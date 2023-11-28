Баффет засекретил свои покупки: какие акции действительно купил Berkshire

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
%Бонус от Минфина
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

28 ноября 2023, 11:40 Читати українською

Баффет засекретил свои покупки: какие акции действительно купил Berkshire

По данным последних отчетов, Уоррен Баффет мало продает акции и еще меньше их покупает. А то, что добавляет в портфель сейчас, стремится оставить в тайне. Зачем «оракулу из Омахи» такая секретность, и о каких покупках идет речь сейчас, рассказал на своей странице в фейсбук трейдер Андрей Римский.

По данным последних отчетов, Уоррен Баффет мало продает акции и еще меньше их покупает.

У Уоррена Баффета в последнее время нет особого аппетита ко многим акциям. В последнем квартальном отчете Berkshire Hathaway отмечено, что Баффет и его команда продали акций на сумму $7 млрд и купили акций всего на $1,7 млрд. Между тем, Баффет сейчас контролирует рекордную сумму средств в $157 млрд, подавляющую часть которых он вложил в казначейские краткосрочные облигации США.

Хотя инвесторы уже знали кое-что из того, что Баффет и его команда продавали в портфеле Berkshire, на основе отчета компании за третий квартал и других документов, мы, наконец, получили данные о точных изменениях по отчету 13 °F, в котором раскрываются активы компании на конец ноября.

Berkshire Hathaway попросила конфиденциальность, по меньшей мере, при одной покупке акций прошлого квартала, и SEC удовлетворила ее. Итак, есть одна загадочная акция, которую Уоррен Баффет и его команда покупали.

Ключевые изменения портфеля

Продажа 10% своей доли Chevron. Мы узнали об этом из раскрытия информации в отчете о прибылях и убытках за третий квартал. По состоянию на конец сентября в портфеле были акции компании на сумму $18,6 млрд.

Продажа 15% своей доли в Hewlett Packard. Мы узнали об этом из раскрытия информации по Форме 4, которая требует от Berkshire раскрывать информацию об изменениях в собственности компаний, в которых она владеет более 10%. Сентябрь компания завершила с акциями на сумму $2,6 млрд, но в октябре продолжила снижать свои позиции.

Продажа 100% своей позиции в Activision. Хотя инвесторы знали, что Berkshire больше не владеет Activision после ее приобретения Microsoft, похоже, что Баффет продал оставшиеся акции до закрытия сделки в октябре.

13 °F также выявил несколько компаний, в которых Berkshire полностью закрыла свои позиции, — General Motors, Celanese, Johnson & Johnson, Procter & Gamble, Modelez и United Parcel Service.

Некоторые позиции были сокращены, в частности:

  • 66% акций Markel, в результате чего на конец квартала компания получила акции на сумму $233,7 млн.
  • 67% акций Globe Life, оставив акции на сумму $185,4 млн на конец квартала.
  • 5% акций Amazon, оставив акции на сумму $1,3 млрд на конец квартала.
  • 5% акций Aon, оставив на конец квартала акции на сумму $1,3 млрд.

Стоит отметить, что все эти недавно обнаруженные продажи относительно небольшие. Berkshire не внесла никаких масштабных изменений в свой портфель. В конце концов, из портфеля стоимостью $318 млрд компания продала всего акций на сумму $7 млрд.

Что купили

Berkshire сообщила лишь об одной по-настоящему новой акции. Купили 9,7 млн ​​акций Sirius XM.

К концу квартала пакет стоил около $44 млн, что составляет около 0,01% (1/10000) общей стоимости портфеля. Поэтому, это была не такая уж и большая покупка.

Подавляющее большинство покупок акций Berkshire на сумму $1,7 млрд в прошлом квартале были направлены на покупку новых загадочных акций, информация о которых не раскрывается.

Некоторые подсказки мы можем получить из отчета о прибылях Berkshire за третий квартал. Компания сообщила, что стоимостная основа ее инвестиций в банки, страхование и финансовые паевые ценные бумаги увеличились примерно на 1,2 миллиарда долларов. Продажи Globe Life, Markel и Aon также несколько снизят эту цифру, поэтому она соответствует покупкам на сумму 1,7 миллиарда долларов.

Одна из причин, по которой Berkshire могла потребовать сохранения конфиденциальности нового актива, заключается в том, что она хочет продолжать покупать акции компании. Поскольку за изменениями в портфеле так широко следят, любое раскрытие информации может привести к значительному росту цен на акции. Акции Sirius XM выросли на целых 15% на следующий день после того, как Berkshire предоставила отчет 13 °F.

Читайте также: Японская иена укрепляется: почему за ее курсом следять те, кто планирует вкладываться в трежерис

Иными словами, если вы сможете выяснить, что Баффет и его команда покупали в прошлом квартале, вы сможете инвестировать раньше, чем «оракул из Омахи».

Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами