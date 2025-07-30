Финтех США на взлете: 3 акции с потенциалом роста для рискового портфеля

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

30 июля 2025, 17:00 Читати українською

Финтех США на взлете: 3 акции с потенциалом роста для рискового портфеля

Финтех-рынок США сохраняет лидерство в глобальном масштабе и генерирует около 34% общего мирового объема, который оценивается в $395 млрд. В этом году рыночная стоимость американского финтеха достигла $79 млрд, а совокупный объем инвестиций в сектор только за первые полгода превысил $18,3 млрд. США также лидируют во внедрении AI-решений — около 48% всех венчурных инвестиций в 2024—2025 годах направлялись именно в финтех.

Финтех-рынок США сохраняет лидерство в глобальном масштабе и генерирует около 34% общего мирового объема, который оценивается в $395 млрд.
Фото: pixabay.com

Однако это высокорисковый сегмент, который требует тщательного анализа и готовности к волатильности. О том, какие акции финтех-компаний могут принести прибыль акционерам, рассказал инвестиционный эксперт Евгений Пилипец.

Стоит ли инвестировать в американский финтех

Финтех-компании — это отрасль, которая сочетает финансы и технологии с целью сделать финансовые услуги быстрее, удобнее, доступнее и эффективнее. Предприятия активно используют искусственный интеллект, машинное обучение, блокчейн и облачные технологии для создания новых продуктов и оптимизации процессов. Это позволяет им снижать затраты, повышать эффективность и привлекать клиентов, что может положительно влиять на их рыночную капитализацию.

Молодые поколения (миллениалы, поколение Z) отдают предпочтение цифровым финансовым решениям, таким как мобильные приложения для инвестирования, управления финансами или peer-to-peer платежи.

Инвестиции в финтех позволяют диверсифицировать портфель с динамикой технологического сектора. Они часто имеют высокую волатильность, но компенсируют это потенциалом роста, что может быть привлекательным фактором для инвесторов, готовых к риску.

SoFi Technologies, Inc.

SoFi Technologies, Inc. — ведущая компания в сфере финансовых технологий, предоставляющая широкий спектр услуг: от студенческих и личных кредитов до банковских счетов, инвестиций и страхования. Платформа SoFi позиционируется как «one-stop shop» для цифровых финансов, где клиент управляет финансами из разных отраслей в одном сервисе.

В первом квартале 2025 года компания продемонстрировала сильные результаты. Отчет от 29 апреля подтверждает прибыльность и демонстрирует рост ключевых финансовых и операционных показателей:

  • доход — $500 млн. Это на 20% больше, чем в предыдущем году. Рост обусловлен увеличением объема кредитования и расширением клиентской базы.
  • количество пользователей выросло на 15%, что свидетельствует об эффективности маркетинговых стратегий и удержании клиентов.
  • операционные расходы увеличились на 25% и достигли высокого уровня из-за инвестиций в технологии и рекламу. Это сдержало рост прибыльности.
  • чистая прибыль — $71 млн. Это на 19% ниже, чем в 1 квартале 2024 года.

В то же время компания повысила прогноз на 2025 год, что свидетельствует об уверенности в дальнейшем росте:

  1. Скорректированная выручка. $3,235-$3,310 млрд (рост 24−27%).
  2. Adjusted EBITDA. $875-$895 млн.
  3. Чистая прибыль (GAAP). $320-$330 млн.
  4. EPS (GAAP) — $0,27-$0,28.
  5. Новые клиенты — не менее 2,8 млн (рост на 28% по сравнению с 2024 годом).

Robinhood Markets, Inc.

Robinhood — это финансовая компания, основанная в 2013 году в США. Она предлагает торговлю через мобильное приложение и веб-платформу, ориентированную преимущественно на молодых инвесторов. Ее главное преимущество — отсутствие комиссий за сделки, что сделало ее популярной среди новичков на рынке.

Robinhood работает в условиях жесткой конкуренции с гигантами, такими как E*TRADE, TD Ameritrade, Fidelity, а также новыми игроками, такими как Webull и Public с бескомиссионной торговлей.

Компания активно расширяется в криптовалютном сегменте, что является ключевым драйвером роста, особенно после приобретения Bitstamp и WonderFi. Эти сделки позволяют Robinhood укрепить позиции на рынках ЕС, Великобритании, США и Канады. Кроме того, запуск токенизированной торговли акциями в ЕС при поддержке регуляторного фреймворка MiCA открывает новые возможности для роста.

Квартальный отчет Robinhood за 1 квартал 2025 года от 30 апреля 2025 года также демонстрирует сильные результаты:

  • Общий доход — $927 млн, что является ростом на 50%.
  • Чистая прибыль — $336 млн. Это рост на 114%.
  • Чистая прибыль на акцию (EPS) выросла на 106% до $0,37.

Эти показатели свидетельствуют о значительном росте компании, особенно в сегментах криптовалют и опционов. Увеличение количества подписчиков Robinhood Gold (3,2 млн, +90%) и активов на платформе ($221 млрд, +70%) указывают на сильную вовлеченность пользователей и доверие к платформе.

Денежные средства компании составляют $4,4 млрд и обеспечивают ликвидность для финансирования роста. Также Robinhood в 1 квартале 2025 года выкупила акции на $322 млн, что свидетельствует об уверенности руководства в будущем росте.

Webull Corporation

Webull Corporation — это цифровая инвестиционная платформа, которая вышла на публичный рынок 11 апреля 2025 года посредством слияния со специальной компанией с целью приобретения (SPAC) SK Growth Opportunities Corporation. Согласно финансовому отчету за 1 квартал 2025 года от 22 мая 2025 года, Webull продемонстрировала перспективные результаты:

  • выручка — $117,37 млн, что на 32% больше по сравнению с $88,94 млн в 1 квартале 2024 года. Рост выручки объясняется значительным увеличением количества учетных записей и объемов торговли.
  • чистый убыток — $0,06 на акцию. Это свидетельствует о значительных инвестициях компании в расширение и развитие.
  • активы клиентов выросли на 45% до $12,6 млрд, что демонстрирует рост чистых депозитов на 66% год к году.
  • количество пользователей выросло на 17% до 24,1 млн, а финансируемые учетные записи — на 10% до 4,7 млн.

Какие могут быть риски

Robinhood, Sofi Technologies, Inc. и Webull имеют сильные стороны, такие как инновационные платформы и популярность среди молодежи. Однако они также сталкиваются с вызовами, включая регуляторные риски и зависимость от волатильных рынков. В частности, Webull отличается инструментами и ориентацией на опытных трейдеров, однако сталкивается с вызовами — в частности из-за убытков, падения акций и подозрений о связях с китайскими инвесторами, о чем говорилось в письме Конгресса США в декабре 2024 года.

Инвестирование в акции американских финтех-компаний может быть выгодным благодаря быстрому росту отрасли, инновациям и изменению потребительских привычек, но требует анализа и пересмотра риск-контроля. Инвесторы также могут рассмотреть ETF, специализирующиеся на финтехе, например, ARKF (ARK Fintech Innovation ETF) или FINX (Global X FinTech ETF).

Автор:
Пилипец Евгений
Инвестиционный эксперт Пилипец Евгений
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами