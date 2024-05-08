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8 мая 2024, 17:56 Читати українською

Послы ЕС одобрили предоставление Украине средств от замороженных активов рф

Постоянные представители стран-членов Европейского Союза одобрили передачу поступлений от налогооблагаемых сверхприбылей замороженных российских активов Украине. Об этом сообщило бельгийское председательство в Совете Е С.

Постоянные представители стран-членов Европейского Союза одобрили передачу поступлений от налогооблагаемых сверхприбылей замороженных российских активов Украине.
Фото: pixabay.com

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«Средства пойдут на поддержку восстановления и военной обороны Украины в условиях российской агрессии», — отметили в бельгийском председательстве.

Стоит отметить, что это последний шаг для введения в действие этого механизма. Решение постпредов еще предстоит финализировать Совету Е С.

Читайте также: Еврокомиссия: Украина может получить первые поступления от замороженных активов россии уже к лету

Замороженные активы рф

После полномасштабного вторжения россии в Украину ряд стран арестовали государственные активы агрессора, которые в то время находились в их странах.

На счетах стран-партнеров Украины заморожено около $300 млрд российских активов.

Международный депозитарий Euroclear по итогам первого квартала 2024 года получил 1,566 млрд евро в виде процентных доходов от инвестирования находящихся под санкциями заблокированных российских активов.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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