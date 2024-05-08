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8 мая 2024, 19:47 Читати українською

Немецкий химический гигант BASF продает бизнес по производству красок в россии

Крупнейший в мире химический концерн BASF продает свою дочернюю компанию в россии «БАСФ Восток» российскому производителю лакокрасочных материалов «Лакра Синтез». Стороны получили разрешение в завершение соглашения от диктатора Владимира Путина, сообщает российский Интерфакс.

Крупнейший в мире химический концерн BASF продает свою дочернюю компанию в россии «БАСФ Восток» российскому производителю лакокрасочных материалов «Лакра Синтез».
Фото: armyinform.com.ua

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Компанию «БАСФ Восток» основали в 1999 году, занимается производством красок, лаков и аналогичных материалов для нанесения покрытий, полиграфических красок и мастик.

В общей сложности BASF имела еще по меньшей мере четыре дочерних компании в россии:

  • ООО «БАСФ» (торговля удобрениями),
  • ООО «БАСФ Промышленные металлы» (торговля металлами в первичных формах),
  • ООО «БАСФ Юг» (торговля семенами),
  • ООО «Хеметалл» (торговля промышленными химикатами).

ООО «БАСФ Промышленные металлы» ликвидировано в сентябре 2023 года, ООО «Хеметалл» находится в стадии ликвидации.

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Напомним

После начала полномасштабного вторжения рф в Украину BASF объявила о намерении свернуть всю деятельность в россии и беларуси, кроме производства добавок для пищевой промышленности.

В то время на предприятиях в BASF в этих странах работали 684 сотрудника. В 2021 году доля россии и беларуси в общем объеме продаж группы BASF составляла около 1%.

Источник: Минфин
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