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8 мая 2024, 15:30 Читати українською

Доходность трежерис падает: не поздно ли добавлять длинные бонды в портфель

Доходность казначейских облигаций США в прошлую пятницу достигла самого низкого уровня за три недели. Триггером стал апрельский официальный отчет о занятости в Штатах, который вернул на рынок разговоры о возможности снижения процентной ставки Федеральной резервной системой в ближайшее время. Инвестиционный эксперт и лектор Биржевого университета Евгений Тригубченко рассказал «Минфину», как экономические события влияют на рынок американских казначейских облигаций.

Доходность казначейских облигаций США в прошлую пятницу достигла самого низкого уровня за три недели.

Изменения на рынке казначейских облигаций

Прибыльность двухлетних казначейских облигаций более чувствительна к изменениям ставки ФРС, чем облигаций с длительным сроком погашения.

Реакция 2-летних трежерис на новости рынка труда

В прошлую пятницу доходность двухлетних трежерис упала сразу на 17 б. п. — до 4,71%, а затем выросла примерно до 4,81%. На этой неделе она достигла максимума в 5,04%.

Данные, опубликованные Министерством труда, показали, что в прошлом месяце в США создали всего 175 тыс. новых рабочих мест, хотя экономисты ожидали в апреле прирост на 240 тыс. Заработная плата выросла на скромные 0,2% в месяц. Индекс PMI сектора услуг резко снизился в апреле до 49,4%, что сигнализирует о спаде в экономике.

Поэтому трейдеры, торгующие деривативами, начали закладывать первое понижение процентной ставки уже в сентябре на 25 б. п.; в целом ожидается 2 такие операции до конца года.

В то же время индекс S&P 500 вырос более чем на 1%, поскольку инвесторы увидели, что экономика все еще достаточно сильная, чтобы поддерживать прибыль, а также перспективы того, что более низкие ставки также будут толчком для нее.


Однако, если подвести итоги за апрель, то увидим, что по отношению к концу марта доходности практически по всем выпускам выросли, а цены снизились (за исключением 3-месячных биллов).

Это говорит нам о том, что новости рынка труда сломали тренд и в трежерис сформировался разворот в ценах, и наоборот, снижение в доходностях.

При возвращении рынка к тезису, что ставка ФРС выйдет на стабильную траекторию понижения в течение нескольких лет, спрос на длинные бонды может быть сильным (как показывали аукционы в первом квартале). На этой неделе пройдут аукционы 10-леток и 30-леток (8 и 9 мая). Это будет хороший тест спроса после более слабых макроданных и мягкой риторики Пауэлла на прошлой неделе.

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Стратегия по трежерис

Все еще можно добавлять длинные бонды в портфель, хотя потенциал прибыльности ухудшился, по сравнению с прошедшими неделями. Средний участок кривой UST (трежерис среднесрочный) выглядит наиболее привлекательно в настоящее время для формирования позиций. Это отличная возможность фиксации исторически высокой доходности перед фазой понижения процентной ставки ФРС. Такие облигации предлагают умеренный потенциал роста цен из-за снижения процентных ставок. Приоритет следует предоставлять выпускам, у которых 3−6 лет до погашения.

Ожидается, что ставка ФРС достигнет минимумов ближе к концу 2025 года или 1-му кварталу 2026 года, поэтому инвесторы в бонды со сроком погашения 2 года столкнутся с необходимостью реинвестировать на дне безрисковых процентных ставок. Выпуски с погашением 3−6 лет продолжат генерировать повышенную прибыльность (на уровне 2024 года) без необходимости оперативно реинвестировать. В этом контексте выпуски 3−6 лет придают большую гибкость для перестройки портфеля после достижения дна процентными ставками.

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