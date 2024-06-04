В связи с ростом тарифа на электроэнергию размер субсидии будет пересчитан автоматически. Об этом говорится в сообщении правительственного портала.
Рост тарифа на электроэнергию: Кабмин обещает автоматически пересчитать субсидии
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Что известно
Как отмечается, получателям уже назначенных субсидий для осуществления перерасчета размеров выплат в связи с ростом тарифа на электроэнергию обращаться в органы Пенсионного фонда Украины не нужно.
Читайте: Правительство установило единый тариф на электроэнергию для населения — 4,32 грн/кВт
«Поскольку рост тарифа на электроэнергию произошел с 1 июня, сумма перечисленной субсидии будет отражена в выплате за июнь, которую получатели получат в следующем месяце — июле», — говорится в сообщении.
Напомним
Как писал «Минфин», Кабмин решил не разделять количество потребленных киловатт и установил единый тариф для населения — 4,32 грн/кВт. Решение было принято во время заседания правительства 31 мая. Новый тариф начал действовать с 1 июня по конец апреля 2025 года.
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