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8 мая 2024, 17:15 Читати українською

Украина привлекает аварийную помощь из энергосистем ЕС

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В среду, 8 мая, в часы утреннего пика по запросу Украины осуществлялись аварийные поставки электроэнергии из энергосистем Польши, Румынии и Словакии, при этом в вечерние часы возможно применение ограничения потребителей электроэнергии.
Фото:depositphotos
В среду, 8 мая, в часы утреннего пика по запросу Украины осуществлялись аварийные поставки электроэнергии из энергосистем Польши, Румынии и Словакии, при этом в вечерние часы возможно применение ограничения потребителей электроэнергии. Об этом сообщает Министерство энергетики.

Ограничение на линиях

«Из-за сетевых ограничений на линиях оператора системы передачи вчера применялись графики отключений в Харьковской области и для промышленности — в Кривом Роге. Ограничения в этих регионах действуют сегодня (в Харькове для 200 тысяч абонентов). В других регионах потребители не ограничивались. В южных регионах для недопущения перегрузки оборудования одной из высоковольтных подстанций оператор системы передачи с 10:30 до 16:00 ограничивал производство электроэнергии по ВИЭ», — говорится в сообщении.
За прошедшие сутки потребности потребителей покрывались собственной генерацией и коммерческим импортом, также по запросу Польши в вечерние часы Украина в экстренном порядке поставляла электроэнергию в эту страну.
На текущие сутки прогнозируется импорт электроэнергии в объеме 7600 МВт*ч.

Массированный обстрел энергетики Украины

В ночь на 8 мая враг выпустил более 50 ракет и 20 шахедов по энергетической инфраструктуре во Львовской, Киевской, Винницкой, Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Ивано-Франковской областях.

Это уже пятый массированный ракетно-дроновый удар по объектам энергетики, начиная с 22 марта.

Повреждения получили объекты генерации. Также российские шахеды повредили оборудование одного из объектов Укрэнерго в центральном регионе. Пока потребители в этом регионе заживлены резервными схемами.

На поврежденных объектах работает ГСЧС, продолжаются аварийно-восстановительные работы.

Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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0
Vadim531
Vadim531
8 мая 2024, 17:36
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Интересно сколько миллионов на эту энергопомощь потребуют и уже потребовали 'партнеры'
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0
Qwerty1999
Qwerty1999
8 мая 2024, 18:01
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Мне тоже интересно, что вам приятнее — сидеть в темноте без электроэнергии сутками
или потреблять электроэнергию по фиксированному тарифу для бытовых потребителей,
даже если эта электроенергия закупается в Евросоюзе за валюту…
Не зависимо от стоимости 1 МВТ — для потребителей тариф фиксирован в гривне…
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