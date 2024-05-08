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8 мая 2024, 16:53 Читати українською

Французский машиностроительный гигант Alstom продал последний актив в рф

Французский концерн Alstom продал свою долю в размере 20% акций крупнейшего в россии производителя вагонов и локомотивов АО «Трансмашхолдинг» (ТМХ) за 75 млн евро. Об этом пишет «Бизнес.Цензор» со ссылкой на сообщения компании.

Французский концерн Alstom продал свою долю в размере 20% акций крупнейшего в россии производителя вагонов и локомотивов АО «Трансмашхолдинг» (ТМХ) за 75 млн евро.
Фото:epravda.com.ua

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Соглашение было закрыто в начале января 2024 года, его балансовая стоимость была нулевой вследствие предварительного обесценения этих активов. Alstom отмечает, что в сентябре 2023 года США включили российский «Трансмашхолдинг» в санкционный SDN List.

«Группа дополнительно оценила потенциальный риск, возникающий в результате новых санкций OFAC, и приняла решение продать свою долю в TMХ», — отмечается в сообщении.

Как сообщалось, в марте 2022 года французский концерн Alstom, один из мировых лидеров в сфере производства энергетического оборудования и железнодорожного транспорта, объявил о прекращении поставок продукции и инвестиций в Россию из-за вторжения ее войск в Украину.

Источник: Минфин
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