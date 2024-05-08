Нафтогаз планирует накопить не менее 13 миллиардов кубометров газа к отопительному сезону

НАК «Нафтогаз Украины» при подготовке к отопительному сезону планирует накопить как минимум 13 млрд кубометров газа, это будет газ украинской добычи. Об этом сообщил глава правления Нафтогаза Алексей Чернышев, передает Forbes.

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К началу отопительного сезона Нафтогаз планирует накопить не менее 13 млрд кубометров газа. Чернышев уверен, что будет больше.

По его словам, в подземных газохранилищах в настоящее время хранится более 8 млрд кубометров газа.

Учитывая, что Укргаздобыча наращивает добычу, Нафтогаз планирует обеспечить потребности украинцев газом внутренней добычи.

«Этого объема точно хватит», — заверил руководитель Нафтогаза.

На случай форс-мажора «Нафтогаз» имеет регулярную программу ЕБРР «чрезвычайная кредитная линия». В случае необходимости, компания сможет ею воспользоваться, чтобы создать страховой резерв газа для прохождения отопительного сезона.

Напомним

В марте 2024 года Чернышев заявил, что Украина впервые прошла отопительный сезон на собственном газе.