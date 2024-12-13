Фонды зарабатывают на связях Маска: что делает Безос, чтобы не упустить шанс заработать

Бигтехи пытаются заручиться поддержкой Трампа. Предвыборных взносов в его кампанию может оказаться недостаточно. Насколько вырвался вперед Маск, что предпринимают Цукерберг и Безос, чтобы не остаться в стороне, и какие фонды уже успели воспользоваться ситуацией, выяснил Bloomberg. «Минфин» выбрал главное.

Цукерберг решил заплатить

Цукерберг — один из нескольких влиятельных руководителей технологических компаний и венчурных капиталистов, которые ранее критиковали Трампа, а теперь пытаются наладить с ним отношения.

Недавно Meta Platforms Inc. пожертвовала $1 млн в инаугурационный фонд Трампа. Хоть это и небольшое пожертвование, Meta не сделала такого же для президента Джо Байдена или инаугурации Трампа в 2016 году. И сделано оно было после ноябрьского совместного обеда Трампа и Цукерберга в Мар-а-Лаго.

По данным OpenSecrets, в текущем избирательном цикле сотрудники Meta пожертвовали $4,7 млн, причем 80% этой суммы было поддержано демократами.

До этого более или менее крупные пожертвования Цукерберг и его жена Присцилла Чан делали в 2020 году: более $400 млн пошло некоммерческим организациям, которые предоставили гранты избирательным органам по всей стране, чтобы помочь им обеспечить возможность избирателям голосовать во время пандемии. Трамп тогда заявил, что эти усилия, которые его сторонники презрительно называли «баксами Цукера», были заговором против него. Дискуссионность этих пожертвований привела к тому, что подобное финансирование в итоге запретили 28 штатов.

В 2016 году Meta пожертвовала свыше $1 млн долларов каждому из комитетов, которые принимают Национальный съезд Демократической партии и Национальный съезд Республиканской партии.

Трамп активно использовал Facebook и Instagram, пока его аккаунты не были заблокированы после беспорядков в Капитолии США 6 января 2021 года. Их восстановили в 2023 году, но он продолжал открыто говорить о предполагаемой несправедливости со стороны Цукерберга. В марте Трамп назвал Meta «врагом народа», а позже намекнул, что Цукерберга следует посадить в тюрьму за предполагаемое вмешательство в выборы.

Что выиграл Маск и какие фонды сделали на него ставку

Поддержка Маском Трампа во время предвыборной кампании и его назначение в недавно созданный Департамент эффективности правительства сделали его компании, включая Tesla Inc. и частные SpaceX и xAI, мегапопулярными. Их рыночная стоимость резко выросла в этом году, увеличив личное состояние Маска более чем на $400 млрд.

В то время как SpaceX, оцененная в $350 млрд, стала самым дорогим стартапом в мире, рыночная капитализация Tesla выросла более чем на $500 млрд после выборов. Стартап Маска в области искусственного интеллекта xAI, как полагают, вырос более чем в два раза — до $50 млрд, — с тех пор, как он в последний раз привлекал средства в мае.

Купить «кусочек» частной компании на открытом рынке невозможно. Впрочем, можно попробовать сделать это через ряд фондов.

Закрытый фонд Destiny Tech100 Inc. инвестирует в акции частных компаний, и его последняя отчетность показала, что более трети его активов составляла ставка на SpaceX в конце сентября. После выборов фонд вырос более чем на 500%. Победа Трампа привлекла в фонд поток розничных инвесторов.

«Маск явно связан с администрацией, поэтому инвесторы пошли в фонды, где они могут получить быстрый доступ к его фирмам», — объясняет стратег ETF в Strategas Тодд Сон.

Некоторые старые фондовые спекулянты, такие как Baron Partners Fund, также оказались в выигрыше. Фонд настроен на то, что их доходность достигнет 40% с начала года, при том, что до выборов они были в минусе. Его восьмидесятилетний управляющий Рон Барон считает Tesla своим крупнейшим активом, составляющим 40% его активов, в то время как на SpaceX приходится 10% по состоянию на ноябрь.

Еще одна история этого года, связанная с Маском, — флагманский биржевой фонд Кэти Вуд ARK Innovation ETF стоимостью $7 млрд. По состоянию на октябрь ARKK, казалось, был настроен на год отрицательной доходности, но вырос более чем на 25% после выборов.

Кроме того, ARK Next Generation Internet ETF, который имеет отношение к Tesla, в этом году готовится к росту более чем на 50%. Тед Сон из Strategas считает их прямыми бенефициарами от «восхождения» Маска.

Чего хочет Безос

12 декабря Amazon подтвердил, что пожертвует $1 млн в инаугурационный фонд Трампа, так же, как и Meta. До выборов отношения Джеффа Безоса и Трампа были далеки от идеальных.

Во время первого срока Трампа он раскритиковал освещение деятельности его администрации в принадлежащей Безосу газете Washington Post, а Amazon ответила иском, в котором утверждалось, что Трамп поручил Пентагону «обмануть Amazon», исключив ее из тендера.

Джефф Безос, ставший мишенью для подколок Дональда Трампа во время его первого срока, как ожидается, встретится с ним на следующей неделе. Основателю Amazon.com Inc. понадобится помощь новой администрации в космической гонке против Илона Маска. Безос хочет продвинуть свой Project Kuiper — конкурента Starlink Маска.

По словам аналитика S&P Global Ratings Криса Муни, у Kuiper есть потенциал стать конкурентоспособным, как только Amazon запустит сервис. «Starlink в одиночку не способен обслуживать весь этот рынок. Есть место для Amazon и Kuiper», -— сказал он.

Проблема в том, что Kuiper отстает от графика, а Amazon сталкивается с перспективой прихода новой администрации Белого дома, укомплектованной людьми, связанными со SpaceX — самым ярым конкурентом Безоса «в космосе».

Первые запуски рабочих спутников Kuiper дважды откладывались в 2024 году, последний раз — по инициативе производителя ракет United Launch Alliance.

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Сжатый график запусков оставляет Amazon мало времени для того, чтобы уложиться в установленный Федеральной комиссией по связи срок, согласно которому половина флота Kuiper, насчитывающего более 3230 спутников, должна быть введена в эксплуатацию к июлю 2026 года. К тому времени комиссия из пяти членов, которая имеет право продлить этот срок или иным образом изменить разрешение Kuiper на эксплуатацию, скорее всего, будет «под республиканцами».

Между тем расходы на Kuiper стремительно растут и достигли $20 млрд, хотя изначально планировалась сумма в два раза меньше. Согласно отчету Quilty Space, понадобится «чудо», чтобы уложиться в установленный правительством срок и запустить более 1 600 спутников к середине 2026 года. Поэтому компании, скорее всего, придется обратиться в Федеральную комиссию по связи с просьбой об освобождении от ответственности.