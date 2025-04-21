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21 апреля 2025, 12:10 Читати українською

Останется ли американский BigTech лидером рынка

Последнее десятилетие стало золотым временем для Apple, Microsoft, Amazon, Meta, Alphabet и Nvidia, которые не только являются двигателями экономики, но и ключевыми активами большинства инвестиционных портфелей. Они задавали темп роста рынка, поражали новыми технологиями и стабильно развивались. Но сегодня — новые реалии: экономическая неопределенность, высокие ставки и геополитическая турбулентность внесли коррективы в их стоимость. О том, удержат ли техногиганты свои позиции, рассказала инвестиционная эксперт Анна Баклан.

Последнее десятилетие стало золотым временем для Apple, Microsoft, Amazon, Meta, Alphabet и Nvidia, которые не только являются двигателями экономики, но и ключевыми активами большинства инвестиционных портфелей.

Текущая ситуация на рынке

2023−2024 годы стали периодом стремительного роста технологических компаний, главным драйвером которого выступил искусственный интеллект. Лишь 7 крупнейших BigTech-компаний (Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Nvidia, Meta, Tesla) обеспечили более трети роста индекса S&P 500 в 2023 году.

Изменения в росте рынка с 2022 года

Источник: FactSet

Однако этот быстрый рост вызвал дискуссии о возможном образовании «пузыря» на рынке технологий, и многие эксперты начали проводить параллели с кризисом доткомов начала 2000-х. Основные опасения касаются перегрева рынка из-за завышенных ожиданий от ИИ и роста капитальных затрат (CapEx) на развитие инфраструктуры.

С конца 2024 года рост рынка стал более сбалансированным, и распространился на другие сектора экономики. А уже в начале 2025 года BigTech-компании столкнулись с коррекцией: индекс Nasdaq-100 с начала года снизился на 8%, акции Nvidia упали на 20%, а Apple — на 10%, Alphabet — на 18%.

Кроме общего падения рынка, на техногигантов также влияют и другие факторы, в частности:

1. Антимонопольное регулирование. Технологические гиганты все чаще становятся объектами внимания регуляторов. Европейский Союз уже наложил на Google и Apple миллиардные штрафы за нарушение антимонопольного законодательства. В США Министерство юстиции рассматривает несколько дел по этим компаниям. Жесткое регулирование может привести к значительным штрафам и изменениям в бизнес-моделях компаний.

2. Конкуренция в области ИИ. Хотя крупные технологические компании лидируют в разработках, однако конкуренция со стороны новых стартапов растет. OpenAI, Anthropic, китайские Baidu и Tencent активно инвестируют в развитие технологий, что может изменить баланс сил.

3. Макроэкономические факторы. Высокие процентные ставки ФРС сдерживают инвестиционную активность и принуждают компании более осторожно распоряжаться капиталом. Это может повлиять на уровень прибыльности и оценку BigTech.

4. Геополитическая нестабильность и введение тарифов. Обострение торговых войн может спровоцировать рост себестоимости продукции и привести к проблемам в поставке микросхем и электронных компонентов. Это создает дополнительную неопределенность, которую так не любят инвесторы.

5. «Пузырь» ИИ и высокие CAPEX расходы. С начала 2025 года большинство BigTech компаний заявили о продолжении наращивания капитальных инвестиций в развитие ИИ.

Изменения в CAPEX в 4-х крупнейших компаниях в млрд

Источник: TheStreet

Если окажется, что темпы монетизации ИИ ниже ожиданий, или новые технологии не принесут достаточной прибыли, рынок может переоценить компании и произойдет более глубокая коррекция цен.

Кроме того, высокие затраты сокращают маржинальность и делают бизнес менее гибким во время рыночных колебаний. Если эти инвестиции не оправдают себя, компании могут столкнуться со снижением доходности и давлением акционеров.

Почему BigTech остаются лидерами рынка

Компании BigTech, несмотря на все риски, все еще очень сильные игроки со значительными ресурсами, которые способны адаптироваться к изменениям рынка, инвестировать в инновации и поддерживать рост прибыли. У каждой из этих компаний есть далеко не один проект или направление деятельности, а целые экосистемы, охватывающие облачные технологии, ИИ, финансовые сервисы, производство чипов, автономный транспорт и многое другое. Кроме этого, лидерству способствует еще ряд факторов:

1. Глобальная экспансия. BigTech активно расширяет свое присутствие на международных рынках. Эти компании выигрывают от глобального роста, а не только от развития США. Amazon, Microsoft и Alphabet контролируют 63% мирового рынка облачных технологий, а Meta совместно с ними составляет более 60% затрат на цифровую рекламу.

2. Финансовая стойкость. Технологические гиганты имеют значительные денежные резервы, позволяющие вкладывать средства в исследования и разработки, а также инвестировать в перспективные компании. Даже в случае замедления бума ИИ они способны компенсировать потенциальные потери.

3. Оценка акций. Угроза новых пошлин от США, которые инициировал Трамп, могла ударить по глобальной торговле, в частности, по технологическому сектору. Несмотря на падение рынка, эта ситуация показала, насколько эти компании способны к восстановлению. В настоящее время индексный P/E (price-to-earnings) для BigTech снова вырос до 34x. Это выше исторического среднего значения, а высокие темпы роста прибыли, лидерство в ключевых инновационных направлениях и способность адаптироваться к глобальным вызовам — делают эти компании привлекательными для долгосрочных инвесторов.

Стоит ли держать акции BigTech

9 апреля 2025 года фондовые индексы США показали один из самых лучших результатов в истории. После заявления Дональда Трампа о 90-дневной приостановке пошлин для большинства стран рынок стремительно начал «зеленеть».

Индекс S&P 500 вырос более чем на 10%, что является самым большим однодневным ростом с октября 2008 года. Nasdaq 100 вырос на 12% — второй самый большой рост в истории, а Dow Jones прибавил 7,8%.

Акции технологических гигантов стремительно пошли вверх: Apple вернул свое лидерство ростом на 15% после потери $774 млрд капитализации, Tesla повысилась на 18%, Nvidia — 22%, Meta — 15%, Amazon — 12%, Microsoft и Alphabet — на 10% каждая.

Перед принятием решения по акциям BigTech, следует ставить в приоритет собственные цели и комфортный временной горизонт.

Если вы планируете держать акции в краткосрочной перспективе, условно, до года, то следует учитывать, что будет сохраняться высокая волатильность рынка. В случае экономического спада, акции могут снизиться в цене. Важно следить за макроэкономическими показателями и новостями, которые могут повлиять на динамику рынка и потенциально готовы фиксировать уже имеющуюся прибыль.

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В долгосрочной перспективе BigTech остаются интересными и перспективными для инвесторов. Несмотря на то, что с 9 на 10 апреля стоимость акций «Великолепной семерки» (Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, Meta, Nvidia и Tesla) прибавила $1,5 трлн, дальнейшие темпы роста могут быть более сдержанными, чем в предыдущие годы.

Автор:
Баклан Анна
Инвестиционный эксперт Баклан Анна
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