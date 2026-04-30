Цена на золото, курс доллара и евро в мае: что делать, чтобы не влететь с курсом

Надежды инвесторов на реальное завершение войны на Ближнем Востоке и снижение цен на нефть хотя бы до конца апреля не оправдались. Как следствие — мировой валютный и сырьевой рынок в мае 2026 года продолжит лихорадить.

Ситуация в одном из основных нефтеносных регионов мира становится патовой. А дальнейшая блокировка Ормузского пролива иранскими военными может спровоцировать наземную операцию Штатов в регионе практически в любой момент.

А это значит, что нефть в мае останется дорогой. По моему прогнозу, нефть марки BRENT в мае будет находиться в пределах от минимальных $79 до максимальных $135 за баррель. Это делает угрозу глобальной мировой рецессии еще более реальной. О возможности такого варианта развития событий, если конфликт с Ираном затянется или цены на нефть превысят $150 за баррель, еще в начале апреля говорил член совета управляющих ЕЦБ Яннис Сторнарас. А недавно аналогичный прогноз дал директор по инвестициям в облигации RBC BlueBay Asset Management Марк Даудинг.

Пик волатильности по нефти, по моему прогнозу, придется на период с 16 по 31 мая, когда к стандартным мировым экономическим новостям и военной напряженности в Ормузском проливе добавятся новости и спекуляции на первых действиях и высказываниях уже практически стопроцентно вероятного нового главы ФРС Кевина Уорша, о чем более подробно — чуть ниже.

Эта ситуация усиливает страхи инвесторов за свои сбережения и укрепляет готовность сбежать в защитные активы в любой момент. Хотя, конечно, полностью выходить из игры на американском фондовом рынке никто не собирается. Но именно страх потерять деньги и зафиксировать убыток во многом будет спасать доллар США весь май, а иногда и играть на его повышение относительно валют стран, которые более зависимы от стоимости энергоносителей, — в первую очередь евро.

ФРС США на фоне дорогой нефти и дальнейшего возможного раскручивания инфляции в Штатах не решился продолжать снижение процентных ставок и сохранил их 29 апреля на уровне 3,5−3,75% годовых. Глава Федрезерва Джером Пауэлл в последние дни своей работы в этой должности решил оставаться верным своим принципам и не стал прислушиваться к пожеланиям президента США Дональда Трампа, который уже давно требует от регулятора смягчения монетарной политики.

Его сменщик Кевин Уорш, скорее всего, будет более сговорчив, а вот до каких пределов — уже покажет вторая половина мая и его первые шаги на посту главы Федрезерва. Именно первые реальные действия нового руководителя ФРС США определят судьбу доллара США на многие месяцы вперед. Поэтому всю вторую половину мая доллар будет лихорадить не только на новостях по американскому рынку труда или показателях инфляции, но и от любых заявлений Кевина Уорша.

На фоне дороговизны энергоресурсов и полнейшей геополитической неопределенности экономика Европы в мае 2026 года останется под давлением угрозы усиления инфляционных процессов: рост потребительских цен в еврозоне останется выше 2%-ного таргета ЕЦБ. Поэтому Европейский центральный банк 30 апреля также сохранит свои ставки на текущем уровне 2−2,4% годовых. И именно серьезная зависимость евро от поведения мировых цен на энергоносители не позволит евровалюте в мае этого года укрепиться к доллару до уровней в 1,2 доллара за евро и выше.

С учетом продолжающихся конфликта США и Ирана на Ближнем Востоке и войны рф в Украине, что серьезно влияет на глобальные риски в Европе, решений ФРС США и ЕЦБ по процентным ставкам и текущих экономических показателей ЕС и Штатов, я прогнозирую коридор по паре евро/доллар в мае 2026 года в пределах от 1,166 до 1,198 доллара за евро. На пике волатильность пары может быть в пределах до 1−1,2 цента на евро за сессию на возможных военных новостях практически на протяжении всего мая. Ежедневные колебания пары, по моим прогнозам, возможны в пределах от 0,3 до 0,9 цента на евро в дни публикаций экономических показателей США и ЕС по рынку труда, ВВП, уровню инфляции и индексам деловых ожиданий в Штатах и в еврозоне.

Кроме того, рынки будут внимательно следить за первыми шагами нового главы Федрезерва. Любые его высказывания в части дальнейшей денежно-кредитной политики ФРС способны будут «двигать» пару евро/доллар в пределах до 0,3−0,7 цента на евро.

Что касается золота, то, учитывая возможный дальнейший рост геополитических и военных рисков, волатильность котировок золота продолжится. В мае, по моему прогнозу, цена золота будет в пределах коридора от $4 380 до $5 100 за унцию с максимальными скачками стоимости, в случае эскалации военных действий на Ближнем Востоке или окончательного провала переговоров по разблокировке Ормузского пролива и начала новой «горячей фазы» войны между США и Ираном.

Курс доллара и евро в Украине

Для Украины любое подорожание нефти и газа на внешних рынках — негативный фактор, так как провоцирует раскручивание инфляции.

Что касается поведения украинского валютного рынка в мае этого года, то в условиях войны и жестких валютных ограничений со стороны НБУ для курса гривны в мае будет четыре основных триггера:

состояние доходной и расходной части бюджета, размер бюджетного дефицита;

внутренние источники покрытия бюджетного дефицита и график поступления международной помощи. В первую очередь от ЕС в рамках кредита на 90 млрд евро;

размеры ЗВР, поведение на рынке НБУ с его интервенциями и их объемами;

последствия обстрелов украинской территории россией, настроения и действия населения и бизнеса в части покупки и продажи валюты.

По линии международной помощи для покрытия дефицита бюджета и частично расходов на оборону, по предварительным данным, уже в мае Украина начнет получать деньги от Евросоюза. Это подстрахует наш бюджет, а также поддержит ЗВР на высоком уровне — по моим прогнозам, в пределах не ниже $50 млрд. Это же даст Нацбанку возможность удержать нацвалюту от существенной девальвации без дополнительной эмиссии гривны.

Кроме того, в последнее время на валютном рынке, по сравнению с антирекордными прошлыми периодами, несколько сократились объемы интервенций по продаже валюты Нацбанком для поддержания курса гривны за счет более активных продаж валюты самими клиентами.

После недавних скачков курса в Украине доллара и евро в апреле котировки межбанка и наличного рынка все же постепенно стабилизировались, то есть граждане и бизнес психологически уже перестали активно скупать валюту. Иными словами, давление на гривну со стороны этого сегмента валютного рынка снижается.

Но, по моим прогнозам, общий девальвационный тренд в мае сохранится, особенно, если из-за международных геополитических и военных событий на Ближнем Востоке усилятся скачки пары евро/доллар в мире и это будет отражаться и на поведении курса евро в Украине.

Вынужденные затраты резервов Нацбанка на поддержание курса гривны на межбанке, по моему прогнозу, в мае составят от $2,6 млрд до $3,9 млрд. Но при ежедневных объемах межбанка по системе Блумберг в пределах до $210 млн — 350 млн и значительных золотовалютных резервах около $50 млрд у НБУ будут все возможности и ресурсы для полного контроля над украинским валютным рынком. Нацбанк будет часто выходить на рынок с интервенциями по продаже доллара в пределах от $45 млн до $135 млн за день, чего будет достаточно для полного контроля за курсом безналичного доллара на торгах.

Основными покупателями валюты на торгах будут госструктуры (в том числе и оборонка), энергетики, торговцы энергоносителями и товарами народного потребления. А основными продавцами на рынке останутся сам Нацбанк, аграрии, металлурги и частично IT-сектор. НБУ продолжит политику «гибкого курсообразования» с основной задачей по сглаживанию колебаний курса доллара на межбанке, а опосредованно — и курса евро.

На наличном рынке в мае 2026 года общая тенденция превышения покупки населением валюты над объемами ее сдачи в обменники и кассы банков сохранится, но не будет критичной для нашего рынка. Объемы такого превышения покупки валюты на карты и в наличной форме над объемами ее сдачи составят, по моим расчетам, от минимум $5−8 млн до $45 млн в день. В некоторые дни ситуативно граждане даже будут продавать валюты больше, нежели ее покупать.

Рабочий спред по доллару в большинстве обменников финкомпаний и кассах банков составит в мае от 20 до 30 копеек, а по евро — в пределах от 20 до 60 копеек.

Уровень котировок покупки/продажи безналичного доллара на торгах в мае, по моему прогнозу, будет в пределах 43,20−44,45 гривен за доллар, и, соответственно, в пределах 50,50−52,20 гривен за евро. На наличном рынке ценники продажи валюты обменниками будут на 10−30 копеек выше, чем котировки межбанка.

Советы по диверсификации сбережений в мае

Тем, кто находится в Украине, я бы советовал денежные сбережения держать в соотношении:

до 55% — в гривневых инструментах (ОВГЗ, депозиты, возможно, некоторые облигации известных эмитентов).

до 45% — в валютных инструментах (валютные ОВГЗ, депозиты, наличная валюта). Причем в долларе — около 45% от суммы валютных сбережений, в евро — около 45−50%, в швейцарских франках или в золоте — до 5−10%.

Тем, кто проживает сейчас за границей и не планирует в ближайшее время (в течение года) возвращаться в Украину, я бы рекомендовал денежные сбережения держать в соотношении:

до 45% — в национальной валюте той страны, где Вы пребываете (в основном это могут быть депозиты в банках или облигации известных в этом регионе эмитентов, то есть инструменты с фиксированной доходностью, но номинированные в валюте страны пребывания).

до 55% — в валютных инструментах в долларе и евро (казначейские обязательства США, депозиты, возможно, акции мировых «голубых» фишек, номинированные в долларах США или в евро).

Учитывая напряженную геополитическую и военную обстановку в мире, я бы обязательно пересматривал указанные пропорции своих денежных сбережений не реже 1 раза в 2 месяца. И делал бы соответствующие корректировки, в зависимости от складывающейся на тот момент ситуации.