Баффет засекретил свои покупки: какие акции действительно купил Berkshire

По данным последних отчетов, Уоррен Баффет мало продает акции и еще меньше их покупает. А то, что добавляет в портфель сейчас, стремится оставить в тайне. Зачем «оракулу из Омахи» такая секретность, и о каких покупках идет речь сейчас, рассказал на своей странице в фейсбук трейдер Андрей Римский.

У Уоррена Баффета в последнее время нет особого аппетита ко многим акциям. В последнем квартальном отчете Berkshire Hathaway отмечено, что Баффет и его команда продали акций на сумму $7 млрд и купили акций всего на $1,7 млрд. Между тем, Баффет сейчас контролирует рекордную сумму средств в $157 млрд, подавляющую часть которых он вложил в казначейские краткосрочные облигации США.

Хотя инвесторы уже знали кое-что из того, что Баффет и его команда продавали в портфеле Berkshire, на основе отчета компании за третий квартал и других документов, мы, наконец, получили данные о точных изменениях по отчету 13 °F, в котором раскрываются активы компании на конец ноября.

Berkshire Hathaway попросила конфиденциальность, по меньшей мере, при одной покупке акций прошлого квартала, и SEC удовлетворила ее. Итак, есть одна загадочная акция, которую Уоррен Баффет и его команда покупали.

Ключевые изменения портфеля

Продажа 10% своей доли Chevron. Мы узнали об этом из раскрытия информации в отчете о прибылях и убытках за третий квартал. По состоянию на конец сентября в портфеле были акции компании на сумму $18,6 млрд.

Продажа 15% своей доли в Hewlett Packard. Мы узнали об этом из раскрытия информации по Форме 4, которая требует от Berkshire раскрывать информацию об изменениях в собственности компаний, в которых она владеет более 10%. Сентябрь компания завершила с акциями на сумму $2,6 млрд, но в октябре продолжила снижать свои позиции.

Продажа 100% своей позиции в Activision. Хотя инвесторы знали, что Berkshire больше не владеет Activision после ее приобретения Microsoft, похоже, что Баффет продал оставшиеся акции до закрытия сделки в октябре.

13 °F также выявил несколько компаний, в которых Berkshire полностью закрыла свои позиции, — General Motors, Celanese, Johnson & Johnson, Procter & Gamble, Modelez и United Parcel Service.

Некоторые позиции были сокращены, в частности:

66% акций Markel, в результате чего на конец квартала компания получила акции на сумму $233,7 млн.

67% акций Globe Life, оставив акции на сумму $185,4 млн на конец квартала.

5% акций Amazon, оставив акции на сумму $1,3 млрд на конец квартала.

5% акций Aon, оставив на конец квартала акции на сумму $1,3 млрд.

Стоит отметить, что все эти недавно обнаруженные продажи относительно небольшие. Berkshire не внесла никаких масштабных изменений в свой портфель. В конце концов, из портфеля стоимостью $318 млрд компания продала всего акций на сумму $7 млрд.

Что купили

Berkshire сообщила лишь об одной по-настоящему новой акции. Купили 9,7 млн ​​акций Sirius XM.

К концу квартала пакет стоил около $44 млн, что составляет около 0,01% (1/10000) общей стоимости портфеля. Поэтому, это была не такая уж и большая покупка.

Подавляющее большинство покупок акций Berkshire на сумму $1,7 млрд в прошлом квартале были направлены на покупку новых загадочных акций, информация о которых не раскрывается.

Некоторые подсказки мы можем получить из отчета о прибылях Berkshire за третий квартал. Компания сообщила, что стоимостная основа ее инвестиций в банки, страхование и финансовые паевые ценные бумаги увеличились примерно на 1,2 миллиарда долларов. Продажи Globe Life, Markel и Aon также несколько снизят эту цифру, поэтому она соответствует покупкам на сумму 1,7 миллиарда долларов.

Одна из причин, по которой Berkshire могла потребовать сохранения конфиденциальности нового актива, заключается в том, что она хочет продолжать покупать акции компании. Поскольку за изменениями в портфеле так широко следят, любое раскрытие информации может привести к значительному росту цен на акции. Акции Sirius XM выросли на целых 15% на следующий день после того, как Berkshire предоставила отчет 13 °F.

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Иными словами, если вы сможете выяснить, что Баффет и его команда покупали в прошлом квартале, вы сможете инвестировать раньше, чем «оракул из Омахи».