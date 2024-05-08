Постоянные представители стран-членов Европейского Союза одобрили передачу поступлений от налогооблагаемых сверхприбылей замороженных российских активов Украине. Об этом сообщило бельгийское председательство
Послы ЕС одобрили предоставление Украине средств от замороженных активов рф
Постоянные представители стран-членов Европейского Союза одобрили передачу поступлений от налогооблагаемых сверхприбылей замороженных российских активов Украине. Об этом сообщило бельгийское председательство
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«Средства пойдут на поддержку восстановления и военной обороны Украины в условиях российской агрессии», — отметили в бельгийском председательстве.
Стоит отметить, что это последний шаг для введения в действие этого механизма. Решение постпредов еще предстоит финализировать
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Замороженные активы рф
После полномасштабного вторжения россии в Украину ряд стран арестовали государственные активы агрессора, которые в то время находились в их странах.
На счетах стран-партнеров Украины заморожено около $300 млрд российских активов.
Международный депозитарий Euroclear по итогам первого квартала 2024 года получил 1,566 млрд евро в виде процентных доходов от инвестирования находящихся под санкциями заблокированных российских активов.
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