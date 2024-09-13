Рискнет ли ФРС резко снизить ставки и допустить турбулентность рынков

Пока весь мир следил за дебатами кандидатов в президенты США, положительные новости принесла американская инфляция, которая оказалась ниже прогнозов. Развязывает ли это руки ФРС для резкого снижения ставки, или, наоборот, позволит ему действовать более осторожно, рассуждает основатель First Kyiv Investment Club Иван Компан.

Все следили за дебатами

«Политика — это концентрированное выражение экономики!», — когда-то сказал основатель и главный идеолог советского концлагеря Ленин и был прав. Вот и на этой неделе политика и экономика сплелись в единое целое, приняв форму дебатов Трампа и Харрис, за которыми с интересом наблюдал весь мир, включая финансовый, пытаясь понять, чем же вся эта электоральная эпопея закончится. А развязка уже скоро и финансовые рынки вынуждены делать ставки.

Несмотря на всю специфику республиканского кандидата, он все же остается лучшим выбором для Уолл-стрит и крупного бизнеса, ведь обещает больше свобод предпринимательству и меньше налогов корпоративному миру. Демократ, наоборот, мыслит «левыми» категориями и, скорее всего, будет повышать налоги для финансирования единства, равенства и братства, и расширять дыру в американском бюджете, которая уже и так достигла угрожающих размеров.

Всем уже известно, чем закончились дебаты, — Харрис, по метафорическому выражению The Wall Street Journal, удалось «залезть Трампу под кожу», разозлить его и вывести из равновесия. Трампу пришлось защищаться по многим вопросам: аборты, внешняя политика и атака на Капитолий; и, по мнению всего мира, победа осталась за Харрис и ее командой. Похоже, что Трамп, который привык нападать на «Спящего Джо», оказался не совсем готов к новому оппоненту. В итоге поражение и отказ от участия в дальнейших дебатах. Но думаю, что поражение это временное и праздновать победу Харрис в выборах точно рано. Трамп будет точно бороться до последнего и любыми методами. Поэтому, пристегиваем ремни и готовимся к волатильности.

ФРС на перепутье

На итоги дебатов рынки отреагировали падением, но ситуацию быстро исправило объявление данных о потребительской инфляции в августе. Она оказалась самой низкой с февраля 2021 года и составила 2,5%. Тенденция «на снижение» продолжается, но и в большом бочонке с медом есть капля дегтя: базовая инфляция за месяц выросла выше, чем ожидалось, и это заставляет вспомнить, что окончательную победу праздновать еще рано.

Торопиться с «большим» снижением ставки, на 50 б.п., в сентябре, ФРС США, похоже, не стоит. Именно так казалось в четверг утром, когда рынки зеленели, переваривая данные об инфляции, вероятность снижения на 50 б.п. составляла всего 14%, и казалось, что все уже решено и неопределенность почти преодолена.

Но нет, буквально за несколько часов прогноз по снижению ставки существенно изменился: вероятность того, что будет таки 50 б.п., выросла с 14% до 41%. По информации The Wall Street Journal, кто-то, пожалуй, хорошо осведомленный, сделал большую ставку на рынке фьючерсов именно по такому сценарию. И теперь снова должны страдать от неопределенности.

Есть ли смысл ФРС снижать ставку на 50 б.п. Очевидных причин нет: экономика продолжает расти, безработица на приемлемом уровне, финансового кризиса нет, инфляция снижается, хотя и сопротивляется. Вроде бы ситуация не требует никаких резких движений и 25 б.п. будет достаточно. Если понадобится больше, можно добавить еще несколько раз по 25 б.п., но уже после выборов. Снижение на 50 б.п. на следующей неделе может стать сигналом рынкам, что с экономикой что-то очень нехорошо, и очень вероятно вызовет колебания рынков, да еще и с немалой амплитудой. А кому это нужно? — Точно не ФРС. Вряд ли центральный банк захочет стать причиной турбулентности за полтора месяца до выборов.

Читайте также: Регулирование цен на еду и более высокие налоги: чего ждут рынки в случае победы Камалы Харрис

В результате неделя, которая начиналась «так себе», заканчивается в «зеленой» зоне в надежде на снижение ставок и рост экономики. А вот о чем еще обязательно стоит упомянуть, так это о золоте, цена на которое в последнее время едва ли не каждый день ставит новые рекорды. Да и, собственно, дальнейшие перспективы тоже хорошие, особенно если снизят ставки и выиграет Харрис, ведь чем больше денег печатается и чем дешевле они становятся, тем ярче будет сверкать золото!