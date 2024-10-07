Налоговые новации, которые предполагают увеличение военного сбора с 1,5% до 5% (в том числе и по процентам по депозитам), заставили многих украинцев задуматься над вариантом вложения в ОВГЗ. Интерес компаний и людей к этому инструменту вырос с началом войны, и не только потому, что покупку гособлигаций украинцы рассматривают, как помощь армии.
Елена Ищенко: За 3 месяца на ОВГЗ можно заработать 3%, ставка перекрывает рост курса
Государственные ценные бумаги обладают хорошей доходностью и не облагаются налогом. Впрочем, у инвесторов возникает множество вопросов по поводу таких вложений. Главные из них «Минфин» задал Елене Ищенко, директору департамента межбанковского бизнеса RwSbank.
От 200 тыс. грн и выше: когда есть смысл вкладываться в ОВГЗ, и в какие именно
Г-жа Елена, с начала полномасштабного вторжения украинцы (частные инвесторы и компании) увеличили вложения в ОВГЗ более чем в два раза. Почему этот инструмент стал так популярен?
Юридические и физические лица начали вкладывать средства в ОВГЗ, считая, что таким образом непосредственно финансируют бюджет на помощь нашим военным.
Конечно, есть еще и экономические причины. Из депозитов нужно платить налоги — 18% НДФЛ плюс 1,5% военного сбора, всего — 19,5%. Из ОВГЗ вообще нет налогов. Есть расходы на открытие счета (около 200 гривен) и ежемесячное хранение бумаг (100 гривен). Но на больших суммах такие расходы нивелируются.
В то же время доходность по ОВГЗ и депозитам плюс-минус одинаковая. Поэтому многие считают, что покупать ОВГЗ сейчас более выгодно, чем класть деньги на депозит.
Вы сказали, что сопутствующие расходы при покупке ОВГЗ нивелируются на значительных суммах. С какой суммы есть смысл вкладываться в этот инструмент?
В среднем, речь идет о 200 тысячах гривен и более. Если сумма меньше, клиенты чаще выбирают депозиты.
Выбор инструмента зависит также от характера и возрастной категории клиентов. ОВГЗ чаще интересуется младшее поколение, которое активно пользуется электронными приложениями банков, где есть котировки по ОВГЗ. Депозиты — более классический инструмент, его ценит старшее поколение и более консервативные украинцы.
Конечно же, один человек может иметь депозит, и при этом вкладываться в ОВГЗ.
Как чаще всего клиенты покупают ОВГЗ в вашем банке — заказывают на первичном или покупают на вторичном рынке ?
На первичном рынке сейчас размещение ОВГЗ — от года. Поэтому бумаги на более короткие сроки можно купить только на вторичном рынке. Клиенты, у которых есть свободные средства на долгий срок, могут заказать ОВГЗ на первичном рынке, доходность сейчас составляет от 14,2%.
Но часто у клиентов есть свободные средства всего на 2−3 месяца, в особенности это касается юридических лиц, которым деньги нужны на нужды бизнеса.
Под такие сроки банки предлагают ОВГЗ из своих портфелей. Конечно, проценты там ниже, чем на первичном рынке, например, на 3−4 месяца — 12% годовых.
Под какой минимальный срок к погашению можно купить ОВГЗ? Скажем, реально ли вложиться в бумаги на месяц?
На вторичном рынке бумаги в обращении постоянно. Предложение в конкретном банке зависит от остатков ОВГЗ с разными сроками погашения в портфеле финансового учреждения.
У нас, например, есть бумаги к ежемесячному погашению, потому что мы не проводили концентрацию ОВГЗ на какой-то определенный срок. То есть, если нужно на месяц, то можно поискать на рынке. Хотя ОВГЗ со сроками погашения в ближайшее время банки не всегда выставляют на продажу, в основном предлагают бумаги на 3−4 месяца.
Еще один важный вопрос — валюта вклада. Есть ли смысл сейчас покупать гривневые бумаги, когда курс гривны снижается?
Мы недавно анализировали наши объемы валютных и гривневых ОВГЗ, и оказалось, что валютных — только 30%, а 70% — гривневые.
Объяснение, по-моему, простое: доходность по гривневым бумагам перекрывает рост курса доллара, и они все равно остаются выгодными.
Математика здесь простая. Она, кстати, и по депозитам такая же. К примеру, возьмем депозит или ОВГЗ с доходностью 15% годовых. К началу года курс доллара составлял 36,56 грн/$. Рост на 15% дает нам курс 42,06 грн/$. При этом в бюджете на 2024 год заложен средний курс 40 грн/$. То есть рост курса ставка по депозиту или ОВГЗ перекрывает.
Если брать ОВГЗ на короткие сроки, скажем, три месяца, то на вторичном рынке вы сможете купить такие бумаги под 12% годовых, то есть за три месяца получите 3%. Рост курса за такой срок пока тоже нивелируется доходностью бумаг.
И пока такие соотношения сохраняются, клиентам более интересны гривневые вложения — и в ОВГЗ, и в депозиты.
Как купить ОВГЗ
Многие пока отказываются от покупки гособлигаций, считая этот процесс сложным и запутанным. Насколько обоснованы такие опасения? Насколько покупка ОВГЗ сложнее открытия депозита ?
Физлица могут купить ОВГЗ дистанционно, нужно только пройти процедуру верификации, а это несложно, если у вас есть электронная подпись, вы зарегистрированы в «Дії». В этом случае можно купить бумаги через банковское приложение.
Дополнительно еще нужно пройти видеоидентификацию. Заключить договор и открыть счет можно за день. Всё очень просто и удобно. В дальнейшем вы уже просто пользуетесь этим счетом, то есть процедуру нужно проходить только раз — при первой покупке бумаг.
По депозитам процедура похожая, нужны такие же документы, плюс — необходимо заключить договор. В этом случае, скорее всего, придется прийти в отделение банка.
Есть ли комиссии за покупку облигаций ? Существенно ли они уменьшают их реальную доходность?
Нет, никаких комиссий нет. Есть только расходы на открытие счета — 200 гривен, и ежемесячное хранение бумаг (примерно 100 гривен).
Они практически не отражаются на доходности ОВГЗ, потому что их обычно покупают на достаточно значительные суммы.
Гораздо более ощутимо снижается реальная доходность депозитов из-за налогов.
Как продать гособлигации без потерь
Насколько сложен выход из такой инвестиции: могут ли ваши клиенты продать ОВГЗ на вторичном рынке ?
Да, можно продать бумаги. Для этого нужно обратиться в банк или к торговцу, логичнее туда, где вы покупали ОВГЗ.
Процедура такова: вы подаете заявку на продажу и озвучиваете свои пожелания, мы ищем варианты и предлагаем их. За какое время удастся продать бумаги — этов первую очередь вопрос цены. Клиент может видеть текущие цены на ОВГЗ в банковском приложении.
Но есть еще такой нюанс. Вы покупали бумаги на больший срок, чем оставшийся при продаже до периода погашения. Скажем, годовые ОВГЗ брали с доходностью 15%. Если до срока погашения на момент продажи остается 3 месяца, то доходность уже 12%. То есть разница в процентах — это дополнительная выгода для продавца ОВГЗ, в описанном выше случае речь идет о 3%. Как правило, покупатель платит эти проценты авансом, а сам получит при погашении ОВГЗ ту доходность, под которую они были номинированы.
Если найти короткий депозит под 10−11% плюс получить 3% премии из продажи ОВГЗ, то вы почти ничего не теряете.
Можно продавать бумаги и перевкладывать средства в другие ОВГЗ, или применять другие варианты для вложений.
Банк может выкупить ваши ОВГЗ в свой портфель, или впоследствии их перепродать другим клиентам.
Берет ли банк комиссии из продажи?
Что касается банковской комиссии из продажи, то здесь каких-либо конкретных ставок или правил нет. Это арбитражные спекулятивные банковские операции, где все определяют спрос и предложение.
Скажем, если вам нужно срочно продать, вы готовы снизить ставку своей доходности, а банк может придержать эти бумаги и продать с выгодой для себя.
По вашим наблюдениям — почему клиенты продают ОВГЗ до срока погашения?
Причины разные. У кого-то может действительно возникнуть насущная потребность в деньгах. Кто-то продает, чтобы следом купить бумаги с более короткими сроками погашения.
Это может быть очень выгодно. Скажем, если у меня есть «свободные» деньги на 6 месяцев, я могу купить годовые ОВГЗ, а потом просто их продать. Так есть смысл делать, особенно если учетная ставка будет снижаться.
В последнее время НБУ постоянно дает «подсказки», чего ждать по учетной ставке. В этом году регулятор анонсировал, что будет ее снижать, и следом — снижал. Соответственно, шло снижение ставок по ОВГЗ и депозитам. Поэтому тот, кто в начале года купил годовые ОВГЗ, а затем продал их на фоне снижения учетной ставки, смог получить дополнительную прибыль.
ОВГЗ vs депозиты: что более выгодно
По вашему мнению, в каких случаях клиенту более выгодно разместить депозит, а когда — покупать ОВГЗ ? Каким целям лучше отвечают эти инструменты?
Это зависит от конкретной ситуации и самого человека. Общие правила таковы:
- ОВГЗ более интересны на крупных суммах, на депозитах есть смысл размещать сравнительно небольшие сбережения.
- Следует анализировать, на какой именно срок вкладываться. Если мы понимаем, что учетная ставка будет снижаться, логично выбирать бумаги на долгие сроки, скажем, год. Если все идет к повышению учетной ставки, тогда лучше выбирать бумаги на короткие сроки, чтобы впоследствии их можно было перевложить по рыночной на тот момент стоимости.
- Всегда существуют варианты по ОВГЗ: можно купить «длинные» бумаги, затем их продать, перевложиться в «короткие» или разместить средства на депозит. Таким образом можно реально увеличить доходность вложений. Помогают понять рыночные тенденции прогнозы по курсу валют и курс доллара, заложенный в бюджет. Если ставка по бумаге/депозиту перекрывает ожидаемый рост курса, можно вкладываться.
- По депозитам пространства для маневра меньше, потому что досрочный разрыв пока не предусмотрен.
Если у вас есть значительные сбережения, логично диверсифицировать риски: покупать ОВГЗ и валюту, открывать депозиты. Что касается пропорций разных инструментов, здесь давать какие-либо советы — дело неблагодарное. Все зависит от конкретной жизненной ситуации и постоянно меняющихся рыночных тенденций.
Комментарии - 1
Одне питання, якщо з овдп кожен місяць мільярди залучають, то як тоді так вийшло, що в нас діра в бюджеті в 500 мільярдів гривень і нам вже заявляли, що військовим немає з чого платити зарплату…Якось цікаво виходить просто.