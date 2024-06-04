В Украине подорожают сигареты: Рада поддержала резкое повышение акцизов

Для этого в 2025 году акцизы повысят сразу на 23%, а в 2016—2028 — еще на 5% ежегодно. Кроме того, ставки акциза на табачные изделия привяжут к евро вместо гривны. Следовательно, акцизы могут дополнительно возрасти в результате девальвации гривны.

Ожидается, что благодаря повышению акцизов в госбюджет в 2025 году дополнительно поступит 612 млн грн, в 2026 году — 5 млрд грн, в 2027 году — 9,3 млрд грн, в 2028 году — 13,8 млрд грн.