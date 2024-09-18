ФРС готується знизити ставку: як відреагують біткоїн та ринок акцій

Сьогодні в 21:00 за київським часом Федеральна Резервна Система США оголосить своє рішення щодо ключової відсоткової ставки.Перехід до політики пом’якшення неминучий, і раніше в умовах зниження ставки біткоїн зростав, а акції якщо цей процес супроводжувався рецесією, знижувалися. Чи буде так і цього разу?

25 чи 50?

Ключове питання, на яке зараз намагаються відповісти ринкові гравці, «наскільки ФРС знизить ключову відсоткову ставку: на 25 базисних пунктів чи на 50?»

Від цього залежатиме динаміка як фондового, так і криптовалютного ринків.

Станом на момент написання матеріалу 30-денні ф’ючерси показують, що трейдери бачать 67% ймовірність зниження ставки на 50 базисних пунктів (до діапазону 4,75%-5%). Це значне зростання ймовірності у порівнянні з 50% в понеділок і значний стрибок у порівнянні з 25% ймовірністю, що була місяць тому.

На Polymarket трейдери дають 57% ймовірність зниження на 50 базисних пунктів і 41% ймовірність зниження на 25 пунктів.

Ймовірність зниження ключової відсоткової ставки ФРС

Джерело: CME FedWatch

Вчора увага гравців була прикована до даних щодо роздрібної торгівлі та промислового виробництва в США. Всі показники вийшли краще прогнозів, а це означає, що ймовірність зниження ставки на 0,5% зменшується, а страх рецесії відступає.

Дані щодо роздрібної торгівлі та промислового виробництва в США

Джерело: TRADING ECONOMICS

Цікаво, що криптовалюта відреагувала на цю хорошу статистику дуже жваво, в той час як фондовий ринок майже не змінився.

Годинний графік зміни вартості біткоїну

Джерело:Binance

Як вплине рішення ФРС на ринок акцій та криптовалюти

Майбутнє зниження ставок стало джерелом гарячих дискусій серед ринкових коментаторів. Аналітики наразі не мають єдиної думки щодо того, чи будуть майбутні ставки бичачими чи ведмежими для ризикових активів, таких як акції та криптовалюти.

Goldman у своїй закритій записці виділяє 3 тактичні ризики для ринку акцій:

Сезонність. Головна причина для занепокоєння про результати роботи ринку з цього моменту і до кінця місяця полягає в тому, що друга половина вересня, як відомо, є найгіршим двотижневим періодом у році, коли акції історично падали в середньому на 0,5% (статистика за період після 1950 року).

Сезонність в акціях

Джерело: Goldman Sachs

Радники з торгівлі товарами (Commodity Trading Advisors, CTA). Згідно з моделями Goldman, CTA мають довгі позиції щодо світових акцій на суму понад $70 млрд після продажу акцій на суму $43 млрд у всьому світі минулого тижня.

Глобальне позиціонування CTA

Нещодавнє зниження ризиків, яке відбулося в перший тиждень вересня, усунуло більшу частину потенційного тиску продажів. Погана новина полягає в тому, що ще залишилося чимало, як показує аналіз сценаріїв.

Протягом наступного тижня:

Ринок у флеті: -$5 млрд на продаж

Ринок зростає: +$3 млрд на покупку

Ринок падає: -$30 млрд на продаж

Протягом наступного місяця:

Ринок у флеті: +$15 млрд на покупку

Ринок зростає: +$66 млрд на покупку

Ринок падає: -$141 млрд на продаж

Закриття вікна байбеків. П'ятниця, 13 вересня, ознаменувала перший день закриття вікна для корпорацій, яке, за оцінками Goldman, триватиме до 25 жовтня, коли сезон звітності за третій квартал буде в самому розпалі. На сьогоднішній день близько 55% корпорацій перебувають у періоді закритого вікна. З наближенням періоду звітності все більше компаній призупинять байбеки.

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Щодо потоків на рахунках Goldman, банк бачить такі наслідки: потоки минулого тижня завершилися на рівні 0,6x порівняно з YTD ADTV 2023 року та 0,4x порівняно з YTD ADTV 2022 року, зміщені у бік споживчих дискреційних товарів, промисловості та охорони здоров'я. Щодо анонсу нових викупів, то оголошені байбеки на 2024 рік становлять $910,6 млрд, що приблизно на 14% більше, ніж анонси на 2023 рік.

Крім невтішних висновків інвестиційної компанії, зниження ставки на 50 базисних пунктів може бути сприйняте ринком як значний ризик рецесії: ФРС поспішає, щоб зменшити її глибину та тривалість. Це може спровокувати розпродаж.

З появою спотових біткоїн- та етеріум- ETF зв’язок між фондовим та ринком цифрових активів суттєво посилився. Кореляція між індексом S&P 500 та біткоїном на момент написання матеріалу складає 0,48 і продовжує зростати.

Кореляція біткоїну з ключовими індексами фондового ринку та золотом

Джерело: The Block

Звідси можна зробити висновок, що реакція фондового ринку на рішення ФРС призведе до аналогічних змін на ринку цифрових активів. Залучення капіталу або навпаки відтік зі спотових ETF на криптовалюту можуть стати визначальними факторами впливу на вартість цифрових активів в найближчому майбутньому.

На минулому тижні на фоні зниження інфляції спостерігався значний сплеск притоку капіталу у ці фонди, але продовження він не мав. Неясність щодо ставок змушує інвесторів бути обачними та відтермінувати інвестиції в ризикові активи.

Окрім рішення щодо ставки на крипто-ринок тисне невизначеність навколо майбутніх виборів в США. Інвестори не розуміють, як перемога Гарріс може вплинути на крипто-сектор на території країни.

Гарріс лідирує в опитуваннях і мала переконливу перевагу над Трампом під час останніх дебатів. Якщо ці шанси почнуть повертатися до республіканців, криптовалюта може отримати значну підтримку, але невизначеність щодо виборів в США найімовірніше продовжить створювати тиск на цифрові активи.