Частные инвесторы бегут с крипторынка: куда утекают капиталы тех, кто любит риск

Самые рискованные криптовалюты переживают крах, масштабы которого выделяются даже на фоне волатильной истории всей индустрии. Розничные спекулянты, оставшись с унизительными убытками и растущим ощущением, что все подстроено, массово покидают рынок. Об этом пишет Bloomberg. «Минфин» предлагает перевод статьи.

Криптовалюты (без учета биткоина) сильнее всего пострадали в ходе рыночного спада, начавшегося в начале октября. Индекс MarketVector, отслеживающий 50 токенов средней и малой капитализации, в этом году рухнул почти на 70% и достиг самого низкого уровня с начала 2020 года. С момента пика рынка альткоины в общей сложности потеряли $200 млрд капитализации.

Волна розничного энтузиазма, которая когда-то поднимала все — от монет с брендом Трампа до токенов на собачью тематику, — сошла на нет. В прошлых циклах альткоины взлетали вместе с биткоином, а затем падали еще сильнее. В этом году эта группа активов в основном пропустила ралли, а когда начался спад, они полетели вниз с ускорением. Некогда популярные токены, такие как Dogecoin, с сентябрьского пика упали на 50%.

Одна из причин: конкуренция за деньги розничных инвесторов стала гораздо жестче. Опционы с нулевым сроком истечения, спекулятивные акции технологических компаний, ETF с плечом и рынки прогнозов могут предложить более быстрый рост и более острые ощущения. Учитывая то, что на рынке вращаются тысячи мелких монет, возникает вопрос, как далеко зайдет эта «чистка».

Конец «игры в дурака»

Для многих трейдеров логика эпохи мемов была проста: купи токен пораньше — надейся, что другой позже купит у тебя дороже, и повтори. Это была спекуляция, построенная на «теории большего дурака», и годами она работала. Но этот двигатель сломался. Цены больше не растут просто потому, что появляются новые покупатели. Инвесторы начинают оценивать токены так же, как компании: есть ли у них пользователи, выручка или работающий продукт.

«Годами многие токены дорожали просто из-за рыночных циклов, а не из-за реального прогресса, и эта эра подходит к концу», — говорит Шуяо Конг, создающая новую блокчейн-платформу Megaeth.

Альткоины находятся на самом краю рынка. Это смесь мемкоинов, экспериментов в области децентрализованных финансов (DeFi) и токенов управления, призванных дать держателям право голоса в проектах. Большинство из них торгуются на низколиквидных рынках с небольшим числом реальных покупателей, их цена зависит от хайпа в социальных сетях, кредитного плеча дей-трейдеров и надежды поймать следующий десятикратный скачок. Эта модель процветает, когда деньги приходят на рынок, и так же быстро рушится, когда они уходят.

Новые площадки для спекуляций

Частично проблема сводится к простому факту: многие новые способы спекуляций кажутся более безопасными или понятными. Фонды на акции в турборежиме и опционы стали обыденными инструментами. А на блокчейне появилось новое поколение продуктов, отслеживающих реальные компании — по сути, крипто-версии фьючерсов на акции, — которые позволяют трейдерам круглосуточно делать ставки на такие компании, как Apple, Nvidia или Tesla. Эти продукты все еще крошечные, но они показывают, куда смещаются спекулятивные привычки.

Ежедневные объемы торгов деривативами на мелкие и средние крипто-токены на Hyperliquid резко сократились после октябрьского обвала. В то же время активность на рынках прогнозов, таких как Polymarket, бьет рекорды. Сами площадки тоже изменились. Приложения, которые когда-то направляли деньги розничных инвесторов в альткоины, теперь предлагают другие способы делать ставки. Robinhood активно развивает ставки на спорт.Gemini, криптобиржа братьев Уинклвосс, готовится предложить контракты на рынках прогнозов.

Платформа DeFi Hyperliquid позволяет создавать собственные контракты на все — от фондовых индексов до акций частных компаний,Coinbase расширяет свою линейку продуктов. Миллиарды долларов ушли в биткоин-ETF — деньги, которые больше не перетекают в более мелкие и рискованные токены. В совокупности эти сдвиги оставляют для вселенной альткоинов гораздо меньше капитала, чем в прошлых циклах.

Джек Мельник, который работает с цифровыми активами и торгует на собственные деньги, говорит, что переключил большую часть своей активности с альткоинов на эти новые крипто-ставки на акции.

«Впервые, как человек, который любит держать капитал на блокчейне, я получил возможность торговать теми же компаниями, которые я анализировал во времена своей работы в TradFi, — говорит он. — Эти продукты дают мне легкий доступ к плечу и к компаниям, которые генерируют реальную выручку при более разумных фундаментальных оценках, чем их крипто-аналоги».

Рынок завален токенами

Еще одной проблемой этого цикла является избыточное предложение. Многие проекты в этом году выпустили большие партии новых токенов: они наводнили рынок, удерживая цены на низком уровне. Запуск мемкоина Трампа лишь подчеркнул этот тренд — деньги перетекли в него, истощив спрос на десятки более мелких мемтокенов.

Альткоины не исчезнут. Инстинкт «найти большего дурака» всегда находит способы проявиться, но той надежной поддержки, которая была в прошлых циклах, больше нет.

Есть заметные исключения. Токены, такие как BNB и HYPE, держатся на плаву, потому что используют часть своей выручки для выкупа монет и сокращения предложения — механизм, похожий на выкуп акций. Несколько других, включая Zcash, показали временный впечатляющий рост благодаря хайпу. Но эти победители заметны в основном потому, что их так мало.

По данным Token Terminal, за последний месяц лишь около дюжины криптопроектов сгенерировали выручку более $1 млн — из тысяч все еще торгующихся. Подавляющее большинство медленно дешевеют, не имея под собой никакой реальной ценности.

«Массовые розничные трейдеры больше не видят той взрывной доходности в альткоинах, которую они получали в предыдущих циклах, и вместо этого находят ее в акциях, связанных с ИИ, квантовыми вычислениями, ядерной энергетикой и другими новыми спекулятивными секторами», — говорит Джошуа Лим, со-руководитель глобальных рынков в крипто-прайм-брокере FalconX.