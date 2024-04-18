Индия стремится пробиться в клуб сверхдержав: как оценивают ее шансы

Уже в ближайшие годы Индия готовится стать третьей экономикой мира, оставляя впереди только США и Китай. Власти планируют добиться этого благодаря программам привлечения инвесторов и небывалому строительству инфраструктуры. В то же время, как отмечает CNN, страна продолжает сталкиваться с рядом проблем. «Минфин» публикует перевод статьи.

Через несколько дней в Индии начнутся самые большие демократические выборы в мире. По оценкам, 960 млн человек в стране с населением 1,4 млрд имеют право голосовать на выборах, которые начнутся в пятницу и продлятся больше месяца. Многие ожидают, что Нарендра Моди получит редкий третий пятилетний срок премьер-министра.

Под его руководством Индия готова стать экономическим центром 21-го века, предлагая настоящую альтернативу Китаю для инвесторов и потребительских брендов, стремящихся к росту, и производителей, стремящихся снизить риски в своих цепях поставок.

В то время, как связи между Пекином и Западом все больше ухудшаются, Индия поддерживает здоровые отношения с большинством крупных экономик и агрессивно склоняет крупные компании к открытию заводов в стране.

Однако, оправдан ли ажиотаж вокруг Индии Моди, которая остается в значительной степени бедной страной?

Все еще очень бедная страна

В 2023 году экономика Индии составляла $3,7 трлн, что сделало ее пятой по размеру в мире, подскочив на четыре позиции в рейтинге за десятилетие правления Моди.

У экономики южноазиатского гиганта есть удобные условия для ежегодного роста, по крайней мере, на 6% в ближайшие несколько лет, но аналитики говорят, что ей следует ориентироваться на рост 8% или более, если она хочет стать экономической сверхдержавой.

Постоянный рост позволит Индии подняться в рейтинге крупнейших экономик, причем некоторые наблюдатели прогнозируют, что к 2027 году страна станет третьей в мире, уступая только США и Китаю.

Однако, Индия могла бы сделать гораздо больше, чтобы повысить свой валовой внутренний продукт (ВВП) на человека — по этому показателю, по данным Всемирного банка, в 2022 году она занимала 147 место.

По словам профессора макроэкономики в Университете Санкт-Галлена в Швейцарии Гвидо Коцци, по мере роста экономики будет происходить «влияние на ВВП на душу населения». Но он предупредил, что это не гарантирует уменьшения неравенства доходов.

Развитие современной Индии

Подобно тому, что Китай сделал более трех десятилетий назад, Индия начинает масштабную трансформацию инфраструктуры, тратя миллиарды на строительство дорог, портов, аэропортов и железных дорог. В то же время, частные инвесторы строят крупнейшую в мире станцию ​​зеленой энергии.

Только в федеральном бюджете этого года было выделено $134 млрд на капитальные расходы для стимулирования экономического роста.

Результаты можно увидеть на месте, когда по всей стране ведется безумное строительство. Индия добавила почти 55 тыс. километров к национальной сети автомобильных дорог, увеличив их общую протяженность на 60% между 2014 и 2023 годами. У развития инфраструктуры есть много преимуществ для экономики, в частности, оно создает рабочие места и облегчает ведение бизнеса.

За последние годы страна также создала ряд технологических платформ, известных, как цифровая общественная инфраструктура, которые изменили жизнь и бизнес.

Например, программа Aadhaar, запущенная в 2009 году, впервые в истории предоставила миллионам индийцев подтверждение личности. Крупнейшая в мире биометрическая база данных также помогла правительству снизить коррупцию в социальных инициативах.

Другая платформа, Unified Payments Interface (UPI), позволяет пользователям мгновенно совершать платежи, сканируя QR-код. Ее приняли индийцы из всех слоев общества — от владельцев кофеен до нищих.

В сентябре 2023 года, ссылаясь на отчет Всемирного банка, Моди сказал, что благодаря своей цифровой общественной инфраструктуре «Индия достигла целей финансовой доступности всего за шесть лет, на что, в противном случае, понадобилось бы по меньшей мере 47 долгих лет».

Супергосударство фондового рынка

Ажиотаж вокруг потенциала роста Индии сказывается на ее фондовом рынке, который достиг рекордных значений. В конце прошлого года стоимость компаний, зарегистрированных на биржах Индии, превысила $4 трлн.

В Индии есть две основные биржи: Национальная фондовая биржа Индии (NSE) и BSE — старейшая биржа Азии, ранее известная, как Бомбейская фондовая биржа.

Благодаря стремительному ралли, NSE опередила Шэньчжэньскую и Гонконгскую биржи и стала шестой по величине биржей мира. Отечественные инвесторы, как розничные, так и институциональные, поднесли фондовый рынок Индии к беспрецедентным пикам.

По данным Macquarie Capital, розничные инвесторы владеют 9% рыночной стоимости акций Индии, а иностранные инвесторы — чуть меньше 20%. Аналитики ожидают, что иностранные инвестиции оживятся во второй половине 2024 года, когда будут завершены выборы.

Гудят заводы

Правительство Моди агрессивно пытается извлечь выгоду из массового переосмысления, которое происходит среди компаний в цепях снабжения. Международные компании хотят диверсифицировать свою деятельность вдали от Китая, где они столкнулись с препятствиями во время пандемии, к тому же им грозит рост напряженности между Пекином и Вашингтоном.

Третья по величине экономика Азии запустила программу стимулирования, связанную с производством, стоимостью $26 млрд, чтобы привлечь компании к созданию производства в 14 секторах, начиная от электроники и автомобилей до фармацевтики и медицинского оборудования.

В итоге, некоторые из крупнейших компаний мира, включая поставщика Apple Foxconn, значительно расширяют свою деятельность в Индии.

Миллиардер Илон Маск заявил на прошлой неделе в X, что «с нетерпением ждет встречи с Моди в Индии». Ожидается, что босс Tesla в скором времени объявит о крупных инвестициях в Индии, и, как сообщается, автопроизводитель ищет в стране место для своего первого азиатского завода за пределами Китая.

Еще два года назад Apple, обычно, начинала собирать модели в стране лишь через семь-восемь месяцев после запуска. Это изменилось в сентябре 2022 года, когда Apple начала производить новые устройства iPhone 14 в Индии спустя несколько недель после того, как они поступили в продажу.

Аналитики назвали изменение стратегии большой победой для Моди, поскольку растущие производственные связи с таким американским гигантом, как Apple, в свою очередь, привлекут в Индию других глобальных игроков производства электроники.

По данным исследовательской фирмы Canalys, к концу 2025 года в Индии будет произведено до 23% iPhone, по сравнению с 6% в 2022 году.

Где рабочие места?

Тем не менее, экономика Индии, как и ее демократия, далека от совершенства. В случае переизбрания Моди, придется справиться с огромной проблемой создания сотен миллионов рабочих мест для населения, которое остается в значительной степени бедным.

Со средним возрастом 29 лет население Индии — одно из самых молодых в мире, но страна еще не в состоянии получить потенциальные экономические выгоды от большого молодого населения.

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Согласно прошлогоднему отчету Международной организации труда, образованные индийцы в возрасте от 15 до 29 лет чаще остаются безработными, чем те, у кого нет никакого образования, что отражает «несоответствие их стремлениям и имеющимся рабочим местам».

Уровень безработицы среди молодых индейцев с высшим образованием превысил 29% — почти в девять раз выше, чем среди тех, кто не умеет читать или писать.