Послы ЕС одобрили предоставление Украине средств от замороженных активов рф

Постоянные представители стран-членов Европейского Союза одобрили передачу поступлений от налогооблагаемых сверхприбылей замороженных российских активов Украине. Об этом сообщило бельгийское председательство в Совете Е С .

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«Средства пойдут на поддержку восстановления и военной обороны Украины в условиях российской агрессии», — отметили в бельгийском председательстве.

Стоит отметить, что это последний шаг для введения в действие этого механизма. Решение постпредов еще предстоит финализировать Совету Е С .

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Замороженные активы рф

После полномасштабного вторжения россии в Украину ряд стран арестовали государственные активы агрессора, которые в то время находились в их странах.

На счетах стран-партнеров Украины заморожено около $300 млрд российских активов.

Международный депозитарий Euroclear по итогам первого квартала 2024 года получил 1,566 млрд евро в виде процентных доходов от инвестирования находящихся под санкциями заблокированных российских активов.