Немецкий химический гигант BASF продает бизнес по производству красок в россии

Крупнейший в мире химический концерн BASF продает свою дочернюю компанию в россии «БАСФ Восток» российскому производителю лакокрасочных материалов «Лакра Синтез». Стороны получили разрешение в завершение соглашения от диктатора Владимира Путина, сообщает российский Интерфакс.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Компанию «БАСФ Восток» основали в 1999 году, занимается производством красок, лаков и аналогичных материалов для нанесения покрытий, полиграфических красок и мастик.

В общей сложности BASF имела еще по меньшей мере четыре дочерних компании в россии:

ООО «БАСФ» (торговля удобрениями),

ООО «БАСФ Промышленные металлы» (торговля металлами в первичных формах),

ООО «БАСФ Юг» (торговля семенами),

ООО «Хеметалл» (торговля промышленными химикатами).

ООО «БАСФ Промышленные металлы» ликвидировано в сентябре 2023 года, ООО «Хеметалл» находится в стадии ликвидации.

Читайте также: Французский машиностроительный гигант Alstom продал последний актив в россии

Напомним

После начала полномасштабного вторжения рф в Украину BASF объявила о намерении свернуть всю деятельность в россии и беларуси, кроме производства добавок для пищевой промышленности.

В то время на предприятиях в BASF в этих странах работали 684 сотрудника. В 2021 году доля россии и беларуси в общем объеме продаж группы BASF составляла около 1%.