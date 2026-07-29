Илон Маск снова предложил миру футуристический сценарий: искусственный интеллект в скором времени сделает товары и услуги практически бесплатными, а деньги — ненужными. Однако его собственные действия все меньше похожи на поведение человека, действительно верящего в такое развитие событий. Какова же настоящая цель миллиардера, рассуждает бывший президент Киевстара Петр Чернышев.

На прошлой неделе произошло важное событие — журнал The Economist взял интервью у Илона Маска (которого я считаю гением инженерии, предпринимательства и многое другое и всегда читаю и слушаю что он говорит и пишет — иногда он сильно бьет в штангу — но гении они же всегда такие!). Это длинное видео — на его основе было создано множество статей и роликов.

И вот, когда я слушаю беседу Маска и главного редактора The Economist Занни Минтон-Беддос, мой «экспертный диван» подсказывает, что самый богатый человек планеты либо утратил ту логику, за которую я его люблю, либо виртуозно впаривает нам ложь.

Посмотрите, что происходит. У Илона состояние примерно в $750 млрд (да, мы все помним, что еще недавно он стал первым триллионером в истории — но за месяц курс акций SpaceAI резко упал). И с абсолютно серьезным лицом он рассказывает, что нужно готовиться к эпохе безграничного ИИ-изобилия. Мол, ещё лет пять — и искусственный интеллект отнимет у нас всю власть, а через 10 лет деньги вообще потеряют смысл. Блага будут раздавать даром.

То есть он своими же руками и миллиардами финансирует систему, которая должна уничтожить его же империю.

Звучит красиво, фанатам технологий нравится. Но если ты так свято веришь в этот цифровой коммунизм, где роботы бесплатно решают все проблемы, то зачем тогда бороться за каждую копейку?

Он создает департамент DOGE, чтобы с мачете в руках сокращать государственные бюджеты. Пишет для своих 240 миллионов подписчиков, что Великобритания сейчас взорвётся, потому что мигранты едут высасывать их социальные выплаты.

А когда редакторша спрашивает: «Некоторые говорят, что вы поддерживаете не просто популистскую правую, но и ультраправых, а в некоторых странах — даже маргинальные партии», Илон очень круто отвечает, что это неправда: «Нет, я поддерживаю обычных людей… Вот эти принципы — скажите мне, какой из них звучит ужасно? То, что наши границы должны быть защищены? То, что наши города должны быть безопасными? То, что мы должны разумно расходовать средства? Какой из этих трех принципов является ультраправым и маргинальным?».

И ещё добавляет: «Если дать прочитать старые выступления Обамы или Клинтона сейчас тем, кто голосует за демократов, и не назвать автора — они на 100% скажут, что это речь Трампа!»

Стоп! Какая социалка? Какая экономия? В твоём же ИИ-раю понятие «расточительство» вообще исчезает. Зачем гений современности тратит кучу времени на борьбу с тем, что его же алгоритм должен уничтожить уже завтра? Зачем куда-то мигрировать, если роботы и так всё дадут?

Можно было бы подумать, что он просто запутался в собственных фантазиях. Но здесь явно работает другой механизм — чистейшая информационная завеса.

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Пока диванные критики спорят о его твитах и мигрантах, гонка за искусственным интеллектом мчится без тормозов. Этот транслируемый Маском фатализм («машины всё равно нас превзойдут, просто смиритесь») — идеальная коммуникационная стратегия. Если убедить мир, что будущее уже неизбежно и мы ничего не изменим, то правительства и регуляторы просто не будут лезть в твои алгоритмы. Нет смысла контролировать то, что неотвратимо.

Это не сбой логики, это просто гениальный бизнес-план для сохранения монополии. Главное теперь — как-то это пережить.