Доходность свыше 90%: какая акция из портфеля «Минфина» выдержала даже Трампа

В этом году фондовый рынок Штатов напоминает американские горки. Избрание Трампа прибавило инвесторам оптимизма и основные индексы «зазеленели». Но тарифные войны быстро смыли все достижения. Теперь рынки снова растут: большинство стратегов Уолл-стрит считают, что худшее, что могло случиться с тарифной войной, уже случилось, а страхи по замедлению экономики — уже тоже «в цене». В этот период в разные стороны бросало и инвестиционный портфель «Минфина», поэтому сейчас мы подводим итог, как он пережил шторм.

Технологии — наша опора

В конце прошлого года, когда «Минфин» подводил предварительные итоги портфеля, его безоговорочным лидером были акции Amazon. К тому времени с момента покупки они выросли почти на 67%. С тех пор акции крупнейшего интернет-ритейлера мира несколько снизились и сейчас дороже, чем в момент покупки, примерно на 60,9%.

В мае компания обнародовала достаточно положительный финансовый отчет за первый квартал 2025 года: доход составил $155,7 млрд, что на 9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Это примерно на $1 млрд больше, чем прогнозировали аналитики. Как и все предыдущие периоды, основным драйвером роста компании оставался отдел облачных технологий, доходы которого выросли на 17%.

Ощутимо выросли и доходы компании. Если в первом квартале этого года она заработала $17,1 млрд, по сравнению с $10,4 млрд в аналогичном периоде 2024 года, или на 64% больше. Таких результатов удалось добиться не только повышением доходов, но и рентабельности.

Казалось бы, такие отличные показатели должны были способствовать дальнейшему росту акций. Но помешали пошлины Трампа — объемы интернет-торговли зависят от цены товаров. Чтобы избежать недовольства покупателей, Amazon даже рассматривал возможность указывать на сайте, какую долю цены товара составляют тарифы, но решительно против такого подхода выступил Белый дом, назвав его «враждебным и политизированным». Инвесторы же из-за этого конфликта получили еще один повод для волнения.

Будущие финансовые показатели компании тоже навеивают уныние. Amazon ожидает, что во втором квартале заработает $13−17,5 млрд. При этом, по предварительному прогнозу Уолл-стрит, корпорация должна была заработать $17,82 млрд, то есть даже верхний предел ожиданий не дотягивает до этой суммы.

В своем отчете, как и все техногиганты, Amazon акцентирует внимание на развитии искусственного интеллекта, он должен обеспечить новые сервисы для клиентов облачного подразделения и помочь с продажей товаров в магазине, развивая помощников и рекомендации. Однако в действительности успех компании будет зависеть от экономической ситуации, а на это будут влиять не ее менеджеры, а Белый дом.

А вот кто, безусловно, выиграл от прихода Трампа к власти — это производитель оружия RTX Corporation. В наработках компании разнообразные ракеты, беспилотники, авиационные двигатели, авионика, спутники и т. д.

Акции компании уже росли несколько лет из-за более высокого спроса в мире, а главным вызовом RTX было удовлетворение этого спроса на фоне дефицита кадров и трудностей в цепочках поставки. С того момента, как мы добавили акции RTX в портфель, они выросли почти на 90,6%, в конце прошлого года рост был куда более скромным — 56%.

Теперь компания получит свою «часть пирога» от контракта Трампа о поставках оружия на $142 млрд в Саудовскую Аравию. Это самый большой в истории договор о закупке оружия, который будут выполнять Lockheed Martin, Boeing, Northrop Grumman, General Atomics и, конечно, RTX.

Каким именно будет распределение заказов между этими компаниями, пока неизвестно, но уже появилась информация, что RTX будет основным подрядчиком в поставке 1 000 усовершенствованных ракет средней дальности AIM-120C-8 класса «воздух-воздух», а также 50 секций наведения этих ракет вместе с логистической и программной поддержкой.

По итогам первого квартала этого года, доход компании достиг $20,3 млрд, что на 5% больше, чем год назад, а прибыль выросла еще более заметно — на 10%.

Чтобы наладить отношения с Трампом, RTX в этом году инвестирует $2 млрд в производство в США. Кроме того, компания надеется на увеличение спроса на свою продукцию в Европе.

Еще одной опорой для нашего портфеля остается технологичный ETF Technology Select Sector SPDR Fund. Самую большую долю в нем составляют Microsoft, NVIDIA и Apple — вместе около 40% фонда. Меньший вес имеют Broadcom, Palantir, Oracle. С момента покупки фонд прибавил почти 44,2%. Это даже больше, чем было в конце декабря — 40,45%.

Завтраки, авто и телефоны

Акции компаний, работающих на рынках массовой продукции, показали неоднозначные результаты.

Лидером этого сегмента в нашем портфеле остается Kellogg Company, или Kellanova, как компания начала называться после отделения части бизнеса. За период владения этими акциями они подорожали на 45,2%.

Эта продовольственная компания специализируется на сухих завтраках, снеках и зерновых батончиках. Ее акциям никакие политические или рыночные проблемы не страшны: в июле прошлого года стало известно, что компанию решил купить кондитерский гигант Mars за $35,9 млрд, или $83,5 за акцию. Приблизительно к этому же уровню акции компании и выросли, и колеблются у этой отметки уже почти год. Единственное, что может их качнуть, — срыв сделки.

Значительно более скромные показатели демонстрирует подорожавший на 17,3% американский мобильный оператор Verizon. Последний квартальный отчет продемонстрировал неоднозначные тенденции. Операционный доход телекоммуникационной компании составил $33,49 млрд, что примерно на $150 млн превышает прогнозы аналитиков. Также примерно на 300 тыс. выросло количество абонентов домашнего интернета. В то же время на 289 тыс. снизилось количество телефонных абонентов компании, и это падение превзошло ожидание. Такая ситуация показывает, что, несмотря на значительные заработки, бизнес мобильных операторов стагнирует, и это отражается и на цене акций.

Еще хуже обстоят дела у Ford Motor, чьи акции снизились почти на 0,5%. Как и все американские автопроизводители, у Ford есть значительные мощности в Мексике и Канаде, а потому страдает от тарифных войн. При этом усложняется и производство внутри Штатов, ведь комплектующие импортируются.

Так что, хотя выручка компании в первом квартале выросла, по сравнению с предыдущим годом, но прибыль обвалилась на 60% — до около $500 млн. Если добавить сюда отмену субсидий для электрокаров, в которые Ford вложил миллиарды долларов, а их маржинальность далека от показателей Tesla, станет очевидно, почему инвесторы не верят в перспективы автогиганта.

Кто генерирует убытки

На 27,7% с момента покупки упали акции Occidental Petroleum — компании, специализирующейся на добыче нефти и газа. Мы добавили ее в портфель, когда эти акции активно покупал Уоррен Баффет, а цены на энергоресурсы были на высоте.

С тех пор Баффет к компании не охладел, а вот стоимость нефти существенно упала под давлением политики Трампа, угроз мировой экономике и расширения добычи странами ОПЕК. Соответственно, и оценка компании пошла вниз.

При этом финансовые показатели компании даже улучшаются — прибыль в первом квартале достигла $945 млн, что на 6% больше, чем год назад, а доход вырос на 14% — до $6,84 млрд.

Прямое влияние цена сырья оказывает и на аграрного гиганта Archer Daniels Midland. Только здесь речь идет о пшенице и кукурузе, первая за год подешевела на 14%, а вторая — на 3,4%. По сравнению же с пиками 2022 года, пшеница стоит примерно в два раза дешевле.

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Однако еще большее значение на цену акций Archer Daniels Midland имели обвинения в подделке финансовой отчетности в начале прошлого года. С тех пор акции компании обрушились, и так и не оправились от шока. Учитывая, что прибыль компании за квартал составляет лишь $295 млн, что примерно в два раза меньше, чем год назад, шансов на возобновление роста цены немного.

В целом за время формирования портфеля «Минфина» он подорожал на 26,15%, несколько уступая индексу S&P 500, который за то же время прибавил 33,4%.