчения неизбежен, и раньше в условиях снижения ставки биткоин рос, а акции если этот процесс сопровождался рецессией, снижались. Будет ли так и в этот раз?

25 или 50?

Ключевой вопрос, на который сейчас пытаются ответить рыночные игроки, «насколько ФРС снизит ключевую процентную ставку: на 25 базисных пунктов или на 50?»

От этого будет зависеть динамика как фондового, так и криптовалютного рынка.

По состоянию на момент написания материала 30-дневные фьючерсы показывают, что трейдеры видят 67% вероятность понижения ставки на 50 базисных пунктов (до диапазона 4,75%-5%). Это значительный рост вероятности по сравнению с 50% в понедельник и значительный скачок по сравнению с 25% вероятностью, которая была месяц назад.

На Polymarket трейдеры дают 57% вероятность понижения на 50 базисных пунктов и 41% вероятность понижения на 25 пунктов.

Вероятность снижения ключевой процентной ставки ФРС

Источник: CME FedWatch

Вчера внимание игроков было приковано к данным по розничной торговле и промышленному производству в США. Все показатели получились лучше прогнозов, а это означает, что вероятность понижения ставки на 0,5% уменьшается, а страх рецессии отступает.

Данные по розничной торговле и промышленному производству в США

Источник: TRADING ECONOMICS

Интересно, что криптовалюта отреагировала на эту хорошую статистику очень резво, в то время как фондовый рынок почти не изменился.

Часовой график изменения стоимости биткоина

Источник:Binance

Как повлияет решение ФРС на рынок акций и криптовалюты

Предстоящее снижение ставок стало источником горячих дискуссий среди рыночных комментаторов. У аналитиков пока нет единого мнения относительно того, будут ли будущие ставки бычьими или медвежьими для рисковых активов, таких как акции и криптовалюты.

Goldman в своей закрытой записке выделяет 3 тактических риска для рынка акций:

Сезонность. Главная причина для беспокойства о результатах работы рынка с этого момента и до конца месяца состоит в том, что вторая половина сентября, как известно, является худшим двухнедельным периодом в году, когда акции исторически падали в среднем на 0,5% (статистика за период после 1950).

Сезонность в акциях

Источник: Goldman Sachs

Советники по торговле товарами (Commodity Trading Advisors, CTA). Согласно моделям Goldman, CTA держат длинные позиции по мировым акциям на сумму свыше $70 млрд после продажи акций на сумму $43 млрд по всему миру на прошлой неделе.

Глобальное позиционирование CTA

Недавнее снижение рисков, которое произошло в первую неделю сентября, устранило большую часть потенциального давления продаж. Плохая новость состоит в том, что еще осталось немало, как показывает анализ сценариев.

В течение следующей недели:

Рынок во флете: -$5 млрд на продажу

Рынок растет: +$3 млрд на покупку

Рынок падает: -$30 млрд на продажу

В течение следующего месяца:

Рынок во флете: $15 млрд на покупку

Рынок растет: +$66 млрд на покупку

Рынок падает: -$141 млрд на продажу

Закрытие окна байбэков. Пятница, 13 сентября, ознаменовала первый день закрытия окна для корпораций, которое, по оценкам Goldman, продлится до 25 октября, когда сезон отчетности за третий квартал будет в самом разгаре. В настоящее время около 55% корпораций находятся в периоде закрытого окна. С приближением периода отчетности все больше компаний приостановят байбэки.

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Относительно потоков на счетах Goldman банк видит следующие последствия: потоки на прошлой неделе завершились на уровне 0,6x по сравнению с YTD ADTV 2023 года и 0,4x по сравнению с YTD ADTV 2022 года, смещены в сторону потребительских дискреционных товаров, промышленности и здравоохранения. Что касается анонса новых выкупов, то объявленные байбэки на 2024 год составляют $910,6 млрд, что примерно на 14% больше, чем анонсы на 2023 год.

Помимо неутешительных выводов инвестиционной компании, снижение ставки на 50 базисных пунктов может быть воспринято рынком как значительный риск рецессии: ФРС спешит, чтобы снизить ее глубину и продолжительность. Это может спровоцировать распродажу.

С появлением спотовых биткоин- и эфириум-ETF связь между фондовым и рынком цифровых активов существенно усилилась. Корреляция между индексом S&P 500 и биткоином на момент написания материала составляет 0,48 и продолжает расти.

Корреляция биткоина с ключевыми индексами фондового рынка и золотом

Источник: The Block

Отсюда можно сделать вывод, что реакция фондового рынка на решение ФРС приведет к аналогичным изменениям на рынке цифровых активов. Привлечение капитала или наоборот отток из спотовых ETF на криптовалюту может стать определяющим фактором влияния на стоимость цифровых активов в ближайшем будущем.

На прошлой неделе на фоне снижения инфляции наблюдался значительный всплеск притока капитала в эти фонды, но продолжения у него не было. Неясность по ставкам заставляет инвесторов быть осмотрительными и откладывать инвестиции в рисковые активы.

Кроме решения по ставке, на крипто-рынок давит неопределенность вокруг предстоящих выборов в США. Инвесторы не понимают, как победа Харрис может повлиять на криптосектор на территории страны.

Харрис лидирует в опросах и у нее было убедительное преимущество над Трампом во время последних дебатов. Если эти шансы начнут возвращаться к республиканцам, криптовалюта может получить значительную поддержку, но неопределенность выборов в США, вероятнее всего, продолжит оказывать давление на цифровые активы.