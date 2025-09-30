Multi от Минфин
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
30 сентября 2025, 12:10

Дивидендные акции: 7 надежных вариантов с высокой доходностью

Дивидендные компании снова оказались в центре внимания инвесторов, ведь они совмещают предполагаемый денежный поток с потенциалом рыночного роста. При составлении перечня 7 самых прибыльных дивидендных акций учтен не только уровень дивидендной доходности, но и потенциал развития компаний, надежность бизнес-модели и способность сформировать сбалансированный портфель. Какие компании сегодня отвечают этим критериям и заслуживают внимания инвесторов, рассказал инвестиционный эксперт Владимир Стойко.

Дивидендные компании снова оказались в центре внимания инвесторов, ведь они совмещают предполагаемый денежный поток с потенциалом рыночного роста.

Преимущества, риски и перспективы бизнеса для инвестора

Дивидендные акции рассматриваются инвесторами как сочетание стабильности и долгосрочного дохода. Они обеспечивают регулярные выплаты независимо от рыночных колебаний и участвуют в росте капитала компаний. Инвесторы особенно ценят такие инструменты, ведь в период неопределенности они получают прогнозируемый денежный доход. Компании с историей стабильных дивидендных выплат часто демонстрируют более высокую устойчивость и дисциплину в управлении финансами.

1. Chevron Corporation (CVX)
  • Цена: $156,9
  • Дивидендная доходность: ~4,3%
  • Сектор: энергетика

Chevron (CVX) — один из ведущих энергетических гигантов США, который сочетает классическую добычу и переработку нефти и газа с инвестициями в возобновляемую энергетику — биотопливо, водород и технологии улавливания CO₂.

Сильными сторонами компании являются надежный баланс, стабильный денежный поток и более 40 лет непрерывного повышения дивидендов. Благодаря диверсификации бизнеса Chevron меньше зависит от цикличности рынка. В то же время ключевым риском остается волатильность цен на энергоносители и экологические вызовы.

Для инвесторов Chevron предлагает стабильные дивидендные выплаты и перспективу роста капитала, особенно в случае благоприятной конъюнктуры на рынке энергии и развития «зеленых» проектов.

2. Verizon Communications Inc. (VZ)

  • Цена: $43,6
  • Дивидендная доходность: ~6,3%
  • Сектор: телеком

Verizon Communications Inc. (VZ) — один из крупнейших телеком-операторов в США. Компания предоставляет мобильную и фиксированную связь, интернет, услуги 5G. Основная прибыль — абонплата за мобильные и корпоративные услуги.

Среди преимуществ компании — стабильные денежные потоки и большая клиентская база. Поскольку сектор телекоммуникаций является стабильным, Verizon Communications укрепляет позиции благодаря развитию 5G. Однако компания имеет долги и низкие темпы роста, что делает акции высокорисковыми.

В портфеле этот актив работает как облигация с дивидендами. Ожидать значительного роста не стоит, однако для инвесторов акции остаются источником стабильного дохода.

3. Pfizer Inc. (PFE)

  • Цена: $24,1
  • Дивидендная доходность: ~7,1%
  • Сектор: фармацевтика

Pfizer Inc. (PFE) — глобальная фармацевтическая компания. Производит лекарства и вакцины (в частности от COVID-19), препараты для онкологии, иммунологии, кардиологии. Прибыль формируется от продажи лекарств по всему миру.

Компания имеет низкий мультипликатор (P/E < 10), широкий портфель лекарств и потенциал после COVID, что делает ее привлекательной для инвесторов. Негативным фактором является снижение выручки в сегменте вакцин, а также ограниченные перспективы инновационного исследовательского портфеля, что создает риски для будущего развития бизнеса.

Будущая динамика акций определяется тем, насколько успешной будет реализация R&D. В случае эффективности новых разработок Pfizer может восстановить доверие инвесторов и вернуться к устойчивому росту капитализации.

4. Sanofi SA (SNY)

  • Цена: $47,7
  • Дивидендная доходность: ~4,6%
  • Сектор: фармацевтика

Sanofi SA (SNY) — французская фармацевтическая компания. Специализируется на вакцинах, диабетических препаратах, иммунологии и редких заболеваниях. Основной бизнес — производство и продажа лекарств в Европе и США.

Сильными сторонами компании являются мощный портфель вакцин и стабильные доходы в ЕС, что свидетельствует о прогнозируемости денежных потоков и финансовой устойчивости. Однако темпы инноваций остаются достаточно медленными. Деятельность Sanofi SA подчинена строгим регуляторным требованиям, что может ограничивать потенциальный рост и создает определенные риски.

Для инвесторов компания является надежным дивидендным игроком в секторе healthcare. Акции подходят прежде всего для долгосрочного дохода, а не быстрой прибыли в краткосрочной перспективе.

5. Bristol-Myers Squibb Co (BMY)

  • Цена: $45,6
  • Дивидендная доходность: ~5,4%
  • Сектор: фармацевтика

Bristol-Myers Squibb Co (BMY) — американская биофармацевтика. Один из лидеров в разработке лекарств для лечения рака, сердечно-сосудистых и иммунных заболеваний. Основные доходы — продажа инновационных препаратов (борьба с раком, аутоиммунная система).

Компания фокусируется на онкологии и иммунологии. Ее акции демонстрируют недооцененный Р/Е, что свидетельствует о потенциально привлекательной стоимости по сравнению с доходностью компании и среднерыночными рисками. В то же время существуют риски патентного «обрыва» в 2026—2027 гг.

Bristol-Myers Squibb интересна именно для value-инвесторов. Поскольку активы торгуются ниже оцененной фундаментальной стоимости и сочетают стабильную прибыль с потенциалом для долгосрочного восстановления цены.

6. Rio Tinto plc ADR (RIO)

  • Цена: $62
  • Дивидендная доходность: ~4,8%
  • Сектор: добывающая промышленность (железная руда, медь, алюминий)

RIO Tinto plc ADR (RIO) — англо-австралийская горнодобывающая компания. Добывает железную руду, алюминий, медь, литий. Основные рынки сбыта — Китай и Азия, спрос формируется строительством и развитием «зеленой» энергетики.

Сильной стороной компании является большой спрос на медь в связи с переходом на «зеленую» энергетику и электромобили, что стимулирует потенциальный рост бизнеса и высокие дивидендные выплаты. Однако зависимость от Китая и цикличность рынка могут приводить к временным колебаниям финансовых результатов.

Инвесторам целесообразно рассматривать как актив, имеющий надежный дивидендный доход и защиту в виде сырьевого актива, особенно для долгосрочных портфелей.

7. United Parcel Service Inc. (UPS)

  • Цена: $85
  • Дивидендная доходность: ~7,7%
  • Сектор: логистика

United Parcel Service Inc. (UPS) — одна из крупнейших логистических компаний мира, специализирующаяся на доставке посылок, грузов и предоставлении логистических решений для e-commerce. Основной бизнес — экспресс-доставка по США и международная логистика.

Среди ключевых преимуществ компании — глобальная сеть и рост e-commerce. Основными рисками остаются чувствительность к циклам и высокая конкуренция, ведь они могут приводить к колебаниям доходности.

Для инвесторов United Parcel Service интересен тем, что выплачивает стабильные дивиденды и имеет восстановление на фоне глобальной торговли.

Динамика компаний с начала 2025 года

Источник: seekingalpha.com

Портфель из дивидендных компаний с инвестиционным горизонтом 1 год (Пример сбалансированного портфеля)

На горизонте 1 года портфель предлагает прогнозируемую среднюю дивидендную доходность 5,9% и потенциал роста акций на 18,7%, что в совокупности формирует общую доходность 24,6%.

Стабильный дивидендный фундамент: Verizon и Chevron формируют «облигационное ядро» портфеля с прогнозируемыми выплатами на уровне 4−6%, что снижает общую волатильность.

Рост за счет фармы и логистики: Pfizer, Sanofi, Bristol-Myers Squibb и UPS имеют потенциал восстановления прибыли и капитализации благодаря инновационным лекарствам и восстановлению глобальной торговли.

Сырьевой хедж: Rio Tinto добавляет диверсификацию и защиту от инфляции, обеспечивая высокий уровень дивидендов и привязку к спросу на металлы для зеленой энергетики.

Читайте также: Эпоха Bretton Woods III: новые финансовые правила, активы и тренды для инвесторов

Для инвестора такой портфель становится оптимальным решением для долгосрочного сохранения и приумножения капитала. В то же время он обеспечивает предсказуемый дивидендный доход и создает базу для постепенного роста стоимости активов, снижает риски благодаря диверсификации и балансирует между стабильностью и потенциалом развития.

Автор:
Стойко Владимир
инвестиционный аналитик Стойко Владимир
