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Украина привлекает аварийную помощь из энергосистем ЕС
В среду, 8 мая, в часы утреннего пика по запросу Украины осуществлялись аварийные поставки электроэнергии из энергосистем Польши, Румынии и Словакии, при этом в вечерние часы возможно применение ограничения потребителей электроэнергии. Об этом сообщает Министерство энергетики.
Ограничение на линиях
«Из-за сетевых ограничений на линиях оператора системы передачи вчера применялись графики отключений в Харьковской области и для промышленности — в Кривом Роге. Ограничения в этих регионах действуют сегодня (в Харькове для 200 тысяч абонентов). В других регионах потребители не ограничивались. В южных регионах для недопущения перегрузки оборудования одной из высоковольтных подстанций оператор системы передачи с 10:30 до 16:00 ограничивал производство электроэнергии по ВИЭ», — говорится в сообщении.
За прошедшие сутки потребности потребителей покрывались собственной генерацией и коммерческим импортом, также по запросу Польши в вечерние часы Украина в экстренном порядке поставляла электроэнергию в эту страну.
На текущие сутки прогнозируется импорт электроэнергии в объеме 7600 МВт*ч.
Массированный обстрел энергетики Украины
В ночь на 8 мая враг выпустил более 50 ракет и 20 шахедов по энергетической инфраструктуре во Львовской, Киевской, Винницкой, Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Ивано-Франковской областях.
Это уже пятый массированный ракетно-дроновый удар по объектам энергетики, начиная с 22 марта.
Повреждения получили объекты генерации. Также российские шахеды повредили оборудование одного из объектов Укрэнерго в центральном регионе. Пока потребители в этом регионе заживлены резервными схемами.
На поврежденных объектах работает ГСЧС, продолжаются аварийно-восстановительные работы.
Источник: Минфин
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Комментарии - 2
или потреблять электроэнергию по фиксированному тарифу для бытовых потребителей,
даже если эта электроенергия закупается в Евросоюзе за валюту…
Не зависимо от стоимости 1 МВТ — для потребителей тариф фиксирован в гривне…