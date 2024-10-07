Елена Ищенко: За 3 месяца на ОВГЗ можно заработать 3%, ставка перекрывает рост курса

Налоговые новации, которые предполагают увеличение военного сбора с 1,5% до 5% (в том числе и по процентам по депозитам), заставили многих украинцев задуматься над вариантом вложения в ОВГЗ. Интерес компаний и людей к этому инструменту вырос с началом войны, и не только потому, что покупку гособлигаций украинцы рассматривают, как помощь армии.

Государственные ценные бумаги обладают хорошей доходностью и не облагаются налогом. Впрочем, у инвесторов возникает множество вопросов по поводу таких вложений. Главные из них «Минфин» задал Елене Ищенко, директору департамента межбанковского бизнеса RwSbank.

От 200 тыс. грн и выше: когда есть смысл вкладываться в ОВГЗ, и в какие именно

Г-жа Елена, с начала полномасштабного вторжения украинцы (частные инвесторы и компании) увеличили вложения в ОВГЗ более чем в два раза. Почему этот инструмент стал так популярен?

Юридические и физические лица начали вкладывать средства в ОВГЗ, считая, что таким образом непосредственно финансируют бюджет на помощь нашим военным.

Конечно, есть еще и экономические причины. Из депозитов нужно платить налоги — 18% НДФЛ плюс 1,5% военного сбора, всего — 19,5%. Из ОВГЗ вообще нет налогов. Есть расходы на открытие счета (около 200 гривен) и ежемесячное хранение бумаг (100 гривен). Но на больших суммах такие расходы нивелируются.

В то же время доходность по ОВГЗ и депозитам плюс-минус одинаковая. Поэтому многие считают, что покупать ОВГЗ сейчас более выгодно, чем класть деньги на депозит.

Вы сказали, что сопутствующие расходы при покупке ОВГЗ нивелируются на значительных суммах. С какой суммы есть смысл вкладываться в этот инструмент?

В среднем, речь идет о 200 тысячах гривен и более. Если сумма меньше, клиенты чаще выбирают депозиты.

Выбор инструмента зависит также от характера и возрастной категории клиентов. ОВГЗ чаще интересуется младшее поколение, которое активно пользуется электронными приложениями банков, где есть котировки по ОВГЗ. Депозиты — более классический инструмент, его ценит старшее поколение и более консервативные украинцы.

Конечно же, один человек может иметь депозит, и при этом вкладываться в ОВГЗ.

Как чаще всего клиенты покупают ОВГЗ в вашем банке — заказывают на первичном или покупают на вторичном рынке ?

На первичном рынке сейчас размещение ОВГЗ — от года. Поэтому бумаги на более короткие сроки можно купить только на вторичном рынке. Клиенты, у которых есть свободные средства на долгий срок, могут заказать ОВГЗ на первичном рынке, доходность сейчас составляет от 14,2%.

Но часто у клиентов есть свободные средства всего на 2−3 месяца, в особенности это касается юридических лиц, которым деньги нужны на нужды бизнеса.

Под такие сроки банки предлагают ОВГЗ из своих портфелей. Конечно, проценты там ниже, чем на первичном рынке, например, на 3−4 месяца — 12% годовых.

Под какой минимальный срок к погашению можно купить ОВГЗ? Скажем, реально ли вложиться в бумаги на месяц?

На вторичном рынке бумаги в обращении постоянно. Предложение в конкретном банке зависит от остатков ОВГЗ с разными сроками погашения в портфеле финансового учреждения.

У нас, например, есть бумаги к ежемесячному погашению, потому что мы не проводили концентрацию ОВГЗ на какой-то определенный срок. То есть, если нужно на месяц, то можно поискать на рынке. Хотя ОВГЗ со сроками погашения в ближайшее время банки не всегда выставляют на продажу, в основном предлагают бумаги на 3−4 месяца.

Еще один важный вопрос — валюта вклада. Есть ли смысл сейчас покупать гривневые бумаги, когда курс гривны снижается?

Мы недавно анализировали наши объемы валютных и гривневых ОВГЗ, и оказалось, что валютных — только 30%, а 70% — гривневые.

Объяснение, по-моему, простое: доходность по гривневым бумагам перекрывает рост курса доллара, и они все равно остаются выгодными.

Математика здесь простая. Она, кстати, и по депозитам такая же. К примеру, возьмем депозит или ОВГЗ с доходностью 15% годовых. К началу года курс доллара составлял 36,56 грн/$. Рост на 15% дает нам курс 42,06 грн/$. При этом в бюджете на 2024 год заложен средний курс 40 грн/$. То есть рост курса ставка по депозиту или ОВГЗ перекрывает.

Если брать ОВГЗ на короткие сроки, скажем, три месяца, то на вторичном рынке вы сможете купить такие бумаги под 12% годовых, то есть за три месяца получите 3%. Рост курса за такой срок пока тоже нивелируется доходностью бумаг.

И пока такие соотношения сохраняются, клиентам более интересны гривневые вложения — и в ОВГЗ, и в депозиты.

Как купить ОВГЗ

Многие пока отказываются от покупки гособлигаций, считая этот процесс сложным и запутанным. Насколько обоснованы такие опасения? Насколько покупка ОВГЗ сложнее открытия депозита ?

Физлица могут купить ОВГЗ дистанционно, нужно только пройти процедуру верификации, а это несложно, если у вас есть электронная подпись, вы зарегистрированы в «Дії». В этом случае можно купить бумаги через банковское приложение.

Дополнительно еще нужно пройти видеоидентификацию. Заключить договор и открыть счет можно за день. Всё очень просто и удобно. В дальнейшем вы уже просто пользуетесь этим счетом, то есть процедуру нужно проходить только раз — при первой покупке бумаг.

По депозитам процедура похожая, нужны такие же документы, плюс — необходимо заключить договор. В этом случае, скорее всего, придется прийти в отделение банка.

Есть ли комиссии за покупку облигаций ? Существенно ли они уменьшают их реальную доходность?

Нет, никаких комиссий нет. Есть только расходы на открытие счета — 200 гривен, и ежемесячное хранение бумаг (примерно 100 гривен).

Они практически не отражаются на доходности ОВГЗ, потому что их обычно покупают на достаточно значительные суммы.

Гораздо более ощутимо снижается реальная доходность депозитов из-за налогов.

Как продать гособлигации без потерь

Насколько сложен выход из такой инвестиции: могут ли ваши клиенты продать ОВГЗ на вторичном рынке ?

Да, можно продать бумаги. Для этого нужно обратиться в банк или к торговцу, логичнее туда, где вы покупали ОВГЗ.

Процедура такова: вы подаете заявку на продажу и озвучиваете свои пожелания, мы ищем варианты и предлагаем их. За какое время удастся продать бумаги — этов первую очередь вопрос цены. Клиент может видеть текущие цены на ОВГЗ в банковском приложении.

Но есть еще такой нюанс. Вы покупали бумаги на больший срок, чем оставшийся при продаже до периода погашения. Скажем, годовые ОВГЗ брали с доходностью 15%. Если до срока погашения на момент продажи остается 3 месяца, то доходность уже 12%. То есть разница в процентах — это дополнительная выгода для продавца ОВГЗ, в описанном выше случае речь идет о 3%. Как правило, покупатель платит эти проценты авансом, а сам получит при погашении ОВГЗ ту доходность, под которую они были номинированы.

Если найти короткий депозит под 10−11% плюс получить 3% премии из продажи ОВГЗ, то вы почти ничего не теряете.

Можно продавать бумаги и перевкладывать средства в другие ОВГЗ, или применять другие варианты для вложений.

Банк может выкупить ваши ОВГЗ в свой портфель, или впоследствии их перепродать другим клиентам.

Берет ли банк комиссии из продажи?

Что касается банковской комиссии из продажи, то здесь каких-либо конкретных ставок или правил нет. Это арбитражные спекулятивные банковские операции, где все определяют спрос и предложение.

Скажем, если вам нужно срочно продать, вы готовы снизить ставку своей доходности, а банк может придержать эти бумаги и продать с выгодой для себя.

По вашим наблюдениям — почему клиенты продают ОВГЗ до срока погашения?

Причины разные. У кого-то может действительно возникнуть насущная потребность в деньгах. Кто-то продает, чтобы следом купить бумаги с более короткими сроками погашения.

Это может быть очень выгодно. Скажем, если у меня есть «свободные» деньги на 6 месяцев, я могу купить годовые ОВГЗ, а потом просто их продать. Так есть смысл делать, особенно если учетная ставка будет снижаться.

В последнее время НБУ постоянно дает «подсказки», чего ждать по учетной ставке. В этом году регулятор анонсировал, что будет ее снижать, и следом — снижал. Соответственно, шло снижение ставок по ОВГЗ и депозитам. Поэтому тот, кто в начале года купил годовые ОВГЗ, а затем продал их на фоне снижения учетной ставки, смог получить дополнительную прибыль.

ОВГЗ vs депозиты: что более выгодно

По вашему мнению, в каких случаях клиенту более выгодно разместить депозит, а когда — покупать ОВГЗ ? Каким целям лучше отвечают эти инструменты?

Это зависит от конкретной ситуации и самого человека. Общие правила таковы:

ОВГЗ более интересны на крупных суммах, на депозитах есть смысл размещать сравнительно небольшие сбережения.

Следует анализировать, на какой именно срок вкладываться. Если мы понимаем, что учетная ставка будет снижаться, логично выбирать бумаги на долгие сроки, скажем, год. Если все идет к повышению учетной ставки, тогда лучше выбирать бумаги на короткие сроки, чтобы впоследствии их можно было перевложить по рыночной на тот момент стоимости.

Всегда существуют варианты по ОВГЗ: можно купить «длинные» бумаги, затем их продать, перевложиться в «короткие» или разместить средства на депозит. Таким образом можно реально увеличить доходность вложений. Помогают понять рыночные тенденции прогнозы по курсу валют и курс доллара, заложенный в бюджет. Если ставка по бумаге/депозиту перекрывает ожидаемый рост курса, можно вкладываться.

По депозитам пространства для маневра меньше, потому что досрочный разрыв пока не предусмотрен.

Если у вас есть значительные сбережения, логично диверсифицировать риски: покупать ОВГЗ и валюту, открывать депозиты. Что касается пропорций разных инструментов, здесь давать какие-либо советы — дело неблагодарное. Все зависит от конкретной жизненной ситуации и постоянно меняющихся рыночных тенденций.