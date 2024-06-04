Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект № 11256−2 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины об имплементации положений актов права Европейского Союза по акцизному налогу. Об этом сообщил первый заместитель председателя Налогового комитета Ярослав Железняк.
Рада сделала шаг к повышению акциза на горючее
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«За» соответствующий документ проголосовало 227 народных депутатов.
Что предлагает документ
Законопроект № 11256−2 является альтернативным законопроектам № 11256 и № 11256−1 — последние депутаты отклонили, дав им 212 и 218 голосов соответственно.
Законопроект № 11256−2 предусматривает поэтапное повышение акцизов на разные виды горючего до 1 января 2028 года.
На конечном этапе акциз на бензин составит 359 евро за 1000 л, на дизельное топливо — 330 евро за 1000 л, на сжиженный газ — 70 евро за 1000 литров.
Переходный этап должен начаться с 1 июля 2024 г.
Источник: Минфин
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Комментарии - 1
Якщо до того часу вспіють проголосувати друге читання та підписати у президента