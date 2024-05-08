Опендатабот: 40% госкомпаний были убыточными в 2023 году

Около 800 государственных и казенных компаний подали финансовую отчетность в 2023 году, по данным Госстата. Ежегодно 40% этих компаний убыточны. Стоит отметить, что только четверть компаний государственного сектора соблюдают закон и представляют в Госстат свою финансовую отчетность. Об этом говорится в исследовании Опендатабот.

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Сколько компаний подали отчетность

789 государственных и казенных предприятий представили финансовые отчеты в 2023 году. Это всего четверть всех госкомпаний в Украине в 2024 году. Меньше всего компаний отчитались о своих финансовых успехах в 2021 году — всего 475.

«В противоположность частному бизнесу у госпредприятий есть значительные преимущества — кроме того, что они являются государственной собственностью, часто такие компании также являются монополистами. То есть при грамотном управлении должны все возможности быть даже прибыльнее частного бизнеса.

Однако, как показывают данные финотчетности Госстата, почти половина из ГП даже в таких условиях убыточные. Мы создали Реестр государственных компаний, чтобы проще сопоставлять их финансовые показатели и видеть, какая государственная собственность работает максимально неэффективно", — комментирует Алексей Иванкин, руководитель Опендатабот.

В среднем, 40% от госпредприятий, подавших отчеты, убыточны. Например, в прошлом году из 789 компаний — 313 имели убытки (39,7%), в 2022 году из 797 предприятий — 389 убыточные. В 2021 году среди отчитавшихся о своем финансовом положении 30,9% были убыточными.

Кто получил наибольший ущерб

Наибольший ущерб в прошлом году понес аэропорт «Борисполь» — 1,41,4 млрд грн. А по темпам роста убытков лидирует «Добропольеуголь-Добыча» — почти в 12 раз, со 122 млн грн до почти 1,4 млрд грн в год.

Кто самый прибыльный

Самым прибыльным государственным предприятием страны является «Леса Украины» — 2,8 млрд грн. Наибольший же рост прибыли продемонстрировал торговый порт «Черноморск»: за год его доходы выросли в 26 раз: с 37,2 млн до 986 млн грн.