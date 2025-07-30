Финтех США на взлете: 3 акции с потенциалом роста для рискового портфеля

Финтех-рынок США сохраняет лидерство в глобальном масштабе и генерирует около 34% общего мирового объема, который оценивается в $395 млрд. В этом году рыночная стоимость американского финтеха достигла $79 млрд, а совокупный объем инвестиций в сектор только за первые полгода превысил $18,3 млрд. США также лидируют во внедрении AI-решений — около 48% всех венчурных инвестиций в 2024—2025 годах направлялись именно в финтех.

Однако это высокорисковый сегмент, который требует тщательного анализа и готовности к волатильности. О том, какие акции финтех-компаний могут принести прибыль акционерам, рассказал инвестиционный эксперт Евгений Пилипец.

Стоит ли инвестировать в американский финтех

Финтех-компании — это отрасль, которая сочетает финансы и технологии с целью сделать финансовые услуги быстрее, удобнее, доступнее и эффективнее. Предприятия активно используют искусственный интеллект, машинное обучение, блокчейн и облачные технологии для создания новых продуктов и оптимизации процессов. Это позволяет им снижать затраты, повышать эффективность и привлекать клиентов, что может положительно влиять на их рыночную капитализацию.

Молодые поколения (миллениалы, поколение Z) отдают предпочтение цифровым финансовым решениям, таким как мобильные приложения для инвестирования, управления финансами или peer-to-peer платежи.

Инвестиции в финтех позволяют диверсифицировать портфель с динамикой технологического сектора. Они часто имеют высокую волатильность, но компенсируют это потенциалом роста, что может быть привлекательным фактором для инвесторов, готовых к риску.

SoFi Technologies, Inc.

SoFi Technologies, Inc. — ведущая компания в сфере финансовых технологий, предоставляющая широкий спектр услуг: от студенческих и личных кредитов до банковских счетов, инвестиций и страхования. Платформа SoFi позиционируется как «one-stop shop» для цифровых финансов, где клиент управляет финансами из разных отраслей в одном сервисе.

В первом квартале 2025 года компания продемонстрировала сильные результаты. Отчет от 29 апреля подтверждает прибыльность и демонстрирует рост ключевых финансовых и операционных показателей:

доход — $500 млн. Это на 20% больше, чем в предыдущем году. Рост обусловлен увеличением объема кредитования и расширением клиентской базы.

количество пользователей выросло на 15%, что свидетельствует об эффективности маркетинговых стратегий и удержании клиентов.

операционные расходы увеличились на 25% и достигли высокого уровня из-за инвестиций в технологии и рекламу. Это сдержало рост прибыльности.

чистая прибыль — $71 млн. Это на 19% ниже, чем в 1 квартале 2024 года.

В то же время компания повысила прогноз на 2025 год, что свидетельствует об уверенности в дальнейшем росте:

Скорректированная выручка. $3,235-$3,310 млрд (рост 24−27%). Adjusted EBITDA. $875-$895 млн. Чистая прибыль (GAAP). $320-$330 млн. EPS (GAAP) — $0,27-$0,28. Новые клиенты — не менее 2,8 млн (рост на 28% по сравнению с 2024 годом).

Robinhood Markets, Inc.

Robinhood — это финансовая компания, основанная в 2013 году в США. Она предлагает торговлю через мобильное приложение и веб-платформу, ориентированную преимущественно на молодых инвесторов. Ее главное преимущество — отсутствие комиссий за сделки, что сделало ее популярной среди новичков на рынке.

Robinhood работает в условиях жесткой конкуренции с гигантами, такими как E*TRADE, TD Ameritrade, Fidelity, а также новыми игроками, такими как Webull и Public с бескомиссионной торговлей.

Компания активно расширяется в криптовалютном сегменте, что является ключевым драйвером роста, особенно после приобретения Bitstamp и WonderFi. Эти сделки позволяют Robinhood укрепить позиции на рынках ЕС, Великобритании, США и Канады. Кроме того, запуск токенизированной торговли акциями в ЕС при поддержке регуляторного фреймворка MiCA открывает новые возможности для роста.

Квартальный отчет Robinhood за 1 квартал 2025 года от 30 апреля 2025 года также демонстрирует сильные результаты:

Общий доход — $927 млн, что является ростом на 50%.

Чистая прибыль — $336 млн. Это рост на 114%.

Чистая прибыль на акцию (EPS) выросла на 106% до $0,37.

Эти показатели свидетельствуют о значительном росте компании, особенно в сегментах криптовалют и опционов. Увеличение количества подписчиков Robinhood Gold (3,2 млн, +90%) и активов на платформе ($221 млрд, +70%) указывают на сильную вовлеченность пользователей и доверие к платформе.

Денежные средства компании составляют $4,4 млрд и обеспечивают ликвидность для финансирования роста. Также Robinhood в 1 квартале 2025 года выкупила акции на $322 млн, что свидетельствует об уверенности руководства в будущем росте.

Webull Corporation

Webull Corporation — это цифровая инвестиционная платформа, которая вышла на публичный рынок 11 апреля 2025 года посредством слияния со специальной компанией с целью приобретения (SPAC) SK Growth Opportunities Corporation. Согласно финансовому отчету за 1 квартал 2025 года от 22 мая 2025 года, Webull продемонстрировала перспективные результаты:

выручка — $117,37 млн, что на 32% больше по сравнению с $88,94 млн в 1 квартале 2024 года. Рост выручки объясняется значительным увеличением количества учетных записей и объемов торговли.

чистый убыток — $0,06 на акцию. Это свидетельствует о значительных инвестициях компании в расширение и развитие.

активы клиентов выросли на 45% до $12,6 млрд, что демонстрирует рост чистых депозитов на 66% год к году.

количество пользователей выросло на 17% до 24,1 млн, а финансируемые учетные записи — на 10% до 4,7 млн.

Какие могут быть риски

Robinhood, Sofi Technologies, Inc. и Webull имеют сильные стороны, такие как инновационные платформы и популярность среди молодежи. Однако они также сталкиваются с вызовами, включая регуляторные риски и зависимость от волатильных рынков. В частности, Webull отличается инструментами и ориентацией на опытных трейдеров, однако сталкивается с вызовами — в частности из-за убытков, падения акций и подозрений о связях с китайскими инвесторами, о чем говорилось в письме Конгресса США в декабре 2024 года.

Инвестирование в акции американских финтех-компаний может быть выгодным благодаря быстрому росту отрасли, инновациям и изменению потребительских привычек, но требует анализа и пересмотра риск-контроля. Инвесторы также могут рассмотреть ETF, специализирующиеся на финтехе, например, ARKF (ARK Fintech Innovation ETF) или FINX (Global X FinTech ETF).