Половина беженцев из Украины, получивших временную защиту в ЕС, проживают в Германии и Польше

Количество людей, бежавших из Украины в страны ЕС и получившие там временную защиту, составляет 4,2 млн. Больше всего таких беженцев приняла Германия. Об этом свидетельствуют данные Евростата.

►Подписывайтесь на страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

В ФРГ проживают более 30% беженцев со статусом временной защиты. К началу апреля цифра составила 1 301 790 человек. На втором месте — Польша (955 520; 22,7%). Чехия занимала третье место (364 375; 8,7%).

98% беженцев из 4,2 млн — это граждане Украины:

женщины — 45,8%;

дети — 32,8%;

мужчины — 21,4%.

По расчетам ЦЭС, в конце января 2024 года за границей находились 4,9 млн. украинских беженцев. Из них около 3,3 млн. пересекли западную границу Украины, 250 тыс. выехали в ЕС через Россию или Беларусь, а 1,3 млн. остаются в РФ.

Напомним, что Европейский совет продлил временную защиту украинцев до 4 марта 2025 года.