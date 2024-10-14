Финансовая свобода: как начать инвестировать, какие цели ставить и когда пора ставить точку

Для кого подходит концепция финансовой свободы и раннего выхода на пенсию, dev.ua рассказал Роман Кошовский, Senior Business Analyst в SoftServe и автор ютуб-канала и подкаста «Зажги цели | GOALS on FIRE». «Минфин» публикует основные тезисы.

В последние пять лет я активно исследую и популяризирую движение соискателей FI (финансовой свободы), адаптируя его ключевые принципы и практики для украинской аудитории. Я рассказываю о своем FIRE-путешествии и рассматриваю с гостями и коллегами множество смежный идей и тем.

В этой статье описано несколько принципов и подходов, которые могут пригодиться и на вашем пути к финансовой свободе. Возможно, они вдохновят вас на изменения в своей жизни и восприятии финансов.

Материал будет полезен, если вы только начинаете интересоваться инвестициями или же хотите лучше понять само движение FIRE, посчитать собственные суммы, понять временные горизонты и сопоставить ожидания с возможностями.

Если вам не слишком близка концепция FIRE и поиск баланса между текущими расходами и желаемым уровнем жизни в будущем, но вы понимаете пользу роста капитала и инвестиций, этот материал все равно может быть полезен. Ведь в возрасте 50−70+ любой дополнительный накопленный капитал точно пригодится, и вы придумаете, как им распорядиться, даже если не достигнете финансовой свободы.

Посмотрите на своих родителей или бабушек и дедушек — хотели бы вы в их возрасте иметь больше возможностей или сделать что-нибудь по-другому?

Что означает FIRE

FIRE (Financial Independence, Retire Early) предполагает финансовую независимость и ранний выход на пенсию через контроль расходов и долгосрочное инвестирование. Это позволяет человеку жить более свободно, не зависеть от работодателя и достичь пенсии раньше традиционного возраста.

Достигнув финансовой свободы в 40−50 лет, инвесторы обеспечивают свои потребности за счет пассивного дохода. Они накапливают капитал, в 25−30 раз превышающий годовые расходы, обычно откладывая от 10% до 75% доходов. После достижения финансовой свободы снимают 3−4% своих сбережений в год для покрытия жизненных расходов.

Поклонники FIRE часто выбирают минимализм и эссенциализм, избегают чрезмерного потребления и наслаждаются простой жизнью рядом с близкими людьми.

Как экономить и тратить осознанно

Финансовая грамотность включает в себя не только экономию, но и осмысленные расходы. Важно согласовывать расходы с личными ценностями и целями, чтобы каждый потраченный ресурс способствовал благосостоянию и финансовой независимости.

Определите приоритеты на ближайшие годы и стройте сбережения не только «на черный день», но и для инвестирования. Инвестиции в такие инструменты, как ETF-фонды, могут стать основой для достижения финансовой свободы, когда деньги работают на вас.

Не впадайте в крайности — важно найти баланс между экономией сегодня и обеспечением будущего. Сбережения могут поддерживать важные инициативы и помогать в достижении долгосрочных финансовых целей.

Почему стоит начинать инвестировать раньше

В сфере инвестирования важно начинать активность рано, даже без досконального знания теории. Старт с небольших сумм позволяет приобретать опыт, минимизируя риски, и использовать силу сложного процента, который помогает заработанным деньгам генерировать новые доходы.

Время работает на вас, если придерживаться долгосрочной стратегии. Реинвестирование и терпение снижают влияние краткосрочных кризисов и повышают шансы на успех.

Фондовый рынок остается одним из самых лучших инструментов для сохранения и приумножения капитала, учитывая инфляцию, что делает его важной частью инвестиционного портфеля.

Инвестирование в фондовый рынок приносит в среднем 7−9% годовых, и на более длинных горизонтах шансы получить хорошую доходность выше.

Но если вы уже в более зрелом возрасте и сомневаетесь, достигнете ли финансовой независимости, не разочаровывайтесь. Даже при позднем старте есть много вариантов «догнать» FIRE.

Какие ставить цели и нужно ли их измерять

Вместо размытых целей, таких как «улучшить физическую форму» или «увеличить прибыль бизнеса», важно использовать объективные показатели для оценки прогресса. Четкие планы и данные, как в тренировках, так и в финансах, помогают увидеть, где есть потребность в изменениях, а где прогресс реальный.

Контролируя свои ресурсы и их динамику, можно более эффективно управлять финансами. Главное правило — тратьте меньше, чем зарабатываете, и инвестируйте разницу. Это поможет постепенно накапливать богатство, которое можно оценивать путем регулярного отслеживания чистых активов.

Даже если неудобно вести подробный учет расходов, стоит хотя бы раз в месяц или квартал пересматривать совокупный капитал и оценивать его прирост.

Время получения финансовой свободы напрямую зависит от уровня сбережений: чем больше вы инвестируете, тем быстрее можете добиться важных целей.

Диверсифицируйте риски и инвестиции. Не вкладывайте деньги в какую-нибудь одну идею, актив или проект. Когда денег становится больше, открываются новые возможности и классы активов. Ко всему приходите постепенно.

Пример распределения инвестиционного портфеля по классам и в динамике. Аналитика платформы FIREkit, о которой написала команда Google

Рассчитайте собственные числа и дату приблизительного достижения FIRE. Не ориентируйтесь на примеры из сети — проанализируйте сценарии именно для вашей ситуации. Две опции бесплатных калькуляторов можно найти здесь и здесь.

Ваши конкретные суммы сбережений и желаемого дохода на пенсии, продолжительность и доходность инвестиций оказывают непосредственное влияние на достижение финансовой свободы.

Как говорил Иоганн Вольфганг фон Гете: «Чего вы не понимаете, то не принадлежит вам». Поэтому важно понять свое текущее положение дел и действовать соответственно для лучшего завтра.

Почему ранний выход на пенсию не означает прекращения активности

У движения FIRE есть как преимущества, так и недостатки, которые воспринимаются по-разному, в зависимости от личной ситуации. Многие люди поддерживают идею финансовой свободы (FI), но ранний выход на пенсию (RE) вызывает скепсис. Многие считают, что это может привести к потере активности и производительности, превратив человека в пассивного потребителя.

На самом деле те, кто достигают финансовой свободы, часто продолжают заниматься интересной деятельностью или переключаются на более важные для них проекты. У них есть свобода выбора: продолжать работать, развивать собственное дело или инвестировать в другие инициативы. Финансовая независимость позволяет менять фокус и не зависеть от денег.

Ранний уход на пенсию не означает отказа от активной жизни. Важно задуматься, как вы будете использовать свои ресурсы после достижения финансовой свободы, чтобы понять, подходит ли вам идея RE и что она может означать именно для вас.

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Чему нужно постоянно учиться

Независимо от вашего уровня на пути к финансовой свободе, всегда есть возможность улучшить подходы. Важно оставаться открытым к новым идеям и избегать «ловушки экспертности», когда опыт может приводить к поверхностным решениям или поддержанию статус-кво.

Исследуйте новые возможности в разных областях: от изменения карьерного пути до поиска хобби, что может стать источником дополнительного дохода. Это поможет приблизиться к финансовой свободе и откроет новые перспективы.

Посещайте мероприятия по теме финансовой грамотности, общайтесь с единомышленниками и следите за полезными ресурсами, обогащающими ваши знания. Чтение качественных книг и участие в сообществах помогут вам оставаться в курсе новых идей и инструментов.