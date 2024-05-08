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8 мая 2024, 19:30 Читати українською

США рассматривают запрет новых моделей искусственного интеллекта для Китая

Администрация президента США Джо Байдена готова открыть новый фронт в своих усилиях по защите искусственного интеллекта США от Китая. Планируется запрет для Китая самых совершенных моделей ИИ, таких как ChatGPT. Об этом сообщает Reuters.

Администрация президента США Джо Байдена готова открыть новый фронт в своих усилиях по защите искусственного интеллекта США от Китая.
Фото: freepik.com

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Министерство торговли США рассматривает новые меры по ограничению экспорта проприетарных или закрытых моделей искусственного интеллекта, чье программное обеспечение и данные, на которых оно учится, хранятся в секрете.

Пока ничто не мешает американским гигантам искусственного интеллекта, таким как Microsoft, OpenAI, Alphabet, которые разработали одни из самых мощных моделей искусственного интеллекта с закрытым кодом, продавать их почти кому-либо в мире без государственного контроля.

Исследователи из правительства США и частного сектора обеспокоены тем, что противники США могут использовать модели ИИ, добывающие огромное количество текста и изображений для обобщения информации и создания контента, для проведения агрессивных кибератак или даже создания мощного биологического оружия.

Источники Reuters сообщили, что для разработки экспортного контроля над моделями ИИ США могут обратиться к пороговому уровню, содержащемуся в указе об ИИ, изданном в октябре прошлого года, и который базируется на количестве вычислительной мощности, необходимой для обучения модели. При достижении этого уровня разработчик обязан сообщить свои планы по разработке ИИ-моделей и предоставить результаты тестирования в Министерство торговли.

Этот порог вычислительной мощности может стать основой для определения того, на какие модели ИИ будут распространяться экспортные ограничения, по словам двух американских чиновников и еще одного источника, информированного о ходе дискуссии. Они отказались назвать свои имена, поскольку детали не разглашаются.

Если он будет применен, то, вероятно, это ограничит экспорт только тех моделей, которые еще не вышли, поскольку ни одна из них еще не достигла этого порога, хотя Gemini Ultra от Google считается близким к этому.

Источник: Минфин
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