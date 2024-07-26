Бегство инвесторов: почему они меняют Tesla и Alphabet на финансы и «фармацевтов»

Рынки начали нервничать еще на прошлой неделе… Оно и понятно, ведь даже самые ярые оптимисты должны понимать, что рост не может длиться вечно. Более того, когда оценка компаний держится лишь на невероятно оптимистичных и часто маловероятных сценариях, и непреодолимом желании инвесторов заработать, достаточно одного события, чтобы все перевернулось вверх ногами. Таким событием на этой неделе стали отчеты Tesla и Alphabet об их достижениях во втором квартале.

И не сказать, чтобы отчеты были такими уж плохими: Alphabet превысил прогнозы, Tesla не дотянула до прогноза чистой прибыли. Но для рынка, в его нынешнем состоянии, этого мало — нужны рекорды, а их отсутствие может обернуться катастрофой. А вот рекордов как раз и нет. Tesla предупредила, что наступают непростые времена — а какими они должны быть без новых моделей, с низкой прибыльностью и кучей невыполненных обещаний, а Alphabet не ответил на вопрос — когда ждать возвращения немалых инвестиций в искусственный интеллект?

Похоже, что вопрос искусственного интеллекта, одного из катализаторов роста в этом году, становится все более актуальным. Во-первых, не факт, что от использования ИИ человечество выигрывает, ведь количество энергии, а следовательно, природных ресурсов, необходимых для работы ИИ, может превысить те возможности, которые есть у планеты.

Во-вторых, будет ли эффект от использования ИИ таким же фантастическим, как описывали в своих отчетах аналитики Уолл-стрит, загоняя цену на любые активы, чтобы были связаны с искусственным интеллектом, до небес. И неудивительно, что в конце концов инвесторов начали охватывать сомнения в том, когда же окупятся многомиллиардные инвестиции компаний в новую технологию, которая должна изменить отчет.

Результаты Alphabet и Tesla точно не дали положительного ответа на заданный вопрос, который стоил рынкам более триллиона долларов капитализации, потерянной в среду и четверг из-за массового «бегства» инвесторов и трейдеров из технологического сектора в поисках более спокойных территорий, вроде финансовых и фармацевтических компаний.

Испуг в технологическом секторе несколько затмил произошедшие на этой неделе макроэкономические события: ВВП США в первом квартале превысил и прогнозы, и достижения прошлого квартала — значит, экономика держится, во что еще совсем недавно никто не верил.

Рынок труда продолжает охлаждаться, а инфляция направляется в сторону целевого показателя ФРС.

Все это вместе дает надежду на то, что ситуация с другим мощным катализатором для рынков — ожиданиями снижения ставок — остается более или менее прогнозируемой. Согласно опросу Bloomberg, большинство экономистов считают, что уже на следующей неделе, на своем очередном заседании, ФРС даст рынкам сигнал, что снижение начнется в сентябре.

Следовательно, следующая неделя может дать ответ на вопрос: «Является ли падение последних дней, кстати, больше всего с 2022 года, случайным, или мы становимся свидетелями начала более глубокой коррекции?».

Прогнозы давать бессмысленно, но если с понижением ставок все более или менее прогнозируемо, то реакция рынков на результаты Meta, Amazon, Microsoft и Apple на следующей неделе может быть бурной.

«Великолепная семерка» этот рынок породила, она может его и убить! И по-другому на этот раз не будет — все будет, как всегда…