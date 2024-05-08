Что мешает создать фонд социального жилья и как планируют решить этот вопрос

В Украине готовят предпосылки для создания фонда жилья социального назначения, которое невозможно будет приватизировать. Об этом сообщила глава Комитета В Р по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии «Слуга народа» Елена Шуляк.

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Соответствующий законопроект начали готовить, не дожидаясь принятия основополагающего, рамочного закона «Об основных принципах жилищной политики».

По словам Шуляка, осуществление эффективной жилищной политики невозможно без основания из жилого фонда, который будет в собственности общин. В настоящее время 98% всего жилищного фонда находится в частной собственности, поэтому для обеспечения потребностей в жилье своих жителей общинам оперировать нечем.

Это стало результатом масштабной приватизации в 90-х годах прошлого столетия. Поэтому для создания и успешного функционирования жилищного фонда социального назначения, из которого будет предоставляться жилье для социальной аренды, приватизацию жилья нужно запретить.

«Жилье социального назначения в странах ЕС находится в государственной и коммунальной собственности, там не проводилось приватизация, как в Украине, поэтому там, в отличие от Украины, есть чем распоряжаться. Нам этот шаг тоже важно сделать — запретить приватизацию социального жилья, поскольку без этой нормы новое жилищное законодательство не заработает», — пояснила Шуляк.

Она также добавила, что отмена приватизации этой разновидности жилья может стать причиной ожесточенных дебатов и популизма, поскольку многие представители Верховной Рады будут отстаивать действующий жилищный кодекс, подавляющее большинство норм которого по заключению международных экспертов абсолютно неэффективны, поскольку безнадежно устарели.

Появление жилищного фонда социального назначения, норма об отмене приватизации жилья из него проекты, которые с помощью этого инструмента будут реализовываться в сфере новой жилищной политики — главная тема второго законопроекта, который станет частью реформы жилищной политики.

По словам Шуляка, разработку этого законопроекта — «О жилом фонде социального назначения», уже начали, не дожидаясь финализации и принятия рамочного законопроекта «Об основных принципах жилищной политики».

Она также добавила, что, как свидетельствует международная практика, жилищный фонд социального назначения должен быть максимально стабильным. Именно поэтому приватизация такого жилья невозможна.

При этом проведение этой реформы является не просто требованием времени, но и требованием евроинтеграционных обязательств Украины, а также условием получения финансовой помощи в размере 50 млрд евро от ЕС по программе Ukraine Facility, первый транс которой Украина получила в марте.