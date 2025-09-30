Дивидендные акции: 7 надежных вариантов с высокой доходностью

Дивидендные компании снова оказались в центре внимания инвесторов, ведь они совмещают предполагаемый денежный поток с потенциалом рыночного роста. При составлении перечня 7 самых прибыльных дивидендных акций учтен не только уровень дивидендной доходности, но и потенциал развития компаний, надежность бизнес-модели и способность сформировать сбалансированный портфель. Какие компании сегодня отвечают этим критериям и заслуживают внимания инвесторов, рассказал инвестиционный эксперт Владимир Стойко.

Преимущества, риски и перспективы бизнеса для инвестора

Дивидендные акции рассматриваются инвесторами как сочетание стабильности и долгосрочного дохода. Они обеспечивают регулярные выплаты независимо от рыночных колебаний и участвуют в росте капитала компаний. Инвесторы особенно ценят такие инструменты, ведь в период неопределенности они получают прогнозируемый денежный доход. Компании с историей стабильных дивидендных выплат часто демонстрируют более высокую устойчивость и дисциплину в управлении финансами.

Цена: $156,9

Дивидендная доходность: ~4,3%

Сектор: энергетика

1. Chevron Corporation (CVX)

Chevron (CVX) — один из ведущих энергетических гигантов США, который сочетает классическую добычу и переработку нефти и газа с инвестициями в возобновляемую энергетику — биотопливо, водород и технологии улавливания CO₂.

Сильными сторонами компании являются надежный баланс, стабильный денежный поток и более 40 лет непрерывного повышения дивидендов. Благодаря диверсификации бизнеса Chevron меньше зависит от цикличности рынка. В то же время ключевым риском остается волатильность цен на энергоносители и экологические вызовы.

Для инвесторов Chevron предлагает стабильные дивидендные выплаты и перспективу роста капитала, особенно в случае благоприятной конъюнктуры на рынке энергии и развития «зеленых» проектов.

2. Verizon Communications Inc. (VZ)

Цена: $43,6

Дивидендная доходность: ~6,3%

Сектор: телеком

Verizon Communications Inc. (VZ) — один из крупнейших телеком-операторов в США. Компания предоставляет мобильную и фиксированную связь, интернет, услуги 5G. Основная прибыль — абонплата за мобильные и корпоративные услуги.

Среди преимуществ компании — стабильные денежные потоки и большая клиентская база. Поскольку сектор телекоммуникаций является стабильным, Verizon Communications укрепляет позиции благодаря развитию 5G. Однако компания имеет долги и низкие темпы роста, что делает акции высокорисковыми.

В портфеле этот актив работает как облигация с дивидендами. Ожидать значительного роста не стоит, однако для инвесторов акции остаются источником стабильного дохода.

3. Pfizer Inc. (PFE)

Цена: $24,1

Дивидендная доходность: ~7,1%

Сектор: фармацевтика

Pfizer Inc. (PFE) — глобальная фармацевтическая компания. Производит лекарства и вакцины (в частности от COVID-19), препараты для онкологии, иммунологии, кардиологии. Прибыль формируется от продажи лекарств по всему миру.

Компания имеет низкий мультипликатор (P/E < 10), широкий портфель лекарств и потенциал после COVID, что делает ее привлекательной для инвесторов. Негативным фактором является снижение выручки в сегменте вакцин, а также ограниченные перспективы инновационного исследовательского портфеля, что создает риски для будущего развития бизнеса.

Будущая динамика акций определяется тем, насколько успешной будет реализация R&D. В случае эффективности новых разработок Pfizer может восстановить доверие инвесторов и вернуться к устойчивому росту капитализации.

4. Sanofi SA (SNY)

Цена: $47,7

Дивидендная доходность: ~4,6%

Сектор: фармацевтика

Sanofi SA (SNY) — французская фармацевтическая компания. Специализируется на вакцинах, диабетических препаратах, иммунологии и редких заболеваниях. Основной бизнес — производство и продажа лекарств в Европе и США.

Сильными сторонами компании являются мощный портфель вакцин и стабильные доходы в ЕС, что свидетельствует о прогнозируемости денежных потоков и финансовой устойчивости. Однако темпы инноваций остаются достаточно медленными. Деятельность Sanofi SA подчинена строгим регуляторным требованиям, что может ограничивать потенциальный рост и создает определенные риски.

Для инвесторов компания является надежным дивидендным игроком в секторе healthcare. Акции подходят прежде всего для долгосрочного дохода, а не быстрой прибыли в краткосрочной перспективе.

5. Bristol-Myers Squibb Co (BMY)

Цена: $45,6

Дивидендная доходность: ~5,4%

Сектор: фармацевтика

Bristol-Myers Squibb Co (BMY) — американская биофармацевтика. Один из лидеров в разработке лекарств для лечения рака, сердечно-сосудистых и иммунных заболеваний. Основные доходы — продажа инновационных препаратов (борьба с раком, аутоиммунная система).

Компания фокусируется на онкологии и иммунологии. Ее акции демонстрируют недооцененный Р/Е, что свидетельствует о потенциально привлекательной стоимости по сравнению с доходностью компании и среднерыночными рисками. В то же время существуют риски патентного «обрыва» в 2026—2027 гг.

Bristol-Myers Squibb интересна именно для value-инвесторов. Поскольку активы торгуются ниже оцененной фундаментальной стоимости и сочетают стабильную прибыль с потенциалом для долгосрочного восстановления цены.

6. Rio Tinto plc ADR (RIO)

Цена: $62

Дивидендная доходность: ~4,8%

Сектор: добывающая промышленность (железная руда, медь, алюминий)

RIO Tinto plc ADR (RIO) — англо-австралийская горнодобывающая компания. Добывает железную руду, алюминий, медь, литий. Основные рынки сбыта — Китай и Азия, спрос формируется строительством и развитием «зеленой» энергетики.

Сильной стороной компании является большой спрос на медь в связи с переходом на «зеленую» энергетику и электромобили, что стимулирует потенциальный рост бизнеса и высокие дивидендные выплаты. Однако зависимость от Китая и цикличность рынка могут приводить к временным колебаниям финансовых результатов.

Инвесторам целесообразно рассматривать как актив, имеющий надежный дивидендный доход и защиту в виде сырьевого актива, особенно для долгосрочных портфелей.

7. United Parcel Service Inc. (UPS)

Цена: $85

Дивидендная доходность: ~7,7%

Сектор: логистика

United Parcel Service Inc. (UPS) — одна из крупнейших логистических компаний мира, специализирующаяся на доставке посылок, грузов и предоставлении логистических решений для e-commerce. Основной бизнес — экспресс-доставка по США и международная логистика.

Среди ключевых преимуществ компании — глобальная сеть и рост e-commerce. Основными рисками остаются чувствительность к циклам и высокая конкуренция, ведь они могут приводить к колебаниям доходности.

Для инвесторов United Parcel Service интересен тем, что выплачивает стабильные дивиденды и имеет восстановление на фоне глобальной торговли.

Динамика компаний с начала 2025 года

Портфель из дивидендных компаний с инвестиционным горизонтом 1 год (Пример сбалансированного портфеля)

На горизонте 1 года портфель предлагает прогнозируемую среднюю дивидендную доходность 5,9% и потенциал роста акций на 18,7%, что в совокупности формирует общую доходность 24,6%.

Стабильный дивидендный фундамент: Verizon и Chevron формируют «облигационное ядро» портфеля с прогнозируемыми выплатами на уровне 4−6%, что снижает общую волатильность.

Рост за счет фармы и логистики: Pfizer, Sanofi, Bristol-Myers Squibb и UPS имеют потенциал восстановления прибыли и капитализации благодаря инновационным лекарствам и восстановлению глобальной торговли.

Сырьевой хедж: Rio Tinto добавляет диверсификацию и защиту от инфляции, обеспечивая высокий уровень дивидендов и привязку к спросу на металлы для зеленой энергетики.

Для инвестора такой портфель становится оптимальным решением для долгосрочного сохранения и приумножения капитала. В то же время он обеспечивает предсказуемый дивидендный доход и создает базу для постепенного роста стоимости активов, снижает риски благодаря диверсификации и балансирует между стабильностью и потенциалом развития.