Верховная Рада приняла за основу законопроект «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины по пересмотру ставок акцизного налога на табачные изделия». Об этом сообщил первый заместитель руководителя
В Украине подорожают сигареты: Рада поддержала резкое повышение акцизов
Верховная Рада приняла за основу законопроект «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины по пересмотру ставок акцизного налога на табачные изделия». Об этом сообщил первый заместитель руководителя
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За соответствующий законопроект № 10190 в первом чтении проголосовало 249 народных депутатов.
Предлагающий законопроект
Законопроект предлагает до 2028 года повысить ставки акцизного налога на табачные изделия до минимального уровня, определенного Директивой 2011/64/ЕС.
Для этого в 2025 году акцизы повысят сразу на 23%, а в 2016—2028 — еще на 5% ежегодно. Кроме того, ставки акциза на табачные изделия привяжут к евро вместо гривны. Следовательно, акцизы могут дополнительно возрасти в результате девальвации гривны.
Ожидается, что благодаря повышению акцизов в госбюджет в 2025 году дополнительно поступит 612 млн грн, в 2026 году — 5 млрд грн, в 2027 году — 9,3 млрд грн, в 2028 году — 13,8 млрд грн.
Комментарии - 2
Проходит мужик домой и говорит -жена, слышала. водка подорожала?
Жена отвечает -Слава Богу, будешь меньше мить!
Муж — нет это ты будешь меньше есть!