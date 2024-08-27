Фондовый рынок США растет: почему «Минфин» распродает свои акции

Речь главы ФРС Джерома Пауэлла в Джексон-Хоуле и его сигнал о начале снижения ключевой ставки добавили позитива на фондовом рынке: в прошлую пятницу основные американские индексы завершили активным ростом. Минфин на фоне роста фондового рынка активно фиксировал доходы и добавлял новые активы. Рассказываем, как трансформировался наш агрессивный портфель и сколько заработали.

Макроэкономический фон

Уолл-стрит уже заложил в цену начало смягчения денежно-кредитной политики в следующем месяце, комментарии Пауэлла о том, что «время пришло», подтвердили эти предположения. Теперь в его речи в Джексон-Хоуле есть много других аспектов, которыми нельзя пренебрегать. Ключевым был акцент на охлаждении рынка труда. По сути это считалось признаком того, что ФРС сделает все возможное, чтобы избежать заметного замедления.

В общем, рынок доволен этой речью, поскольку она никоим образом не была агрессивной, дала «зеленый» свет для снижения ставки и оставила открытой дверь для еще большего снижения, если это станет необходимым.

В речи Пауэлла не было никакого конкретного обсуждения таргета ставки федеральных фондов в конце этого цикла смягчения или темпов понижения ставок на этом пути. В целом детали еще не выяснены, но направление движения ФРС очевидно.

Вероятно, большее понимание темпов смягчения денежно-кредитной политики даст отчет о рабочих местах, который будет опубликован 6 сентября.

Но сам факт начала сезона снижения ставок изрядно вдохновил инвесторов. Все основные группы в индексе S&P 500 по результатам прошлой недели выросли, подняв его более чем на 1%. Индикатор глобальных акций MSCI достиг исторического максимума. Показатель мегакапитализированных акций от Bloomberg (т.н. «Великолепная семерка») вырос на 1,7%. Russell 2000 (индекс компаний малой капитализации) подскочил на 3,2%.

Параллельно росли казначейские облигации, поскольку двухлетняя доходность опустилась ниже 4%. Доллар потерял 1%.

Сейчас своп-трейдеры оценивают смягчение в 102 базисных пункта в этом году, что предусматривает снижение на каждом заседании ФРС, оставшихся до декабря, включая одно значительное снижение на 50 базисных пунктов.

Почему коррекция еще возможна

Снижение ключевой процентной ставки ФРС на 1% в течение оставшихся до конца года 4 месяцев — высокая планка. Хороший августовский отчет по рынку труда сильно может ударить по этим ожиданиям, поскольку сразу уменьшит размер сокращения до 0,25% на сентябрьском заседании.

Также инфляция, хотя и показывающая устойчивое снижение, может поколебать решимость регулятора. А поскольку высоко поднята планка уже в цене активов, любое отклонение от заложенного сценария может привести к значимой коррекции рынка.

«Минфин», стремясь снизить этот риск, фиксировал доходы и покупал актуальные в таких условиях активы.

Что продали

С момента нашего последнего отчета о состоянии агрессивного портфеля акций было продано 5 активов (33,3% портфеля), большинство — на прошлой неделе.

Продали:

RUN (Sunrun Inc.) 23.08.2024 по цене $21,5 с прибылью 61,7%;

PLTR (Palantir Technologies Inc.) 22.08.2024 по цене $32,1 с прибылью 44,4%;

RKLB (Rocket Lab USA, Inc.) 22.08.2024 по цене $7 с прибылью 57%;

MNTK (Montauk Renewables, Inc.) 01.08.2024 по цене $5,8 с прибылью 17% (причина продаж — долговременная консолидация актива около отметки в $6 с формированием конечного треугольника);

PFE (Pfizer Inc.) 30.07.2024 по цене $31,4 с прибылью 22,2% (сработал лимитный ордер на продажу размещенный сразу после покупки актива)

В результате реализованный доход агрессивного портфеля акций достиг 21,15% за семь месяцев.

Проблемный актив

Но не все активы в нашем портфеле росли. У нас есть один проблемный актив: MBLY (Mobileye Global Inc.), израильская компания с решениями по визуальным алгоритмам распознавания движения и других передовых систем помощи водителю для транспортных средств, в течение двух месяцев потерял около 50% стоимости.

Распродажи были спровоцированы объявлением компании о снижении ориентировочных доходов на 2024 год из-за сокращения продаж. Причина — существенное снижение заказов чипов от китайских автопроизводителей. Из-за резкого замедления экономического роста Китая местные потребители покупают меньше автомобилей, поэтому приходится менять планы и автопроизводителям. Плохие новости обрушили акции Mobileye.

Вместе с тем генеральный директор компании Амнон Шашуа объяснил, что новое руководство компании отражает самый плохой сценарий.

Несмотря на ухудшение прогнозов, квартальные результаты Mobileye впечатляют.

Доход компании вырос на 84% во втором квартале по сравнению с первым кварталом и составил $439 млн., поскольку количество поставленных ею систем увеличилось более чем вдвое по сравнению с предыдущим кварталом. Mobileye сообщила, что высокие запасы ее клиентов, ранее негативно влиявших на квартальные результаты, нормализовались.

На фоне таких достижений мы считаем, что компания сможет восстановиться и продавать ее с дисконтом будет ошибкой.

Золотой запас

Кроме активов, по которым мы зафиксировали доходы, в портфеле осталась акция со значительным нереализованным доходом (около 40%) — золотодобывающая компания Barrick Gold Corporation (GOLD). Этот актив полностью выполнил поставленную задачу — позволил заработать на росте стоимости золота в то время, когда мы ожидали более глубокой коррекции цен на драгоценный металл и зафиксировали прибыль по другим инвестициям, связанным с ним (апрель-май 2024). Теоретически, сейчас можно фиксировать доходы и по GOLD, но мы ожидаем, что рост золота будет продолжаться.

Золото имеет высокую обратную корреляцию по индексу доллара США. Пока практически со 100% вероятностью можно сказать, что 18 сентября (очередное заседание ФРС) ключевая процентная ставка будет снижена, а снижение ставки, в свою очередь, ведет к снижению стоимости доллара (падение индекса доллара). Отсюда можно ожидать роста цен на золото и роста стоимости акций Barrick Gold.

Обратная корреляция цен на золото и индекс доллара США

Исходя из текущей технической картины по индексу доллара США и ожидающему нас циклу снижения ставок, мы допускаем его падение до отметки 90.

Мы не остановились на одном активе и добавили в портфель еще одну акцию золотодобывающей компании — Sandstorm Gold Ltd с тикером SAND. Покупали в прошлую пятницу по цене $5,55 за акцию (куплено 15 акций). Ожидаем рост стоимости этой ценной бумаги не менее $7 и уже разместили лимитный ордер на продажу по цене $6,9 (+24,3%).

Что касается GOLD, то по ней также разместили предельный ордер на продажу по $24,5.

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Ставка на блокчейн

В последний месяц рынок криптовалют показал существенное восстановление, сформировав на лунном графике сигнал для покупки — молот (графический анализ японских свеч).

Формирование на месячном графике биткоина сигнала на покупку — молот

Поскольку в нашем портфеле уже есть спотовый биткоин-ETF IBIT, увеличивать эту ставку мы не стали. Минфин обратил внимание на майнинговые компании, которые были под давлением после проведения халвинга в сети первой криптовалюты (апрель 2024 года).

После уменьшения вознаграждения за добавленный блок наполовину эти компании вынуждены были бороться с падением дохода примерно на 50%: они производили замену оборудования и оптимизировали расходы. Некоторые были вынуждены остановить работу, поскольку стали убыточными. Это можно верно отслеживать по графику трудности добычи.

Сложность добычи биткоина

Источник: btc.com

Сложность начала резко снижаться в апреле (отключение неэффективного оборудования после халвинга) и начала возобновляться в июле. Итак, сложный период позади.

Мы остановились на двух лидерах MARA (Marathon Digital Holdings, Inc.) и RIOT (Riot Platforms, Inc.). У обеих компаний после халвинга начинают расти доходы, а фундаментальные показатели выглядят приличными.

Покупали их в четверг, 22.08.2024:

MARA по цене $17,1 (5 акций)

RIOT по цене $8,11 (10 акций)

Фиксация прибыли по этим бумагам будет производиться на основе завершения цикла роста биткоина (по нашим ожиданиям — октябрь 2025 года).

Нефть разочаровывает, но надежды на рост есть

Значительная часть нашего портфеля сконцентрирована в акциях нефтедобывающих компаний (OXY, APA, BTE). Из этих трех компаний только по Baytex Energy Corp. (BTE) у нас нереализованная прибыль в размере 8%, остальные две показывают отрицательный результат.

Стоимость нефти за последние два месяца упала более чем на 7%. Происходит это на фоне ухудшающихся прогнозов в крупных экономиках, причем как Китай, так и США демонстрируют признаки слабости.

Данные на прошлой неделе показали, что промышленное производство в США сокращается самыми быстрыми темпами в текущем году, параллельно идет ослабление на рынке труда. Между тем, в Европе фьючерсы на дизельное топливо, рабочую лошадку промышленного топлива, упали до самого низкого уровня за 14 месяцев. Последняя надежда — на смягчение денежно-кредитной политики ФРС и ускорение экономического роста и, как следствие, рост спроса на чёрное золото.

Технически, шансы на рост выше максимумов сентября 2023 года ($93,94 за баррель WTI) остаются, но нужно кардинальное изменение настроений.

Энергия — тренд ближайших лет

После того, как мы продали акции энергетических компаний (MNTK, RUN), наш портфель остался вне тренда ближайших лет. К примеру, Bloomberg предложил наглядную интерактивную карту, чтобы показать, какие изменения происходят в разных сферах деятельности людей из-за развития даты центров для работы ИИ.

Во всем мире сегодня насчитывается более 7 000 дата-центров, которые построены или находятся на разных стадиях разработки, по сравнению с 3 600 в 2015 году.

Согласно опросу профильных экспертов, спрос на электроэнергию со стороны дата-центров опережает имеющиеся мощности во многих частях света. Такая динамика приводит к многолетнему ожиданию компаниями доступа к электросети, а также к растущей обеспокоенности перебоев в снабжении электроэнергией и повышении цен для тех, кто живет на наиболее плотных рынках центров обработки данных.

Ожидается, что к 2034 году мировое потребление энергии центрами обработки данных превысит 1580 ТВт-час. Это примерно столько же, сколько потребляет вся Индия.

После полупроводников энергетика будет следующим сектором, который будет интенсивно развиваться в связи с растущей потребностью экономик и дата-центров.

Конечно, мы хотим приобщиться к этому тренду, а потому купили 2 акции энергетических компаний, которые, по нашему мнению, покажут существенный рост в ближайшие месяцы:

Vistra Corp. (VST) 23.08.2024 по цене $83,92 (1 акцию)

Fluence Energy, Inc. (FLNC) 23.08.2024 по цене $18,11 (5 акций)

Vistra Corp. занимается розничной торговлей электроэнергией и природным газом бытовым, коммерческим и промышленным клиентам в Соединенных Штатах и в округе Колумбия. Кроме того, она специализируется на производстве электроэнергии и топлива, а также в управлении логистикой топлива.

Fluence Energy, Inc. через свои дочерние компании предлагает продукты хранения энергии и услуги программного обеспечения с поддержкой искусственного интеллекта для возобновляемых источников энергии и приложений хранения.

По обеим компаниям ожидаем рост стоимости выше исторических максимумов.

После этих покупок мы остались без наличных денег на счету. Их планируем высвободить за счет продаж акций нефтедобывающих компаний.

Состояние агрессивного портфеля акций «Минфина»