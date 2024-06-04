Рост тарифа на электроэнергию: Кабмин обещает автоматически пересчитать субсидии

В связи с ростом тарифа на электроэнергию размер субсидии будет пересчитан автоматически. Об этом говорится в сообщении правительственного портала.

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Что известно

Как отмечается, получателям уже назначенных субсидий для осуществления перерасчета размеров выплат в связи с ростом тарифа на электроэнергию обращаться в органы Пенсионного фонда Украины не нужно.

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