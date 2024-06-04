Украина исключила Республику Сингапур из перечня «налоговых гаваней»

Кабинет министров исключил Республику Сингапур из списка государств, операции с резидентами которых признаются контролируемыми для целей трансфертного ценообразования. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

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Что предшествовало решению

В начале июня президент Владимир Зеленский посетил Сингапур и предложил местному бизнесу инвестировать в Украину.

Согласно закону «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины о трансфертном ценообразовании», который вступил в силу с 1 сентября 2013 года, правила трансфертного ценообразования применяются к контролируемым операциям с резидентами низконалоговых юрисдикций (ставка налога на прибыль в которых ниже украинской ставки на 5 в.п. и более).