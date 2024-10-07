Украинцы против повышения налогов: почему немцы платят больше и не протестуют

Почему немцы платят больше налогов и как вкладываются в развитие собственной экономики, рассуждает СЕО украинского каршеринга Getmancar Тараса Гетманский.

Вопреки распространенному мнению, налоговая нагрузка в Украине не такая уж и низкая. На самом деле она находится на уровне таких стран, как Норвегия, Нидерланды или Германия, — около 40% ВВП. Однако, если в Германии уровень теневой экономики оценивается в 11,2%, то в Украине эта цифра достигает около 44,2%. То есть украинцы менее охотно платят налоги. Почему так?

Ответ кроется не в размере налоговых ставок, а в понимании, куда уходят эти деньги. Немцы видят конкретные результаты: развитую социальную сферу, качественную медицину, образование, инфраструктуру. В Украине часто возникает ощущение, что налоги уходят в никуда, что подрывает доверие к системе в целом и мотивацию быть добросовестным плательщиком.

Долгосрочное мышление vs краткосрочная выгода

Во-первых, эта разница в доверии к системе тесно связана с разными подходами к планированию и управлению экономикой. В Германии стабильность политической и экономической систем позволяет планировать на десятки лет вперед.

В Украине же за 33 года независимости мы пережили уже 4−5 смен элит. Это заставляет бизнес думать о быстрой окупаемости: если средний цикл — 8 лет, а вы открыли бизнес на пятом году «правления» очередной элиты, у вас есть только 3 года на окупаемость. Это толкает к оптимизации налогов и работе в тени.

Более того, каждая смена элит в Украине часто сопровождается изменением экономического курса, что делает долгосрочное планирование практически невозможным. В Германии же, вне зависимости от того, кто у власти, основные принципы экономической политики остаются неизменными.

Немецкая социальная система, как бизнес: главное — прибыль

Разница отражается и в социальной системе. В Германии она работает как мощная бизнес-машина. Ее цель — не просто оказать помощь, а превратить каждого человека в продуктивного члена общества, который будет вносить свой вклад в экономику страны.

Германия регулярно тратит от 25% до 30% ВПП на такие вещи, как пенсии, здравоохранение, выплаты по безработице и прочее. В частности, с апреля 2024 года там заработала программа «Qualifizierungsgeld» («квалификационные деньги»), направленная на финансирование обучения работников во всей стране для повышения их квалификации. Но эти расходы работают, как инвестиции. Ведь чем больше человек после обучения будет зарабатывать, тем больше он будет платить налогов.

Эффективность этой системы особенно заметна и в работе с мигрантами. Только в 2023 году правительство потратило около 29,7 млрд евро на беженцев. Но эти расходы возвращаются сторицей. Например, по статистике, у 64% прибывших в 2015 году в страну беженцев есть работа. Соответственно, они платят налоги.

Инвестиции в человеческий капитал

Кроме того, Германия активно инвестирует в образование и переквалификацию граждан. К примеру, программа «Bildungsgutschein» позволяет безработным получить ваучер на обучение.

В Украине же часто складывается ситуация, когда люди не могут позволить себе повышение квалификации из-за финансовых ограничений. Это создает замкнутый круг: низкая квалификация — низкая зарплата — низкие налоги — ограниченные возможности государства для инвестиций в образование.

Прозрачность и подотчетность

Но ключевым фактором успеха немецкой системы является прозрачность использования налоговых средств. Там существует подробная система отчетности об использовании налоговых средств. Каждый гражданин может легко узнать, на что тратятся его налоги. Это создает атмосферу доверия между государством и обществом.

В Украине же, несмотря на прогресс (например, внедрение системы ProZorro и других инструментов), все еще не хватает прозрачности. Поэтому, согласно Global Tax Expenditures Transparency Index, Украина занимает 88-е место по прозрачности отчетов о налоговых расходах, тогда как Германия — 4-е.

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Вызовы для Украины и пути решения

Украина сейчас сталкивается с серьезными вызовами. По данным Управления Верховного комиссара ООН по вопросам беженцев, на середину февраля 2024 года за границей находились почти 6,5 млн украинских вынужденных переселенцев. В армии сейчас служит около 880 тысяч военнослужащих. Более 10 тысяч человек погибли с начала полномасштабной войны, почти 20 тысяч — получили ранения. Соответственно, война привела к потере большого числа трудовых ресурсов. Что создает дополнительное давление на нашу экономику. Что с этим делать?

В первую очередь государство должно работать над созданием стабильных правил игры для бизнеса. Это включает не только законодательные гарантии, но и реальную защиту прав собственности, эффективную судебную систему и борьбу с коррупцией. Также критически важно развивать программы переквалификации и адаптации работников к новым условиям рынка труда.

И главное — мы должны построить эффективную налоговую систему. Хотя немецкая модель не идеальна, но ее главный урок для нас — важность доверия между государством, бизнесом и обществом. Только построив это доверие, мы сможем создать эффективную экономику и справедливую социальную систему.

В конце концов, уплата налогов — это не о деньгах. Это о вере в будущее своей страны. И именно этой веры нам сейчас критически не хватает. Но нам нужно ее построить. Потому что альтернативы просто нет.