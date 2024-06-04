Рада сделала шаг к повышению акциза на горючее

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«За» соответствующий документ проголосовало 227 народных депутатов.

Что предлагает документ

Законопроект № 11256−2 является альтернативным законопроектам № 11256 и № 11256−1 — последние депутаты отклонили, дав им 212 и 218 голосов соответственно.

Законопроект № 11256−2 предусматривает поэтапное повышение акцизов на разные виды горючего до 1 января 2028 года.

На конечном этапе акциз на бензин составит 359 евро за 1000 л, на дизельное топливо — 330 евро за 1000 л, на сжиженный газ — 70 евро за 1000 литров.

Переходный этап должен начаться с 1 июля 2024 г.