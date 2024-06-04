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4 июня 2024, 16:24 Читати українською

Рост тарифа на электроэнергию: Кабмин обещает автоматически пересчитать субсидии

В связи с ростом тарифа на электроэнергию размер субсидии будет пересчитан автоматически. Об этом говорится в сообщении правительственного портала.

В связи с ростом тарифа на электроэнергию размер субсидии будет пересчитан автоматически.
Фото:depositphotos

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Что известно

Как отмечается, получателям уже назначенных субсидий для осуществления перерасчета размеров выплат в связи с ростом тарифа на электроэнергию обращаться в органы Пенсионного фонда Украины не нужно.

Читайте: Правительство установило единый тариф на электроэнергию для населения — 4,32 грн/кВт

«Поскольку рост тарифа на электроэнергию произошел с 1 июня, сумма перечисленной субсидии будет отражена в выплате за июнь, которую получатели получат в следующем месяце — июле», — говорится в сообщении.

Напомним

Как писал «Минфин», Кабмин решил не разделять количество потребленных киловатт и установил единый тариф для населения — 4,32 грн/кВт. Решение было принято во время заседания правительства 31 мая. Новый тариф начал действовать с 1 июня по конец апреля 2025 года.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

+
0
Rey000
Rey000
4 июня 2024, 17:10
#
Президент же підписував мораторій на підвищення тарифів чи вже війна давно закінчилася? 🤬🤬🤬
+
0
BobKickass
BobKickass
4 июня 2024, 17:34
#
У президента під це гроші закінчилися, а МВФ і інші грошей на соціалізм не дають.
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