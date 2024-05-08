НАК «Нафтогаз Украины» при подготовке к отопительному сезону планирует накопить как минимум 13 млрд кубометров газа, это будет газ украинской добычи. Об этом сообщил глава правления Нафтогаза Алексей Чернышев, передает Forbes.
Нафтогаз планирует накопить не менее 13 миллиардов кубометров газа к отопительному сезону
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К началу отопительного сезона Нафтогаз планирует накопить не менее 13 млрд кубометров газа. Чернышев уверен, что будет больше.
По его словам, в подземных газохранилищах в настоящее время хранится более 8 млрд кубометров газа.
Учитывая, что Укргаздобыча наращивает добычу, Нафтогаз планирует обеспечить потребности украинцев газом внутренней добычи.
«Этого объема точно хватит», — заверил руководитель Нафтогаза.
На случай форс-мажора «Нафтогаз» имеет регулярную программу ЕБРР «чрезвычайная кредитная линия». В случае необходимости, компания сможет ею воспользоваться, чтобы создать страховой резерв газа для прохождения отопительного сезона.
Напомним
В марте 2024 года Чернышев заявил, что Украина впервые прошла отопительный сезон на собственном газе.
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