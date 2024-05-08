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8 мая 2024, 20:00 Читати українською

Дания выделяет 33,5 млн евро Украины, Raiffeisen Bank отказался от соглашения с Дерипаской: главное за среду

По всей Украине сегодня возможны ограничения потребления электроэнергии

Сегодня, 8 мая, вечером с 18.00 до 23.00 возможно ограничение бытовых и промышленных потребителей по всей Украине. Ограничения будут равномерно распределены по всем областям. Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго.

Дания выделит 33,5 млн евро на гуманитарную помощь Украине

Дания объявила о выделении нового пакета гуманитарной помощи Украине в размере 250 млн датских крон (33,5 млн евро), чтобы помочь удовлетворить базовые потребности самых уязвимых групп населения.

Австрийский Raiffeisen Bank отказался от соглашения с Дерипаской

Австрийский Raiffeisen Bank International после давления со стороны Вашингтона, потребовавшего отменить сделку, отказался от планов выкупить за 1,5 млрд евро замороженные акции российского олигарха Олега Дерипаски в австрийской строительной компании Strabag.

Депозиты, пенсионные счета или страхование: как накопить плюс 20 тыс. до пенсии на лайфе

Прошлый год оказался удачным для компаний, занимающихся страхованием жизни, активы стремительно росли, а количество застрахованных у них достигает миллионов. Можно ли с помощью накопительного страхования обеспечить себе достойную пенсию — узнавал Минфин.

Источник: Минфин
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